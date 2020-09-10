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岩燒千層蛋糕 觸動內心深處的那份感動

聯合新聞網 / Ciao潮旅
塔吉特信義人文館，坐落台北市莊敬路，富有濃濃人文氣息，美好的下午時光來片蛋糕靜靜坐著品嚐。 攝影/Ray
塔吉特信義人文館，坐落台北市莊敬路，富有濃濃人文氣息，美好的下午時光來片蛋糕靜靜坐著品嚐。 攝影/Ray

【整輯/AH】

當你高興時、當你難過時，都來塊千層蛋糕。陪你一同分享喜悅，一起慶祝節日，更可以撫慰你的心情。多樣化的風味、層次豐富的口感，一入口綿密且濃郁，像是冰淇淋卻也是蛋糕，瞬間觸動內心。

蜂蜜彩虹千層蛋糕，吸睛度百分百，蜂蜜酒香甜而不膩。 攝影/Ray
蜂蜜彩虹千層蛋糕，吸睛度百分百，蜂蜜酒香甜而不膩。 攝影/Ray
焦糖布丁千層蛋糕，雙層布丁夾餡，濃郁雪糕的甜蜜滋味。 攝影/Ray
焦糖布丁千層蛋糕，雙層布丁夾餡，濃郁雪糕的甜蜜滋味。 攝影/Ray

一層層用心堆疊，加上蛋皮與餡料的完美比例，是千層蛋糕美味的秘訣

多年以前，某個街角，當午後陽光透過落地窗灑進屋裡桌上是一杯熱咖啡搭配一片蛋糕；讓當時的人在旅途中的廖憲平董事長品嚐後大為驚艷！美好的滋味從口中蔓延到嘴哩，久久不能忘懷。是什麼讓他回台後魂牽夢縈？甚至決定再次赴日本引進機台設備？

經典法式系列，口感扎實，獨特卡士達醬奶香十足。 攝影/Ray
經典法式系列，口感扎實，獨特卡士達醬奶香十足。 攝影/Ray

原來秘密就在於那片蛋糕，透過一層一層的堆疊手法，交織出蛋皮與餡料問的完美比例，金黃岩燒的蛋皮是千層蛋糕的靈魂，不斷調整原料比例、烘烤溫度，經歷千百次的研發與測試，發現出經典的0.03公分！謝謝「豐喜食品」的廖憲平董事長由日本引進千層蛋糕技術，並於2008年創立「塔吉特」秉持「誠信、熱忱、創新、衛生、安全」的經營理念，讓我們得以享受幸福美味的千層蛋糕。

OREO千層蛋糕，濃郁經典奶香內餡，搭配奧立奧的酥脆。 攝影/Ray
OREO千層蛋糕，濃郁經典奶香內餡，搭配奧立奧的酥脆。 攝影/Ray

透過細細咀嚼，蛋香味從舌尖慢慢擴散

薄薄的虎皮紋路，是煎台上隨著油花跳動所產生獨一無二的烙印，更是「塔吉特」千層蛋糕的靈魂。透過半自動化機台製成片片薄可透光的岩燒蛋皮，再由人工作業一層蛋皮、一層餡料，層層堆疊成各式美味的千層蛋糕。

草莓甜心千層蛋糕，香氣濃郁帶點草莓顆粒，酸酸甜甜好滋味。 攝影/Ray
草莓甜心千層蛋糕，香氣濃郁帶點草莓顆粒，酸酸甜甜好滋味。 攝影/Ray

多達20款蛋糕，包含擁有多層次扎實口感的經典法式系列、極致經典工藝的夾層系列、手作厚實夾餡系列，每一口都是不容錯過的美味，每季更會推出季節限定的水果多系列，滿足消費者的味蕾。新推出的「秋香」千層蛋糕，和過往「塔吉特」千層蛋糕不同。全新層數、全新尺寸，表層一圓一圈的栗子泥裝飾上，點點金箔灑下更顯高貴，入口瞬間滿是栗子香氣，整體清爽不黏膩，更榮獲蘋果日報母親節蛋糕評比傳統類第一名。

秋香千層蛋糕，2020蘋果日報評比冠軍蛋糕，入口瞬間是滿滿濃郁栗子風味。 攝影/Ray
秋香千層蛋糕，2020蘋果日報評比冠軍蛋糕，入口瞬間是滿滿濃郁栗子風味。 攝影/Ray

多種口感 冰淇淋滋味是最佳賞味時刻

無論是內用或是外帶，多種口感值得細細品嚐。在室溫下回溫10-15分鐘，是最佳賞味時刻，微凍的千層就像冰淇淋的口感：回溫20-30分，綿密與濃厚的口感之間，美味恰到好處不甜膩。除了多種口味選擇，精美鮮明色系禮盒包裝，可任選綜合口味帶著走，送禮也大方！這個夏天，和家人朋友來片千層蛋糕消暑吧！

靜岡抹茶千層蛋糕，抹茶馨香縈繞於味蕾，抹茶控不容錯過。 攝影/Ray
靜岡抹茶千層蛋糕，抹茶馨香縈繞於味蕾，抹茶控不容錯過。 攝影/Ray
精美鮮明色系禮盒包裝，可任選綜合口味帶著走。 攝影/Ray
精美鮮明色系禮盒包裝，可任選綜合口味帶著走。 攝影/Ray

手作溫度 傳遞幸福

塔吉特最初以在網路上販售為主，更連續7年榮獲數位時代網路人氣賣家100強；目前在全台除了有12間實體門市專櫃，也有傳遞幸福的觀光工廠一塔吉特千層蛋糕大使館。揭露千層蛋糕美味的秘密之外，讓消費者也能從中體驗手作千層蛋糕的樂趣。藉由不同型態讓大家認識「塔吉特」，讓「塔吉特」和顧客更像家人般親密。

塔吉特信義人文館，坐落台北市莊敬路，富有濃濃人文氣息，美好的下午時光來片蛋糕靜靜坐著品嚐。 攝影/Ray
塔吉特信義人文館，坐落台北市莊敬路，富有濃濃人文氣息，美好的下午時光來片蛋糕靜靜坐著品嚐。 攝影/Ray

塔吉特 豐喜食品

Web . www.jelly.com.tw

FB. 塔吉特 Touched 千層蛋糕

觀光工廠

Add. 雲林縣斗六市工業路118號

Tel. +886-5-557-4516

Fb. 塔吉特Touched 千層蛋糕大使館

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