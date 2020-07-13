都會區的天然冷房 森林浴觀瀑一次滿足 滿月圓國家森林遊樂區

【撰文/董昱 攝影/周兆志 圖片提供/林務局】

滿月圓國家森林遊樂區位於新北市三峽區南側的有木里，距離國道三峽交流道僅約30分鐘車程。此區保留了大部分天然的林相，林務局在1985年將當地的森林與蚋仔溪規劃成為國家森林遊樂區，豐富的生態和便利的交通，讓滿月圓國家森林遊樂區成為寓教於樂的天然教室。

便捷交通 城市後花園

駛出國道三峽交流道，沿台三線、114縣道朝著山中緩緩前行，沿途的風景從熱鬧老街逐漸轉換為森林與溪水的天然山景，在光影變化間，山間小路彷彿儀式一般，讓人不自覺地忘卻都市生活的繁冗。道路的盡頭，即是目的地── 滿月圓國家森林遊樂區，入口處前方具備大小停車場，可供旅人停車。多數的旅人會將車子停放在第三或第四停車場，也就是距離園區入口較近的位置；或者，也能將車子停放在第一或第二停車場，沿著蚋仔溪畔緩緩上行，一邊欣賞融合生態工法的溪流，偶爾不經意發現水鳥在溪澗間涉水覓食。

進入滿月園國家森林遊樂區後，是一場被溪水與森林、負離子與芬多精所環繞的愜意山旅。蚋仔溪淙淙的水聲召喚著旅人們渴望放鬆的心情；沿著鋪設完整的木棧道前進，山徑的盡頭是絕美的瀑布景緻，更是讓人流連忘返。

絕美瀑布 負離子好清新

滿月圓國家森林遊樂區的健行步道沿著蚋仔溪修築，豐沛的水氣和茂密的森林，讓人漫步其中不覺炎熱。經過遊客中心，來到森林小舖，補給水分或能量，再往上徐行不遠，會分叉成兩條山徑，分別通往處女瀑布與滿月圓瀑布。兩座瀑布海拔約580公尺，與園區入口落差約300公尺，以健行而言，可說是相對輕鬆。走累的話，在步道旁涼亭休憩，感受眼前潺潺溪水伴著泥土的芬芳，在綠意擁抱中，補充身心靈能量活力。 芬多精、鳥語蟲鳴、潺潺水聲，五感都舒暢了。Model/林柏妤

處女瀑布和滿月圓瀑布，是園區裡最具代表性的兩大地標，均由蚋仔溪磅礡的水勢鬼斧神工而成，高低落差高達10餘公尺，遠處就能聽見瀑布的聲響，是最天然的聽覺指標。除了視覺與聽覺外，瀑布本身激發的負離子能夠清除空氣中的髒汙，讓人沉浸在清新的空氣中。壯闊的瀑布直洩而下，即使站在觀賞瀑布的平台上，身體仍難免被壯闊的水勢潑濕；儘管如此，銀白色的涓絲與空氣中淡淡的香甜，依舊吸引旅人佇足，感受天然環境的芬芳與震撼。以河川的地質來說，蚋仔溪屬於幼年期的溪流，河川侵蝕和搬運能力極強，可沿溪觀察到特殊的地形景觀；像是河階、淺瀨及峽谷等，都讓人對滿月圓國家森林遊樂區留下極為深刻的印象。 滿月圓瀑布上方源頭呈現的寧靜清幽安定人心。 細長的滿月圓瀑布，宛若披掛在青綠林間的一縷白色絹絲。 有如水簾幕般的處女瀑布，長、寬各達10餘公尺，滿載的負離子，水量豐沛時，壯麗非常。

難易多樣的健行選項

除了沿溪而設的健行步道，園區內另有一條難度稍高的自導式步道，適合熱愛挑戰登山的山友，自導式步道會接上東滿步道，步道全長8公里，連接滿月圓及東眼山國家森林遊樂區，沿途豐富的生態與陡坡體驗，是許多山友、攝影家、自然觀察家及生態旅遊達人口耳相傳的魅力山徑。 打開五感，以味覺、視覺、聽覺、觸覺、嗅覺，和森林對話。Model/林柏妤

活力滿滿補給站

擔心健行時缺水或缺糧嗎？健行步道途中的「森林小舖」是園區中的貼心補給站，裡頭販售的各式點心、熟食與咖啡、飲料，是飢腸轆轆時最好的慰藉。不論是想要上山的健行客、或是剛走完步道即將賦歸的旅人，不妨在此佇足休息。前往小舖前方的觀景台，還能觀賞蚋仔溪沖積出的河階地形，可為旅程留下閒適與滿足的感動。

隨四季遞嬗的生態

蚋仔溪不僅為滿月圓國家森林遊樂區帶來豐富的地形風貌，也為當地的生態環境注入了生生不息的活力泉源。園區屬於中低海拔適合野生動物棲息。森林涵養大量的水分，加上枯枝落葉提供的營養來源，讓園區內孕育了豐富的蕨類與花卉；不絕於耳的蟲鳴鳥囀與瀑布溪流聲，譜出大自然的樂章，是人們身心靈嚮往的舒心享受。 年輕的蚋仔溪，常見瑰麗的河階水瀑。

園區內的森林主要由人工與天然樹林混合而成。人工柳杉於日治時期種植，至今已與本來的林相融為一體。除柳杉外，也能看到姿態多變的樟樹、香楠與楓樹。每逢秋冬時期，楓紅將翠綠山谷染成片片金黃或火紅的多姿多彩，煞是美麗。

濱溪生態系 水陸動植物盡收眼底

園區內豐富蜜源植物與溫暖潮濕無破壞的環境，孕育超過百種蝶類在此棲息，無論是花團錦簇的樹叢間，或是濕氣繁盛的蕨類旁，都能見到翩然起舞的彩蝶，在蔥綠畫面中，抹上一朵鮮艷。此外，園區內亦可觀察到如鍬形蟲、瓢蟲、螳螂、天牛、蜻蜓等多樣昆蟲生態，只要放慢腳步，仔細觀察，岩石與樹葉的背後常藏有大自然的驚喜。 毬蘭。掛在樹上的星星。平常綠葉纏繞樹幹融為一體，到5月竟然開花後如聚光燈般高掛枝頭。 大鳳蝶。滿月圓園區內各種蝶類常在不經意間翩翩飛過身旁。

受惠於蚋仔溪帶來的魚類和藻類，再加上喬木和灌木交雜的林相環境，繁多鳥類棲息於此，又是園區另一特色。除了猛禽類的大冠鷲，溪水旁常有小白鷺和台灣特有紫嘯鶇的蹤跡，冬季時節，候鳥類遷徙至低海拔避寒，此時可觀察到台灣藍鵲、山紅頭等季節限定鳥類的身影，森林中毛色飽滿華麗的藍腹鷴，亦為園區的常客，不時出現在林道旁悠閒漫步，是熱愛生態攝影的旅人不能錯過的「動物系景點」。 蚋仔溪清澈的溪水中不時白光一現，那是「水中螢火蟲」―苦花魚（台灣鏟頜魚）。 鉛色水鶇（雄）在蚋仔溪澗岩石上跳躍擺動紅尾。

屬於「濱溪」生態系的滿月圓國家森林遊樂區，得天獨厚的環境，是兩棲類動物的完美樂園，迄今已發現22種蛙類(全台36種)，台灣特有種的梭德氏赤蛙、斯文豪氏赤蛙、莫氏樹蛙、翡翠樹蛙均為園區嬌客，在夏季雨後及傍晚時分，蛙鳴取代了蟬鳴，拉都希氏赤蛙及褐樹蛙甚至會自森林經過園區聯外道路至溪邊繁殖，建議旅人們「與蛙分行」，提早於下午4時前離園，和可愛的青蛙們共享道路。 拉都希氏赤蛙。園區內外有很多蛙蛙，在蛙蛙繁殖期間，要注意與蛙分行，下午4時提前離園，千萬別驚擾或傷害牠們。

溪流 蝴蝶 森林知識全部GET

為了讓遊客體驗與探索這裡的自然生態，園區近期落成新遊客中心，該中心由三個展示館所組成，「蝴蝶館」提供遊客諮詢，並介紹滿月圓特殊的蝶類生態與景觀；「溪流館」是蚋仔溪的縮影，透過聲光與模型的模擬，呈現溪流中不同水文環境所營造的生命網絡；「森林館」呈現滿月圓潮濕的森林所造就的豐沛生命力，認識森林所提供的生態系服務。更運用了擴增實境方式，提供親子戶外學習及身歷其境的體驗。 遊客中心設有森林館、溪流館、蝴蝶館，各館風味不同，寓教於樂，值得一訪。 遊客中心不定期舉辦各類主題活動，可以深入了解滿月圓的動植物生態。

從登山健行到生態教育，滿月圓國家森林遊樂區是雙北地區不能錯過的珍稀寶地。春蝶、夏卉、秋楓、冬鳥，隨著四季遞嬗，不同季節前往都能有不同的感受。沿著溪畔緩緩上行，蚋仔溪更是為夏季的酷熱，注入清涼的活泉。便利的交通、老少咸宜的多元設施，都讓滿月圓國家森林遊樂區成為此生必來的景點之一。一起在夏季揮別熱氣，來滿月圓國家森林遊樂區享受最天然的濱溪風情。 黃裙竹笙。滿月圓雨季後常從枯木間冒出來，蓬蓬的黃蕈傘可是有毒的喲。 小彎嘴畫眉。有機會在樹叢看到牠跳躍飛行。

滿月圓國家森林遊樂區

Add. 新北市三峽區有木里174-1號

Time. 08:00~17:00（非假日）07:00~17:00（假日）除夕休園一日。遊客中心週二公休。

Web. recreation.forest.gov.tw

Fb. 滿月圓國家森林遊樂區