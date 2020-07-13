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嘉遊金加送600 再抽300項大小禮 嘉義市購物節 好購好玩停不了

聯合新聞網 / Ciao潮旅
森林之歌日夜皆美，每個角度都吸睛。 圖片提供/嘉義市政府
森林之歌日夜皆美，每個角度都吸睛。 圖片提供/嘉義市政府

【整輯/AH】

迎接後疫情時期，這時出門旅遊好康多多，尤其嘉義市最大方，從6月下旬率先推動嘉義市購物節，搶先打出「消費600抽汽車，住宿再送600」口號，串聯在地旅館、美食小吃、特色風味茶點、經典文化體驗，邀請大家來遊玩，感受更多專屬嘉義市的無限魅力。

就在 6月21日，嘉義市政府結合百年難得一見天文奇景日環食「主場在嘉義，金環閃諸羅」活動，當日即推出「2020嘉義市購物節」，跟著「嘉遊金」，體驗嘉義市的文化之旅，搭上政府振興三倍券列車，購物節另加碼600元嘉遊金，串連在地特約店家，特約旅館，嘉義市著名旅遊地點，吃住遊盡情選擇，大力促進觀光與經濟消費，為在地集人氣、振買氣。

森林之歌 圖片提供/嘉義市政府
森林之歌 圖片提供/嘉義市政府

跟著嘉遊金 享遍嘉義市的美食 文化 文創

只要向「嘉義市購物節」特約飯店訂購專案房型，旅客入住時就能多拿到600元「嘉遊金」，其中300元「住宿嘉遊金」可現抵房價，另300元「購物嘉遊金」可到任一家貼有「購物節特約商店」貼紙店家，直接扣抵消費，比起前往其它縣市旅遊，更是多出一筆額外的購物津貼。此外，在嘉義市任一店家消費，取得單筆600元的發票，登錄購物節LINE官方平台，就有機會抽Toyota Vios汽車、iPhone11 Pro手機、Gogoro以及300名隱藏版「最嘉好禮」等獎項，帶給旅客一種荷包變深、有吃又有拿的小確幸。

先用「嘉遊金」來享受嘉義市的老屋風情和美食，有「木都」文化小城美名的嘉義市，保留許多老屋並進行維護和活化。推薦位於火車站前的仁愛路上，一幢有70年歲月的日式檜木老宅，「舊時光新鮮事－老屋咖哩專賣」從建築到餐點賦予老靈魂、新舊融合復古風貌，以米飯為主餐，日出漢堡排、金灑阿里山咖哩雞，描繪日出印象和陽光灑落阿里山景致，吃出嘉義市的美麗鄉情。

舊時光新鮮事－老屋咖哩專賣。 圖片提供/嘉義市政府
舊時光新鮮事－老屋咖哩專賣。 圖片提供/嘉義市政府
舊時光新鮮事的日出漢堡排。 圖片提供/嘉義市政府
舊時光新鮮事的日出漢堡排。 圖片提供/嘉義市政府

大推純情專売所的雞蛋糕 排隊人氣名店桃城雞排

午後漫步於興中街，會與樸實可愛的攤車愜意相逢，「純情專売所」採用木製打造餐車車身，鐵盤烘烤一顆顆「只做純的」，以真正的奶香和蛋香，手工熬製的芋泥、奶酥、卡士達，烘烤出溫熱、濃濃香氣的正宗城門雞蛋糕，並與真味珍肉鬆、木衛二嘉義鑄茶所等在地品牌合作，期待以一顆雞蛋糕、一則故事的心情，將「舌尖上的嘉義」透過小小雞蛋糕分享給更多的人。

純情專売所以木製打造餐車車身。 圖片提供/嘉義市政府
純情專売所以木製打造餐車車身。 圖片提供/嘉義市政府
純情專売所只做純的雞蛋糕。 圖片提供/嘉義市政府
純情專売所只做純的雞蛋糕。 圖片提供/嘉義市政府

喜歡吃雞排，就更不能錯過位在火車站附近中正路上、排隊人氣名店「桃城雞排」，原本只是騎樓路邊攤小販，後來搬到現在兩層樓老屋店面，炸雞、鹹酥雞、雞米花、魷魚、米血、甜不辣等品項多達30幾種，營業近20年時間，在地人都知道這家炸雞老店，超浮誇炸全雞，連文青也臣服。

桃城雞排創始店。 圖片提供/嘉義市政府
桃城雞排創始店。 圖片提供/嘉義市政府
人氣排隊店桃城雞排。 圖片提供/嘉義市政府
人氣排隊店桃城雞排。 圖片提供/嘉義市政府

滿足了味蕾，嘉義市的景點更足以讓您待上兩天以上，著名的「檜意森活村」貼近欣賞日式建築之美，感受林業歷史風情。代表嘉義市的地標，位於林業廊帶中的「森林之歌」，為藝術家王文志的作品，設計意象以高聳神木及阿里山火車鐵軌為主題，重現「木材之都」榮景。「愛木村」則是嘉義市第一家木材業的觀光休閒體驗據點，很適合親子一起互動同遊。

檜意森活村洋溢日式風情。 圖片提供/嘉義市政府
檜意森活村洋溢日式風情。 圖片提供/嘉義市政府
檜意森活村有穿浴衣體驗。 圖片提供/嘉義市政府
檜意森活村有穿浴衣體驗。 圖片提供/嘉義市政府
愛木村讓您感動體悟台灣樹木的故事。 圖片提供/嘉義市政府
愛木村讓您感動體悟台灣樹木的故事。 圖片提供/嘉義市政府

把握活動到今年8月31日止，600元的「嘉遊金」再加上政府發送的三倍振興券，這個夏天在嘉義市全然恣意享受好購好玩好吃之旅，放心盡情尋訪各色特約店家，享受多元的人文風情，同時體驗到「文化嘉城，優質行旅」的大幸福。

舊時光新鮮事－老屋咖哩專賣

Add. 嘉義市西區仁愛路494號

Tel. +886-5-2169-909

純情專売所

Add. 嘉義市東區興中街132號

Tel. 0958-609-173

桃城雞排 中正創始店

Add. 嘉義市西區中正路698號

Tel. +886-5-2238-553

檜意森活村

Add.嘉義市東區林森東路1號

Tel. +886-5-2761-601

森林之歌

Add. 嘉義市東區文化路

愛木村

Add. 嘉義市東區文化路909-3號

Tel. +886-5-2322-441

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