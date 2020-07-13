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今夏新據點 到台中大安濱海享奢華露營

聯合新聞網 / Ciao潮旅
從空中鳥瞰整個大安濱海樂園及向海那漾。 攝影/李文欽
從空中鳥瞰整個大安濱海樂園及向海那漾。 攝影/李文欽

【撰文/Aries Huang】

炎炎夏日就是要到海邊玩水阿，盡情享受陽光、沙灘和大海，位於台中大安濱海樂園的「向海那漾Nayang Beach」新登場，這是全台首座海邊豪華露營區，舒適帳棚附有獨立衛浴設備，攜帶輕便行李即可輕鬆入住，看大風車療癒，聽海聲入睡，最潮的豪華露營假期7月夏正開展……

後疫情時代來臨，身心靈都需自在遊、安心宿，走出戶外，「向海那漾」坐落在台中大安濱海樂園內，處於整個海岸線中央的甲安埔地區，有著美麗的海景風光、遼闊沙灘，串聯起周邊有中部唯一的水筆仔林「紅樹林生態園區」、水蓑衣生態教育園區，以及有夢幻夕景與天空之鏡的「高美濕地」，帶我們開啟一趟清涼的海濱旅行，回歸自然的享受Glamping（Glamorous Camping）風潮的台中海線樂趣。

圖片提供/向海那漾
圖片提供/向海那漾

納海木屋帳 擁第一排海景視野

「向海那漾」是由張瑜珍設計師與專業團隊一手擘畫，在「綠色觀光」和「永續旅遊」的理念堅持下，精心融合當地得天獨厚的自然環境，創造出生態旅遊、環境教育、親水體驗及露營活動的多元合一新型態渡假勝地，藉此更加認識大安的美麗、海洋的美好。

寬敞舒適營地享有專屬帳篷。 攝影/李文欽
寬敞舒適營地享有專屬帳篷。 攝影/李文欽

複合式園區包括豪華露營區、大草皮遊戲區、生態展覽空間、DIY體驗、戶外戲水池，以及景觀餐廳和輕食咖啡等區域。在不會有強風吹襲下的防風林，建置共32帳豪華露營帳篷，每一帳皆親水性的設有「二人、三人、四人」床型，滿足各種旅遊族群需求外；帳篷造型更有「汕海、禾風、風野」等3款風格陳設，並特別設計有能遠眺無敵海景的海上屋「納海木屋帳」，極具異國風情地，擁海景第一排最佳視野，看潮來潮去。

精選國外進口頂級帳篷帆布量身縫製。 攝影/李文欽
精選國外進口頂級帳篷帆布量身縫製。 攝影/李文欽
能遠眺無敵海景的海上屋「納海木屋帳」。 攝影/李文欽
能遠眺無敵海景的海上屋「納海木屋帳」。 攝影/李文欽

是野奢露營，更是懶人露營，精選國外進口頂級帳篷帆布量身縫製，防火、降噪、抗紫外線的帳篷帳內，可寬敞舒適地享用備有沙發、電風扇、冷氣機，以及精緻床墊、寢具與獨立衛浴等高級設備，不用辛苦搭帳、不須擠睡袋、不用起火炊煮，只需帶上輕便行李就能到訪。與自然和諧共創最安全、安心無慮的營地環境，您可以與另一伴、好友、全家大小在帳棚內放空發呆，聽陣陣海潮聲，或閒坐帳棚外聊天、閱書、盪鞦韆，抬頭看高聳巨大的白色風車轉呀轉，非常療癒。

帳篷內有精緻床墊、寢具與獨立衛浴設備。 攝影/李文欽
帳篷內有精緻床墊、寢具與獨立衛浴設備。 攝影/李文欽
攝影/李文欽
攝影/李文欽
攝影/李文欽
攝影/李文欽

慶祝新開幕 平日可享優惠專案

想要來點動態活動，戶外戲水池和游泳池可盡情玩水，戶外草地有泡泡足球、羽毛球、射箭休閒活動等，假日還會升起熊熊營火，以及晚餐時段live band現場演奏，還有瑜伽課程，讓露營假期更添精彩。走出露營區一眼所及就是大海，享受風浪快感，衝浪及風箏衝浪最熱門，當夏日海風吹來，漫步夕陽西下與星空夜晚，浪漫指數更是破表。

大人專屬的戶外游泳池。 攝影/李文欽
大人專屬的戶外游泳池。 攝影/李文欽
小朋友專用盡享玩水樂趣。 攝影/李文欽
小朋友專用盡享玩水樂趣。 攝影/李文欽
大面草地可以玩泡泡足球。 圖片提供/向海那漾
大面草地可以玩泡泡足球。 圖片提供/向海那漾
戶外草地也可以玩射箭活動。 圖片提供/向海那漾
戶外草地也可以玩射箭活動。 圖片提供/向海那漾

此外，園區設有觀海餐廳及輕食咖啡吧，全包式豪華露營一泊三食，附有早晚餐及下午茶，嚴選在地旬味的農特產品和料理小吃，以及深受饕客讚賞的漢方秘製藥膳鴛鴦火鍋，海陸配料豐盛的烤肉套餐任選，海邊用餐更顯閒情逸致。

「向海那漾Nayang Beach」將結合大安濱海樂園年度的夏季盛事「2020嗨on大安沙雕環遊世界」，是今年繽紛一夏不能錯過的活動。慶祝開幕，即日起至2020年7月15日，平日週日至週四於線上訂房，可享「三人帳，原價12,000元，開幕體驗價4,000元(含早餐)」、「四人帳，原價14,000，開幕體驗價5,000元(含早餐)」優惠專案，在親水近海中住好、吃好，再一路暢玩美麗的台中海線，身心煥然，無比愉悅。

攝影/李文欽
攝影/李文欽

向海那漾Nayang Beach

Web. www.nayangbeach.com.tw

Fb. 向海那漾 Nayang Beach

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