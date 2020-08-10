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高雄一趟美好旅程 從獻上祝福開始

聯合新聞網 / Ciao潮旅
頂樓野遼闊、可欣賞高雄市景。 攝影/Ray
頂樓野遼闊、可欣賞高雄市景。 攝影/Ray

大廳以石材及溫潤木材構築成簡約俐落風格。 攝影/Ray
大廳以石材及溫潤木材構築成簡約俐落風格。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

「JÒHŌ」台語發音為「祝褔」、「很好」，鄰近高雄火車站的「JÒHŌ HOTEL」精品飯店，以「祝福您一切美好」為品牌理念，讓每位旅客從入住的那一刻起，深刻感受其用心的細膩度，感官體驗的愉悅舒心，加上專業職人管家的熱誠服務，希望豐富旅程的記憶點，下次還會想造訪。

大廳以石材及溫潤木材構築成簡約俐落風格。 攝影/Ray
大廳以石材及溫潤木材構築成簡約俐落風格。 攝影/Ray

有緣相會，我們送上最大祝福，成就一個最好的您，或許您初見「JÒHŌ HOTEL」沒有非常的驚艷，深知消費者需求體驗的執行長，希望您能慢慢體會、慢慢享受精心設計的每個小細節，相信您將會愛上「JÒHŌ 」，全然感受在地人熱情的真摯心意。

一樓大廳名為迎財廳，電視螢幕播放齊柏林導演拍攝的「飛閱高雄」影片，讓旅客可以先行認識南台灣。 攝影/Ray
一樓大廳名為迎財廳，電視螢幕播放齊柏林導演拍攝的「飛閱高雄」影片，讓旅客可以先行認識南台灣。 攝影/Ray

福客居 祿客居 壽客居將祝福注入設計

在飯店業擁有20多年資歷，現任「JÒHŌ HOTEL」楊凱智總經理補充，這每個小細節來自於「JÒHŌ 」對於七種感官體驗的講究和要求。從視覺、聽覺、味覺、嗅覺與觸覺盡享「JÒHŌ 」的種種美好。〝溫度感官〞來自於熱情有活力的專業職人管家，同時具備餐飲服務及禮儀嚴格訓練，從訂房到各項旅遊行程的規劃，要讓所有貴賓感受細膩有溫度的服務，全力滿足您的需求，〝速度感官〞則是嚴格要求服務效率，切勿怠慢每位賓客。

壽客居以綠色為代表，祝福一切平安康泰。 圖片提/JÒHŌ HOTEL
壽客居以綠色為代表，祝福一切平安康泰。 圖片提/JÒHŌ HOTEL

一樓大廳名為迎財廳，以石材、溫潤木色構築，電視螢幕播放齊柏林導演拍攝的「飛閱高雄」影片，讓旅客可以先行認識美麗南台灣。「JÒHŌ」共有60間客房，將「JÒHŌ祝福」經由設計注入於每個視覺空間，討喜的紅色房卡套內附一塊錢，希望房客圓滿福滿。樓層分別以福客居、祿客居、壽客居命名，緋紅、咖啡金、綠色為代表色，運用在整體客房的風格陳設和家具，象徵圖案分別為蝙蝠、鹿、鶴，希冀祝福每位入住旅客迎來桃花好人緣、進官加祿發財、一切平安康泰。又值得一提，為解決客房兩側看到緊鄰的牆壁，執行長發揮創意，特別請到日本插畫家繪製具台灣意象的插畫懸掛於窗外，且每層樓圖案都不同，首創之舉讓房客可以開心拉開窗簾，欣賞繽紛色彩亮點的藝術窗景。

福客居飾以緋紅色陳設。 攝影/Ray
福客居飾以緋紅色陳設。 攝影/Ray
祿客居以咖啡金為代表色。 攝影/Ray
祿客居以咖啡金為代表色。 攝影/Ray
壽客居以綠色為代表，祝福一切平安康泰。 攝影/Ray
壽客居以綠色為代表，祝福一切平安康泰。 攝影/Ray
日本插畫家繪製的插畫成窗景。 攝影/Ray
日本插畫家繪製的插畫成窗景。 攝影/Ray

精緻美好的早午餐加深港都旅遊印象

「JÒHŌ」更注重帶給旅客觸感的舒適度、獨特性與使用便利性，採用美國專利Restonic蕾絲床墊，瑞典頂級的波隆地毯，特選厚實毛巾、一挑再挑的室內拖鞋等，讓身體感受無比的尊寵呵護。55吋的數位網路電視，不僅提供全方位的資訊，內置IPTV含鏡射功能影音系統，可將手機畫面傳到電視，床頭兩邊設有插座和閱讀燈，符合現代人需求。其它貼心之處，選用綠色環保Allegrini沐浴用品，特別設計的盥洗用品收納包可帶走，Mini Bar提供膠囊咖啡機、CHA CHA THÉ茶包，冰箱裡大方地送上自製蔬果氣泡飲、氣泡水、蜜桃果汁，完全免費，迎賓小點與在地化連結，選用高雄百年餅店「舊振南」手工漢餅鳳梨酥，獻上旺來祝福。

特別設計的盥洗用品收納包可帶走。 攝影/Ray
特別設計的盥洗用品收納包可帶走。 攝影/Ray
迎賓小點選用高雄百年餅店「舊振南」手工漢餅鳳梨酥，獻上旺來祝福。 攝影/Ray
迎賓小點選用高雄百年餅店「舊振南」手工漢餅鳳梨酥，獻上旺來祝福。 攝影/Ray

美好的早餐更能加深旅遊印象，餐飲出身的楊總和主廚針對賓客需求，精心設計精緻的SEMI-BUFFET早午餐，當季餐點組合內容豐富，麵包抹鳳梨蘋果醬、義式番茄蔬菜湯、繽紛蔬果沙拉淋上芭樂梅子油醋，加上三道開胃前菜，以及讓人有飽足感、可任選主廚特製的四道舒肥料理主菜，餐後水果是旗津特有的薑汁蕃茄，健康烹調、視覺與味覺雙滿足，在二樓的「JÒHŌ JA」從早上7點悠閒享用到12點，又每天晚上6-7點為Happy Hour提供酒水服務，非常貼心。

二樓的「JÒHŌ JA」提供精緻早午餐。 攝影/Ray
二樓的「JÒHŌ JA」提供精緻早午餐。 攝影/Ray
香草豬小里肌佐覆盆子醬。 攝影/Ray
香草豬小里肌佐覆盆子醬。 攝影/Ray
乾煎蒔蘿鮭魚佐白酒檸檬奶油。 攝影/Ray
乾煎蒔蘿鮭魚佐白酒檸檬奶油。 攝影/Ray

頂樓空間「JÒHŌ KANG」，規劃為交誼廳、健身區、空中花園，視野遼闊、可以欣賞遠處的壽山、高雄的日夜市景，尤其是夕陽西下時最美，坐在戶外沙發區喝點小酒享受當地特色美食，或是運動舒展筋骨，是多麼自在愜意！竭誠歡迎與「JÒHŌ HOTEL」共創港都的美妙時光。

頂樓野遼闊、可欣賞高雄市景。 攝影/Ray
頂樓野遼闊、可欣賞高雄市景。 攝影/Ray

JÒHŌ HOTEL

Web. www.johohotel.com

Fb. JÒHŌ HOTEL

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