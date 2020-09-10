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重回1969流金歲月 到台中享微醺忘憂滋味

聯合新聞網 / Ciao潮旅
星空印象家庭房很受親子家庭歡迎。 攝影/吳漾
星空印象家庭房很受親子家庭歡迎。 攝影/吳漾

【撰文/Aries Huang】

有安心旅遊補助加上振興三倍券，今年最聰明的旅遊點，台中肯定是您最好的選擇，又入住有台中最美飯店之稱的「1969藍天飯店Blue Sky Hotel」，到台中必打卡的網美飯店，摩登又復古的雅痞工業風格，空間處處隨手一拍都是注目焦點。

大廳以Loft構築空間設計佐Art deco風格。 攝影/李文欽
大廳以Loft構築空間設計佐Art deco風格。 攝影/李文欽

猶如百老匯劇場，「1969藍天飯店Blue Sky Hotel」從外觀就很吸引目光。大廳以Loft構築空間設計佐Art deco風格，挑高兩層樓的水晶彩繪玻璃窗是來自義大利教堂的真品，大型璀燦水晶燈下，一整面由198個超過50年的行李箱堆疊出千歲牆，加上廢棄鍋爐倒置鋪上桌面成為櫃枱和舊式機電牆面，以及標示羅馬數字、全台唯二的指針式復古電梯，留住1969年歲月痕跡，到了現代，成為旅途中最有印象的美麗畫面。

懷舊復古風情客房 怎麼拍都好看

飯店為「臺中市藝術亮點」的店家，提供在地藝文創作者展覽發表，因此每層樓的梯廳可以欣賞不同的藝術創作。房間門口使用CNC車工的房號立體字，刷房卡時，房卡的感應處還會發光。

每層樓的梯廳可欣賞不同的藝術創作。 攝影/李文欽
每層樓的梯廳可欣賞不同的藝術創作。 攝影/李文欽
刷房卡時，房卡的感應處還會發光。 攝影/吳漾
刷房卡時，房卡的感應處還會發光。 攝影/吳漾

具工業文青風格的客房同樣好拍，房型分為雙人房和家庭房，還有網紅雙人房。黑色格子框架的落地窗就讓窗景變得很不一樣，保留原有建築構造，舊樑柱、裸露的天花板、紅磚牆、仿舊石牆等，舖陳溫潤的木質地板，唯美的馬約利卡花磚，再巧妙妝點手工打造的牛皮沙發，造型各異其趣的燈座，以腳踏車坐墊製成的牛頭衣架，職人工匠手工鋁製桶與懷舊電話等，充滿在地人文情感與溫度。

藍天雅帝閣套房手工打造的牛皮沙發是焦點。 攝影/李文欽
藍天雅帝閣套房手工打造的牛皮沙發是焦點。 攝影/李文欽
客房保留原有裸露天花板、舊樑柱、紅磚牆。 攝影/李文欽
客房保留原有裸露天花板、舊樑柱、紅磚牆。 攝影/李文欽

純白風格浴室，黑框窗與毛玻璃組合獨具特色，牆面以白色磁磚拼貼，地板同樣為馬約利卡磁磚，部分房型的貓爪浴缸和孔明鎖包裝的備品，彩色雕花玻璃漱口杯都是亮點，帶來現代主義靈魂貫穿的宿泊新體驗。三樓的藍天美饌餐廳備有豐盛健康的中西式早餐吃到飽，開啟活力一天。

貓爪浴缸和馬約利卡磁磚地板很吸睛。 攝影/李文欽
貓爪浴缸和馬約利卡磁磚地板很吸睛。 攝影/李文欽
藍天美饌餐廳整潔明亮。 攝影/吳漾
藍天美饌餐廳整潔明亮。 攝影/吳漾

Bar No.38酒吧 品英國進口汲取式調酒

二樓的「Bar No.38」小酒吧是魔力空間，黑色皮椅搭配大紅窗簾，牆上「你有故事我有酒」霓虹燈字閃亮，加上一台JUKEBOX的老式點唱機，播放70，80年代的西洋老歌，整體氛圍很有復古的夢幻感。特別採用英國進口汲取式調酒品牌Frizzenti，國外各大5星飯店御用，不需調酒師、每杯經典調酒品質穩定、猶如現調。

Bar No.38入口也很適合拍照。 攝影/李文欽
Bar No.38入口也很適合拍照。 攝影/李文欽
Bar No.38整體很有復古的夢幻感。 攝影/李文欽
Bar No.38整體很有復古的夢幻感。 攝影/李文欽

經典調酒4款，橘色誘惑Passion Fruit Spritz、粉紅湯尼Pink Gin Tonic、莫吉托Mojito、黛綺麗Strawberry以及臺虎精釀啤酒2款。一杯調酒180元，也可以Room service。鮮酸果味和微苦酒香、沁涼清爽，還有每日驚喜特調，與三五好友共度一個輕鬆微醺時光。瓶裝可外帶，在家也能享受。

進口英國汲取式調酒。 攝影/李文欽
進口英國汲取式調酒。 攝影/李文欽

「1969藍天飯店」鄰近知名的宮原眼科及其分店台中第四信用合作社，還有百年古蹟、仿法國馬薩風格的台中州廳，仿巴洛克建築的台中市役所；當然只待在飯店裡放空、隨處自拍、看看插畫創作或是到酒吧小酌，就足以消磨大半天了。現正推出住房使用振興券專案優惠至9月底，現場可享房型升等禮遇，還可Get限量莊園巧克力禮盒組，調酒2杯+小點1份和季節明信片組，平日續住只要1,600元，再送2杯調酒，這個夏天，台中人太熱情，怎能不去拜訪作客呢！

1969藍天飯店Blue Sky Hotel

Web. www.1969blueskyhotel.com

Fb. 1969藍天飯店 Blue Sky Hotel

喝酒不開車 開車不喝酒

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