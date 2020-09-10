國際專業肯定 餐酒派對食飲首選WINE-derful

【撰文/Katzchen】

歷史悠久的北義大利酒王巴洛羅紅酒與酒后巴爾芭萊斯克紅酒品評活動，首次移師海外，第一站就是臺灣，而開幕6年，舉辦超過百場餐酒會的WINE-derful葡萄酒主題餐廳，從營造酒莊氛圍、細緻服務、專業酒窖、搭餐設計，無一不備，自然成為舉辦餐酒派對及評品酒會的合作首選。 攝影/莊智淵

近年葡萄酒品飲文化在臺灣蓬勃發展，常見以葡萄酒為主的餐飲空間及聚會派對，葡萄酒也不再只是節慶約會，吃高級料理時才能喝的酒款，而是融入日常，展現有品味的質感生活。WINE-derful葡萄酒主題餐廳內模擬歐洲酒莊環境，更以專業酒窖保存各式酒款，寬敞空間及專業服務，還有精緻餐點，以及對餐搭酒的品味堅持，廣受海內外愛葡萄酒人士青睞。 攝影/莊智淵

經驗及專業看得見 受國際酒會欽點

北義大利的Barbaresco及Barolo產區，是以前國王住的地方，品質受王室肯定，是國王的御用之酒，因此有「wine of King, king of wine」酒王巴洛羅紅酒（Barolo）、酒后巴爾芭萊斯克紅酒（Barbaresco）之稱。國際酒評家黃筱雯（Xiaowen Huang）表示，往年於北義舉辦，是歷史悠久且具代表性的盛宴，今年因新冠疫情影響原定取消，「恰巧我正在撰寫酒王、酒后的新書，就居中牽線讓活動移師臺灣舉辦。」 國際酒評家黃筱Xiaowen Huang小姐。 攝影/莊智淵

義大利官方籌集上千隻酒運送到臺灣，光種類就有6百多種，共舉辦20多場評飲晚宴，其中WINE-derful葡萄酒主題餐廳更包辦5場活動，每場皆可品飲15款以上的酒款，且場場酒單不同，是最受矚目的協辦餐廳之一。「因為專業酒杯！」黃筱雯進一步說明，因酒王、酒后單寧度較高，必需使用廣口的勃根地紅酒杯，讓空氣充分接觸酒體才能散發果香，「20人、15支酒，一個晚上至少用掉300支專業勃根地杯，這對餐廳來說相當不容易！」Wine-derful擁有專業且足夠數量的酒杯，再加上舉辦評酒會經驗豐富，服務品質穩定，餐搭酒的設計選配更對品酒有加乘效果，自然雀屏中選。 Barolo產區的Piemonte, Cogno Barolo“Cascina Nuova”，充滿花香及淡雅香料氣息，尾韻悠長。法國勃根地的Louis Jadot Chambolle Musigny2016，紅莓果香豐富柔和。 攝影/莊智淵 (左)奧古斯塔紅葡萄酒帶有水果濃郁莓果味及特有堅果香氣。(右)章魚克魯多有機微甜氣泡酒，清爽新鮮的果香、花卉和甘菊芳香，是完美的開胃酒。 攝影/莊智淵

葡萄酒即是日常 享受食飲樂趣

身為北臺灣最大的葡萄酒主題餐廳，擁有300多坪宛若置身歐洲酒莊的空間，翻開酒單，上百種各國知名酒莊的酒款一應俱全，其中30∼40種品項價位落在1000∼1200之間，打破以往對紅酒價錢高不可攀的既定印象，餐廳內也提供單杯選擇，讓初次嘗試葡萄酒的客人能無負擔地輕鬆入門。「我希望葡萄酒可以更平易近人，融入大家的日常生活中。就連自己搭高鐵也會帶著杯子跟葡萄酒，在車廂內小酌怡情，享受旅程的樂趣。」經營者Henry笑著分享自己與葡萄酒密不可分的生活經驗。餐飲料理與葡萄酒兩者必須相輔相成，不懂怎麼挑酒搭餐，別擔心！酒單中按照全世界知名產區分類，詳細列出國家、地域、產區、風味等細節，可以輕鬆挑選喜歡的味道，領略食飲樂趣。 WINE-derful經營者Henry本身是品酒達人。 攝影/莊智淵 無論輕鬆、正式，都能客製化營造氛圍。 攝影/莊智淵

WiNE-derful葡萄酒餐廳

Web. www.wine-derful.com

Fb. WINE-derful葡萄酒餐廳

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