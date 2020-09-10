悠遊山城來苗栗做客 隨時趣感受

【撰文/Aries Huang】

有安心旅遊加振興三倍券，放鬆心情停留山城首選，「苗栗馥藝 金鬱金香酒店」為苗栗縣首座歐洲四星級國際觀光飯店，巴洛克式的建築外觀，戶外中庭花園，仿如置身歐洲浪漫國度，又得天獨厚面對萬坪綠公園，邀您優雅入住體驗、享精緻美饌，「讓這假期隨時趣感受。」 戶外中庭花園如置身歐洲國度。 圖片提供/苗栗馥藝 金鬱金香酒店 巴洛克式建築外觀，日夜都是注目的焦點。 圖片提供/苗栗馥藝 金鬱金香酒店

金鬱金香集團為歐洲第2大的連鎖飯店旅館集團，位於竹南鎮的「苗栗馥藝 金鬱金香酒店」加盟成為國際級觀光飯店，巴洛克式外觀是當地著名的地標之一，挑高明亮大廳，璀璨水晶吊燈與歐洲中古世紀巨幅畫作「愛的花園」為吸睛焦點，整體場域給予賓客大器開闊的尊榮感。 歐洲中古世紀畫作「愛的花園」很吸睛。 圖片提供/苗栗馥藝 金鬱金香酒店 整體場域給予賓客大器開闊的尊榮感。 圖片提供/苗栗馥藝 金鬱金香酒店

每間親子房別具特色 8種不同主題呈現

飯店分為一、二館，總共有191間客房，一館客房具古典典雅風格，溫潤木質為主，舖陳繽紛地毯，二館揉合現代時尚感，房間類型以旅客需求為導向，有單人房、雙人房、三人房、家庭房、親子主題房及3間套房等，空間都有12坪以上，寬敞舒適溫馨，不論是商務或是度假旅遊，都能滿足每位旅客需求。特別推薦馥藝套房，位於飯店最高樓層，擁有大面景觀窗，獨立的客廳、臥房和露台，面對竹南運動公園，視野開闊，眺望可以看到小百岳之一的加里山，令人驚喜。 貼心規劃三人房很適合家庭旅遊。 圖片提供/苗栗馥藝 金鬱金香酒店 馥藝套房擁有獨立的客廳。 攝影/李文欽 馥藝套房的衛浴空間乾濕分離。 攝影/李文欽

8間親子主題房超搶手，有苗栗吉祥物「貓裏喵」相伴，充滿「桐花綠意」，與鯊魚和海豚一同悠游於「海底幻想」世界，來個「狂野飆速」開著賽車造型床當個車手，或是「穿越侏儸紀」睡在動物造型的小帳篷，乘著海盜船尋找魯夫的「海盜戰記」，搭上太空艙「航向星際」，還有超可愛的「夢幻馬車」、「粉紅城堡」，相信小朋友一定玩瘋了，而大人們可安心放輕鬆，不過親子主題房只能透過飯店官網預定，需要提前預訂。 「粉紅城堡」親子主題房。 圖片提供/苗栗馥藝 金鬱金香酒店

中西式美饌滿足味蕾 休閒設施舒展身心

入住可享用趣吧西餐廳的自助百匯早餐，於挑高的室內空間，品嘗主廚精選每日新鮮食材，料理搭配出多樣化的海鮮、沙拉、點心、熱食及各式飲品等，此外，六日也有供應午餐，滿足饕客的味蕾。Le Vino Bar拉維諾酒吧則是每周五、周六準備美味的下午茶，「買飲品、送鬆」，現做蓬鬆軟綿的小鬆餅，不會甜膩滋味奶香又濃郁。 趣吧西餐廳的百匯早餐多樣化。 攝影/李文欽

Le Vino Bar拉維諾酒吧，現做蓬鬆軟綿的小鬆餅。 攝影/李文欽

喜歡吃港式小點，那麼一定要到福美樂餐廳嘗鮮，融合港式、江浙點心、現做熱炒、小菜單點，提供包羅萬象餐點選擇，尤其是港點項包羅萬象，價格卻很親民。小宴之外，飯店的中式宴會廳，格局大、多功能，搭配LED電視牆背板，並支援同步投影，適合舉辦各種婚宴、尾牙、產品發表會等餐飲、活動需求，絕對賓至如歸。 福美樂餐廳的人氣料理及港式點心。 攝影/李文欽 中式宴會廳格局大、多功能，適合舉辦各種婚宴、尾牙、產品發表會等餐飲、活動需求。 攝影/李文欽

飯店B1的「品休閒」休閒中心，整體明亮、乾淨寬敞，讓人一眼就很喜歡待在這裡，很有度假Fu。設有常溫游泳池、SPA按摩池、有氧健身房、烤箱蒸氣室一應俱全。風格為亞熱帶叢林風，以波浪式天花板、大片石材牆面及植栽為設計主軸，搭配燈光色系的變化和音樂營造愉悅氛圍，全然給予身心有更多能量，徹底放鬆紓壓。 飯店B1的「品休閒」休閒中心整體明亮、乾淨寬敞。 攝影/李文欽 飯店B1的「品休閒」休閒中心，設有SPA按摩池。 攝影/李文欽

除了坐擁綠意盎然的竹南運動公園可漫步或運動外，飯店附近的景點還有苗北藝文中心、尚順育樂世界、立康健康養生觀光工廠、蘆竹湳古厝、四方鮮乳牧場、台啤竹南廠、國泰夜市，以及3月新啟用的獅山多功能運動公園等，動靜皆宜、多樣化的旅遊體驗，好吃、好玩、好有趣，今夏旅程絕對精采，「苗栗馥藝 金鬱金香酒店」歡迎全家，大手牽小手一起造訪純樸樂活小鎮。

苗栗馥藝 金鬱金香酒店

Web. www. goldentulip-aesthetics.com.tw

Fb. 馥藝 金鬱金香酒店Golden Tulip Aesthetics – Miaoli