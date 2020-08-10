寵愛爸爸 相聚全台最美越式餐廳

【撰文/Aries Huang】

全家人聚在一起說說笑笑、大快朵頤，是餐桌上最美好風景。每天都是父親節，帶父親品嚐充滿法越浪漫氛圍的越南菜，全台最美越式餐廳，「沐越Mu Viet越式料理」，推出「爸氣海陸饗宴」，致敬辛苦的爸爸們，精選招牌料理組合，視覺與味覺雙享受，要讓老爸開心又難忘。 攝影/張晨晟

踏入「沐越Mu Viet越式料理」，忍不住就想先來個自拍或合影留念，超有質感網美風的用餐空間，融合東、西方的文化與色彩，法式孔雀藍、竹編元素、彩繪燈籠、手繪壁畫等，讓人彷如置身越南情境。料理同樣吸睛，超越傳統，運用多種新鮮香草、生菜與魚露等香料，將越南美食精緻化與創新，品項變化豐富多達70種以上。 沐越台北中山北店。 攝影/張晨晟 沐越台北中山北店。 攝影/張晨晟

王品三倍振興 先吃再說 用餐送現金

澎湃的「父親節爸氣海陸四人饗宴」於即日起至8/31霸氣推出，將近9道「沐越」的人氣餐點，包括開胃的青木瓜雞絲沙拉搭配圓形白色蝦餅很對味，受歡迎的炸物拼盤(含甘蔗蝦、檳榔葉肉捲、炸春捲、炸雞翅)，有越南媽媽味道的焦糖瓦鍋豬肉，包著生菜更增清爽口感。紅咖哩雞佐法國長棍，魚露、香茅、紅辣椒與椰漿的巧妙結合，不加馬鈴薯而是加地瓜，很特別。 新品上市，沐越大滿足拼盤跟氣泡飲。 圖片提供/沐越Mu Viet

香茅嫩烤胡椒魚，以新鮮鱸魚和香茅一起烤到外酥內嫩，再灑上糖漬檸檬和胡椒，鮮甜的魚肉原味、富含層次的酸辣口感。酸辣海陸推推鍋)(小)，將越南傳統的帽子火鍋創新，豐富海陸好料，湯頭有酸子、香茅、香料等，想吃什麼就推什麼下去。甜點有兩種口味，一是法越布蕾佐小杯越式咖啡調味，二是芒果西米露加上來自西班牙的 LaMenorquina梅諾卡冰淇淋，不會太甜、低熱量，夏天就愛這一味，再來杯散發濃濃茶香的越式奶茶，完美收場。

「爸氣海陸四人饗宴」優惠價NT2,688、六人饗宴NT3,988(均未含服務費)，再送宮廷火焰椰子蝦的兌換券(價值NT490)，可下次消費使用(8/10以後)，另外，再加碼，來店出示身分證，爸爸名字裡有〝木〞字，如林、森、榮等，4人套餐送4瓶啤酒，6人套餐送6瓶，以套餐人數算。 爸氣海陸饗宴送宮廷火焰椰子蝦兌換券。 圖片提供/沐越Mu Viet

沐越芒果季&氣泡飲新品是消暑聖品

除了推出父親節饗宴，「沐越」也為酷熱帶來季節限定以及沁涼消暑的新品餐飲。鮮蝦青芒果沙拉，使用當季的青芒果刨成絲，搭配蝦仁、豆子、番茄、花生、香菜等，再淋上酸甜的魚露醬，單吃或是與白色蝦餅吃，爽口無負擔！暹羅芒果糯米、採新鮮芒果佐雙色糯米、搭配優格冰淇淋的一道甜品，還有芒果優格冰沙，是消暑聖品、更是芒果吃貨的最愛。 當季青芒果沙拉與白色蝦餅一起吃，口感多層次。 攝影/張晨晟 暹羅芒果糯米、新鮮芒果佐雙色糯米搭配優格冰淇淋。 攝影/張晨晟 來碗芒果優格冰沙消消暑。 攝影/張晨晟

三款氣泡飲新品，「沐越風情」以綠色香蘭葉為基底，帶有淡淡香草味再點綴繽紛椰果。靈感源自胡志明市有名的粉紅教堂，紅石榴融合葡萄柚，就取名為「粉紅教堂」，酸酸甜甜讓人有戀愛的感覺。明亮黃是會安的特色，「黃色之城」融入芒果、椰漿、椰子果肉，向古城致意，三款氣泡飲箇中滋味、各具巧妙，喝起來好過癮。 氣泡飲新品盛夏登場。 攝影/張晨晟

不用出國，也能在「沐越」品嚐道地的越南風味，想要嚐鮮，於「沐越」開啟了味蕾最幸福的感受，希望今夏帶給每一位爸爸滿足又滿意的笑容。

沐越Mu Viet越式料理

Web.www.muvietdining.com

Fb. 沐越Mu Viet越式料理