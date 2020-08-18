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客製化旅行遊程 發現不一樣的台中逢甲

聯合新聞網 / Ciao潮旅
獨一無二的藝術房。 圖片提供/台中碧根行館
獨一無二的藝術房。 圖片提供/台中碧根行館

【撰文/Aries Huang】

一間好的飯店，除了基本的軟硬體設施服務外，最重要地是人和人之間彼此的互動與依賴，位於逢甲商圈正中心的「碧根行館Beacon Hotel」，老字號新思維，今年成立旅人行銷部及旅人規劃師，不僅可與旅客即時對話，客製化旅行遊程，還能代購伴手禮，為一趟旅程做到盡善盡美，成為最難忘回憶。

接待大廳寬敞明亮舒適，讓旅人短暫歇心停留。 圖片提供/台中碧根行館
接待大廳寬敞明亮舒適，讓旅人短暫歇心停留。 圖片提供/台中碧根行館

就像一座燈塔指引旅人的方向，「碧根行館Beacon Hotel」的〝Beacon〞英文名為燈塔之意，塑造台中逢甲地標性燈塔的概念，以此延伸設計，飯店的接待大廳設置在12樓，意謂燈塔最頂端位置，櫃台做成如船型相呼應。「『碧根』」成為旅遊的目的地，讓旅人找到歸屬感。」洪翊峻營運總監為飯店詮釋最佳定義。「就像城市中的旅行，旅行中的目的地。光和影的存在，行與旅的意義，狂想玩樂的無限精彩，拋下曾經是過客的心態，駐足；找尋熟悉的旅途記事。」

圖片提供/台中碧根行館
圖片提供/台中碧根行館

客房設計 純白基調搭配溫潤木質原色

接待大廳寬敞明亮舒適，讓旅人短暫歇心停留，在閱覽區，隨意翻閱書刊雜誌，，看看具有特色的文創小禮，是送給家人朋友最好的伴手禮，或是閒坐景觀咖啡廳，於大片落地窗前，午后迎進陽光，夜晚遠眺夜景，從容悠閒。這裡同時也是入住享用免費早餐的地方，「碧根」的自助吧早餐CP值高，多達40、50樣中西式豐富餐點，融合當地傳統美食小吃，菜色每3個月變化，是回流客戶最想念的滋味。另有商務中心可免費上網，更貼心設置充電設備，奶瓶消毒鍋，為旅遊中的爸媽解決煩惱。

大廳一側設有閱覽區和文創禮品區。 圖片提供/台中碧根行館
大廳一側設有閱覽區和文創禮品區。 圖片提供/台中碧根行館
閒坐景觀咖啡廳，於大片落地窗前，午后迎進陽光。 攝影/Ray
閒坐景觀咖啡廳，於大片落地窗前，午后迎進陽光。 攝影/Ray
景觀咖啡廳採光明亮空間寬敞。 圖片提供/台中碧根行館
景觀咖啡廳採光明亮空間寬敞。 圖片提供/台中碧根行館
自助吧早餐多達40、50樣中西式餐飲。 圖片提供/台中碧根行館
自助吧早餐多達40、50樣中西式餐飲。 圖片提供/台中碧根行館

隸屬碧根建設關係企業的「碧根行館」，總共有141間客房，提供鬧中取靜、城市度假的休憩環境，細心備妥旅程中歇息所需。5至11樓是客房，其中5到7樓為商務套房，以灰階為主色系，賦予沈穩內斂感覺，選用在地品牌茶籽堂沐浴備品，突顯飯店在逢甲商圈的文化差別；其它客房、家庭房，則是以純白搭配木質原色，構築現代雅致如家一樣的溫馨氛圍，還有一間獨一無二的藝術房，由在地「破布子混種文化」陳設，闡述有故事的台灣味印花。洪總監表示，未來將規劃藝術樓層，與在地青創藝術家共同合作，讓「碧根行館」展現年輕化、藝術化、多元化。

華漾套房商務房，自在的休憩環境。 攝影/Ray
華漾套房商務房，自在的休憩環境。 攝影/Ray
精粹套房營造舒適放鬆的四人空間。 攝影/Ray
精粹套房營造舒適放鬆的四人空間。 攝影/Ray
碧根套房適合全家人城市度假。 攝影/Ray
碧根套房適合全家人城市度假。 攝影/Ray
商務套房選用在地茶籽堂沐浴備品。 攝影/Ray
商務套房選用在地茶籽堂沐浴備品。 攝影/Ray

成立旅人規劃師 提供線上服務即時性

為提升飯店附加價值服務，洪總監特別介紹2月時成立旅人行銷部，部門內設置旅人規劃師職務，加強線上服務，著重與旅人交流、即時對話，記錄旅人喜好及住房習性，詢問旅人旅行目的及需求，如提供最新網美地點，為不同年齡層旅客設計客製化遊程，規劃建議景點與交通路線，如台灣大道玩兩天一夜，還有代購台中伴手禮服務，旅人退房時在櫃檯即可領取。洪總監說自從旅人規劃師上線後，會員數激增，深受旅客讚賞及好評。

五樓設有小型健身房。 攝影/Ray
五樓設有小型健身房。 攝影/Ray

不僅於此，貼心的「碧根行館」還不定期更新製作逢甲商圈的美食地圖，有知名的，也有飯店親自去踩點、當地人才會知道的私房美食，入住即送「碧根」獨家的50-60元逢甲小吃券。又為響應振興三倍券，推出碧根洄遊券，就是旅客使用500元面額振興券，飯店即回贈同樣面額的洄遊券，2張送2張，以此類推。還有與東勢林場合作，推出昆蟲生態之旅住房優惠專案，以及高爾夫球假期等。「碧根行館」希望這裡也是每位旅客的夢想出發地，感受旅途中驚喜、冒險與探訪未知的新樂趣。

台中碧根行館

Web. www.beacon-hotel.com.tw

Fb. 碧根行館 Beacon Hotel

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