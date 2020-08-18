口口悅耳清脆聲 細品純粹幸福味

【撰文/Aries Huang】

若您收到「上信饌玉」禮盒時，多令人欣羨，對方一定很重視您，精挑細選，它不僅是網路美食人氣王得到國際認可，同時也代表品質的堅持，嚴選頂級進口食材，不使用色素、香料、防腐劑等添加物，成份標示清楚，堅果點心一口咬下，幸福滋味值得細細咀嚼。 帶給客人真材實料的堅果點心，誠實負責，讓每一口都安心無虞。 攝影/Ray

每天吃適量的堅果可補充好油，有助於身體健康，「上信饌玉」的堅果點心更有助於小確幸的滿足感。成立已有7年歷史的台灣本土品牌，創立緣由是有鑑於當年食安問題層出不窮，所以希望帶給客人真材實料、單純簡單的健康美味點心，誠實負責、講究信用，讓每一口都安心無虞，上市以來深受好評，並成為台灣伴手禮首選。

人氣前三名 夏威夷潛艇 夏威夷豆塔 太妃糖

最熱賣的招牌人氣「夏威夷潛艇」，完整大顆、粒粒飽滿，嚴選中東頂級椰棗，皮薄濕潤味甜，搭配澳洲進口、慢火烘焙的特選夏威夷豆，濃厚椰棗果香帶著夏威夷豆的堅果香，入口椰棗果肉綿密紮實，夏威夷豆清脆爽口，值得細細品味。 「夏威夷潛艇」嚴選中東頂級椰棗和特選夏威夷豆。 攝影/Ray

網路美食人氣「夏威夷豆塔」，單純以麥芽糖包裹住夏威夷豆，以及用蘭姆酒稍微浸泡的蔓越莓果乾，再擺放至頂級法國依思尼Isigny奶油製成的塔皮上，吃起來不會覺得油膩，口感紮實不黏牙，奶香、天然堅果香、酸甜果乾，富有層次感。 「夏威夷豆塔」充滿奶香、堅果香、酸甜果乾，富層次感。 攝影/Ray

「上信饌玉」的「太妃糖」顛覆傳統印象，融合依思尼Isigny奶油、手工熬煮的深琥珀色焦糖，奶香中和了焦苦味，再加入滿滿的加州杏仁果，奢華風味及豐富的香氣，香脆不黏牙，2019年榮獲有食品界米其林之稱的比利時iTQi風味絕佳獎章二星殊榮。 香脆不黏牙的「太妃糖」，融合奢華風味及豐富香氣。 攝影/Ray

「堅果棒」今年同樣獲得iTQi青睞摘下二星、實至名歸，滿滿的南瓜子、加州杏仁，融入麥芽糖和Isigny奶油，Q軟不硬、不黏牙，運動完想補充營養或是肚子餓想止飢，小巧易攜帶的堅果棒，方便隨時補充能量。「南棗核桃糕」，由黑棗與紅豆精心溫火慢熬而成的獨家濃醇棗泥，與美國加州Chandler核桃交融出Q軟不黏牙的經典滋味，深獲長輩喜歡。

今年中秋節 提早預購禮盒享有更多優惠

嚴選台農17號金鑽鳳梨，以自然農法無毒栽種，「金鑽鳳梨酥」具備傳統冬瓜餡的甜，又吃得到鳳梨果肉纖維，搭配荷蘭進口的VIV無水奶油的酥皮，香氣十足、微酸甘甜恰到好處，今年也獲得iTQi風味絕佳獎章一星的肯定。需預定、中秋節限定的「金燦蛋黃酥」，使用荷蘭VIV無水奶油製成的層層酥皮，上頭點綴芝麻，奶香十足、清爽不油膩，包覆著鹹香濕潤的紅土鴨蛋黃，還有黑豆和紅豆調和的特調鴛鴦餡，口感滑順、甜而不膩、風味豐富，讓人忍不住一吃再吃的傳統美味。 「金鑽鳳梨酥」香氣十足、微酸甘甜恰到好處。 攝影/Ray 需提前預定、中秋節限定的「金燦蛋黃酥」。 攝影/Ray

不僅食材、手工用心，「上信饌玉」在禮盒的包裝也非常講究質感設計，禮盒也可以選擇自己喜歡的組合，完美典藏您的心意。今年中秋節，提早於8月1日至9月15日預購禮盒，享有9折優惠，加入會員還享有更多優惠回饋，這伴手禮讓賓主皆大歡喜。 「上信饌玉」禮盒包裝設計精美，完美典藏您的心意。 攝影/Ray 上信饌玉永康旗艦店。 攝影/Ray

上信饌玉

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