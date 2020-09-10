嶄新蛻變新活力 新北投親子同樂與午茶時刻皆精彩

【撰文/Katzchen】

坐落於新北投公園正對面的嘉賓閣溫泉會館，自1947年創立歷經70多年歲月，目前已傳承至第三代，旅館的面貌悄然變化，提供給客人更高CP值的豐富享受，更以一份無可取代的誠意迎接著嘉賓們，因此即便時代遞嬗，依舊是北投住宿食飲的絕佳選擇。 典雅又不失大氣的門面外觀，展現不凡的設計美學。 攝影/王大偉

在北投提起「嘉賓閣」可以說是無人不曉。最初經營者許周坤將當時的木作房屋改為水泥建物，第二代許健藏更大刀闊斧地從三層樓改為十層樓，奠定了目前「嘉賓閣」的樣貌。設計背景出身的第三代接手後，將原本舊有歐式古典的外觀及室內裝潢，重新打造，以日式「新禪風」做為主軸，並巧妙地結合時下流行的工業風、北歐極簡風，呈現更符合新時代的嶄新面貌，並結合戶外空間的綠蔭美景，彰顯出清新脫俗的城市花園氣息。 優雅色調與窗外綠意，展現典雅質感的客房品味。 攝影/王大偉 攝影/Ray

乘著歷史華麗轉身 親子共享舒心空間

老旅館歲月遺留的痕跡有其韻味及迷人魅力，但也有著硬體及舊有格局等方面的各種限制，所以重新打造之路可說是考驗著設計功力。位於三樓的庭園景觀雙人房，從房間走出露台，直接面對公園綠蔭，住宿感受格外舒心。另外運用巧思設計，可與走廊對面的房間有一定程度的連通及互動，更能符合三代家庭、朋友相約出遊的需求。至於二樓景觀咖啡廳近期亦有不少新增設施，略帶launge氛圍的工業風小包廂，讓情侶或三五好友有獨立的餐聚空間。 攝影/張晨晟 攝影/Ray 攝影/Ray

而最讓人驚豔的是西部拓荒主題的兒童遊戲室，孩子們在這小天地能盡情遊玩，闔家度過歡樂的親子時光。而多數客房原本早期採巴洛克式歐風，再經過輕裝修後已將新舊融合成新古典風格，懷舊風情不只頗受年輕客群青睞，銀髮族客人更是相當喜愛，尤其在房內泡完湯後，全身放鬆坐在窗邊搖椅上，細看窗外北投公園的嵾天南洋杉，後方山脈則是終年綠意的陽明山群，舒適空間讓人忘卻一切的疲憊。 攝影/王大偉 攝影/Ray

炎炎夏日 冰果沁涼的午茶派對

炎炎盛夏來臨，二樓景觀咖啡廳特別推出的「宇治金時-抹茶紅豆牛奶冰」，針對房客的「嘉賓加冰」限定優惠，滿滿配料讓視覺饗宴破表，滿足口腹慾望。另外也有草莓牛奶冰、芒果牛奶冰丶四季水果冰等豐富選擇，讓您充分體會夏日午後暢快消暑。緊鄰北投公園的綠蔭美景，大面觀景窗讓將綠意盡收眼底，除了「向左走向右走」電影中的圓形水池，隱約還能看見仿英式磚造建築的北投溫泉博物館，實在是夏季消暑丶拍照打卡的最佳勝地！ 二樓景觀咖啡廳。 攝影/Ray 抹茶紅豆牛奶冰是網美最愛的IG打卡餐點。 攝影/王大偉 自助式下午茶甜點選擇性多且種類豐富。 攝影/王大偉

夏日消暑一日遊，不打算住宿的朋友還可選擇溫泉套房享湯+景觀咖啡廳下午茶，雙人享受一個放鬆又美好的午後僅888元起。此外，如果想單純享用下午茶自助吧，兩位僅需450元就能坐享美食美景，實在是非常超值！想進行一趟放鬆身心的台北小旅行，就來「嘉賓閣」吧！

嘉賓閣溫泉會館

Web. www.jbg-hotel.com.tw

Fb. 嘉賓閣溫泉會館