大自然的生活美學 阿里山茶旅文化新體驗

【整輯/AH】

近年結合阿里山好茶、人文及生態地景特色推出阿里山四季茶旅活動，顛覆在室內泡茶的常理，搭配阿里山四季地景品茗於山之巔、森林雲霧間、茶園裡、竹林間、櫻花樹下、古厝前、野溪瀑布旁，展現阿里山優質、多重品茗體驗氛圍，讓旅客身處阿里山四季絕景中，品茗茶湯滋味，以茶入食，住於茶園中的民宿，讓旅人學習如何製作出一杯好茶，體驗多元、精緻及深度的茶旅行程。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

四季茶旅 品茗於山之巔、森林雲霧間、茶園裡

每年春季草原茶會（2021/3/13-3/14）將大阿里山各茶區特色風貌縮影在阿里山愛情草原，以融入家鄉茶環境氛圍、在地生態、社區植栽素材為元素，再加入節氣及季節花卉，佈置節氣茶空間，讓旅客遠眺阿里山山脈的連綿山景，沉浸在浪漫茶空間氛圍，品茗到來自大阿里山茶區多款的優質高山茶，享受茶藝人文與大自然的生活美學，感受淬鍊的「阿里山茶文化」多元發展。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

夏季品茗在茶園、巨石、森林、竹林等自然地景及與森林鐵道意境之結合，搭配悠揚古箏演奏傳遍山嵐，由阿里山茶旅達人優雅泡著阿里山春夏茶供遊客品評，夏季茶會以阿里山森林及鐵道為構思，與旅人分享在地風味茶湯與文化。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

感受在地淬鍊的「阿里山茶文化」多元發展

秋之季臨溪而坐，秋季茶會（2020/9/19）在飛瀑步道旁上擺上茶席，營造出茶香與沁涼的忘憂環境，將野溪地景融入茶席氛圍中，感受溪水瀑布的清涼及竹林微風的吹拂，細聽著自然的靜謐，享受芬多精強烈的洗禮，品茗阿里山高山茶的清香；每年在這個季節適逢白露時節，有成千上萬的黃頭鷺，沿著嘉義縣梅山鄉清水溪河谷順著氣流往上盤旋，飛越山頭，向南方遷徙，是臺灣唯一的特殊生態景象，即為當地著稱的「萬鷺朝鳳」奇景，若運氣好還有機會品茗時，巧遇一群黃頭鷺過境。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

於冬意濃厚的季節裡，山嵐雲霧飄渺，孕育出阿里山優質高山茶，香味清新淡雅，冬季茶會（2020/12/19）結合古厝茶席，品茗在古厝前，感受雲霧繚繞的幽靜山景，沉浸在幽遠開闊的氛圍中，體驗溫暖寧靜的溫馨感。阿里山四季茶旅，歡迎您一起來體驗與學習大自然蘊育出的生活美學。

阿里山鄒遊秘境南三村 跟著獵人去旅行

2020年觀光局以「脊梁山脈旅遊年」為主題，將臺灣山脈的「奇、險、峻、秀」結合遊程推廣，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於今年暑假趁勢推出「鄒族秘境南三村跟著獵人去旅行」活動。讓親子可以透過玩樂體驗原住民部落文化，跟隨昔日的獵人，今日的環境守護者，一起穿梭山林步道、製作陷阱，體驗鄒族獨有的漁獵文化及探索部落豐富的原民特色與生態。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

茶山珈雅瑪 最愛分享的部落

茶山部落（鄒語為cayamavana）位於阿里山鄉最南方的部落。有別於其它部落，茶山由漢、鄒、布農三族共融共存，雖然彼此生活習慣不同，但透過「涼亭hufu」分享的傳統而和平相處，每年11月涼亭分享節吸引許多遊客到訪。到茶山部落可以從事一日農事體驗、布農烤肉DIY、品嘗手工黑糖，或跟隨神話的腳步前往水火同源，體驗「取火傳說」的樂趣。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

新美獵人營 深山中耀眼的星星

前往獵人的故鄉「新美部落」(鄒語為niahosa)，在「尼亞后薩獵人營」學習如何搭建自己的獵人小屋，並用自然素材製作陷阱，如果腳力可行，一定要跟隨昔日的獵人，今日的環境守護者-獵人先生們走訪獵徑，好好認識山裡的自然生態。當然也別錯過認識鄒族獨有的「鞣皮」技術，將獵物毛皮層層處理後，經工藝師巧手製成件件細緻的皮雕小物。 圖片提供/交通部觀光局阿里山國家風景區管理處