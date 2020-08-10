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FUN暑假 來新竹當偵探解謎趣

聯合新聞網 / Ciao潮旅
大推明宮粵菜廳的一鴨五吃。 圖片提供/新竹老爺酒店
大推明宮粵菜廳的一鴨五吃。 圖片提供/新竹老爺酒店

雅緻客房簡約俐落兼具優雅沉穩。 圖片提供/新竹老爺酒店
雅緻客房簡約俐落兼具優雅沉穩。 圖片提供/新竹老爺酒店

【撰文/Aries Huang 】

新竹是一個充滿活力的城市，更是適合親子旅遊的風之城，暑假到了，爸媽別煩惱，入住「新竹老爺酒店」，除了享受最沁涼夏天，中西式美饌外，還可參加最強的實境解謎遊戲，或是體驗DIY玻璃工藝，外出走走到市區、再到海邊、山城距離都剛好，動靜皆宜、暢玩新竹好過癮！

一座交通便利、內容設施多元、服務專業完善的旅宿，就足以讓旅遊記憶豐富了。位於新竹縣、市的中心點，鄰近新竹科學園區，五星級觀光飯店的「新竹老爺酒店」，是來到風城的入住首選，更適合全家大小，地點適中，到現在最夯的新竹市動物園、新竹水道取水口展示館、新竹市消防博物館、南寮漁港⋯⋯想要玩樂新竹到哪兒都方便。

新竹老爺外觀。 圖片提供/新竹老爺酒店
新竹老爺外觀。 圖片提供/新竹老爺酒店

特推最強實境解謎遊戲住房專案優惠

怕外面太酷熱，待在酒店一整天也不會無聊，樓高22層的「新竹老爺」擁有208間豪華客房，不論是商務、企業會議假期，或是休閒觀光、親子同行的家庭旅遊，房間類型皆能因應旅客的不同需求。客房設計簡約俐落兼具優雅沉穩，開闊窗景與明亮的採光，休憩場域寬敞舒適，乾溼分離的衛浴空間，整體予人賓至如歸的溫暖感受，輕鬆無壓的休憩氛圍。

豪華家庭房。 圖片提供/新竹老爺酒店
豪華家庭房。 圖片提供/新竹老爺酒店

走出房外，酒店內的公共設施就夠消磨大半天，光是半露天游泳池、水療按摩池就夠好玩了，大人有專屬的休憩區，下棋、閱讀、選擇喜愛的頻道等，盡情享受愜意片刻，健身房、撞球室、男女三溫暖、美容沙龍SPA療程，徹底達到身心舒暢，小朋友也有專屬的小天地（Kid`s Corner），特地為孩童設計的遊戲室，另提供數款桌遊可外借。不僅於此，暑假期間的「新竹老爺」更有意思，特別推出「最強實境解謎遊戲」住房專案優惠，讓親子一起吹冷氣當偵探。

半露天游泳池，夏日最消暑。 照片提供:劉育安。圖片提供/新竹老爺酒
半露天游泳池，夏日最消暑。 照片提供:劉育安。圖片提供/新竹老爺酒
圖片提供/新竹老爺酒店
圖片提供/新竹老爺酒店

8月老爺的神秘房客(4間)，歡迎大家腦力激盪解謎遊戲，一起挖掘房間裡的秘密，考驗觀察力並激發超能力。專案價格，入住雅緻雙人客房乙晚NT$3,999元(含稅及服務費)，內容包括免費迎賓茶點，兩客成人早餐，另贈一位140公分(含)以下兒童早餐，老爺實境解謎遊戲乙間還有春室玻璃工藝DIY乙份，相信今年的暑假格外讓全家難忘，特別有話題。

極致寵愛味蕾 明宮粵菜廳的一鴨五吃

玩夠了，大啖美食時間，「新竹老爺」的餐飲美饌，提供賓客不同的多樣選擇，有明宮粵菜廳的港式料理、Le café自助餐廳的中西複合式豐盛自助餐、中山日本料理廳的精緻日式料理，老爺鐵板燒的頂級珍饈和老爺烘焙坊，為旅途增加更多驚喜與驚奇！

品味精緻日式料理。 圖片提供/新竹老爺酒店
品味精緻日式料理。 圖片提供/新竹老爺酒店
老饕最愛老爺鐵板燒。 圖片提供/新竹老爺酒店
老饕最愛老爺鐵板燒。 圖片提供/新竹老爺酒店
圖片提供/新竹老爺酒店
圖片提供/新竹老爺酒店

尤其是明宮粵菜廳推出的「一鴨五吃」，是老饕們一致大力推薦，這極品美味、金黃油亮的櫻桃鴨，塗上秘製醬汁醃滷24小時，光是這片皮鴨，肉質滑嫩Q彈，配餅皮一起吃就很美味，搭配蘆筍與新鮮青蔥的烤鴨手卷，更令人無法抗拒，清爽的生菜鴨鬆、銀芽炒鴨絲，香氣十足的鴨香炒飯，雪菜鴨絲炒米粉、還有濃郁的鴨架煲湯等，何止是五吃了呢？快來嚐嚐這感動又幸福的美味料理。

金黃油亮的櫻桃鴨壽司。 圖片提供/新竹老爺酒店
金黃油亮的櫻桃鴨壽司。 圖片提供/新竹老爺酒店

融合傳統與現代的新竹，有著許多耐人尋味的人文風情，還有許多巷弄內的精采故事等著您發掘，「新竹老爺酒店」擁有卓越的經營團隊，善解人意的服務人員，期待您親臨體驗感受，共創最美好的旅遊回憶。

新竹老爺酒店

Web. www.hotelroyal.com.tw/hsinchu/index.aspx

Fb. 新竹老爺酒店

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