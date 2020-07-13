從曙光到觀星 24小時美景不打烊 阿里山國家森林遊樂區

【撰文/董昱 攝影/周兆志 圖片提供/林務局】

阿里山國家森林遊樂區橫跨嘉義縣阿里山鄉及南投縣信義鄉，位於海拔2,000公尺以上，是觀賞日出、夕陽、雲海與星空的絕佳景點。園區內保留日治時期興建的林業鐵路，沿著鐵路興建的多條登山路線，引領人們在森林場域中享受健行之樂。漫步在中高海拔針葉林與紅檜巨木之中，除了讚嘆大自然的美妙，也能品味日治時期遺留下來的歷史風華。 阿里山的觀星與日出，是馳名全球的景觀。

說起「阿里山」，大部分的人都不陌生，作為日治時期即開發的三大林場之一（阿里山、八仙山、太平山），阿里山營林產業帶動嘉義地區林業之都的發展，迄今仍可窺見木業城市的痕跡。阿里山驚艷的自然和文化景觀，吸引無數海內外的遊客前往朝聖。

地處海拔2,000公尺以上的阿里山國家森林遊樂區，因地理位置和時代背景造就了著名的阿里山「五奇絕景」。「日出」，是由祝山、小笠原山往東側眺望太陽自中央山脈群峰升起之景；「雲海」，則是日出後或午後水氣沈澱雲湧之時，滔滔雲霧與山巒交疊而成的美景；別具特色的林業「鐵路」，為昔日運送山林資源的交通建設；霧林帶珍貴豐富的自然資源，就是由紅檜與柳杉構成的繁茂「森林」；最後，在日落時分望向西側，嘉義平原與台灣海峽在「晚霞」的照耀下，為一天的遊園劃下完美的句點。 漫步山林間，綠意盎然，偶有雲霧湧進，教人暑意全消。

從日出到晚霞，「阿里山五奇」有如時鐘一般，日復一日地帶給旅人們美好的視覺饗宴。拿起相機，跟上陽光和雲霧的腳步，阿里山的美麗藏在每個時刻之中，24小時都讓人捨不得闔眼。

360度零死角的日出風景

來到阿里山，日出是最不能錯過的美景之一。凌晨時分，從沼平車站出發的「祝山線」，載著旅人直奔祝山車站。出站之後，沿著指示牌往阿里山植物園方向步行約15分鐘，便能抵達小笠原山觀景台，在星空和早霞的陪伴下，迎接日出的動人瞬間。 「阿里山日出」吸引國內外旅人在天未亮之前，搭乘小火車出發前往祝山車站，登上小笠原觀景台卡位，屏息以待太陽露臉的那一剎那。

祝山及小笠原山均設有向東的觀景台，過去大家熟悉的祝山停機坪及觀日樓舊址，經過整修後，即將於2021年重新開放。從觀景平台面東，遠眺南投縣東埔社和玉山山脈，凌晨時分甚至能以肉眼直接看到即將攻頂玉山的登山客，攻頂旅人所攜帶的照明光源透著樹林，點點亮光彷彿與星空呼應；轉過身，西側的雲嘉南平原在晨光的沐浴下蓄勢待發，天晴時，可以看見澎湖群島和雲林麥寮。站上小笠原山的制高點，彷彿置身於台灣的中心，四面八方都有無盡的風景，迎接人們的讚嘆與驚呼。

遊客欲前往祝山，可於日出前後搭乘祝山線1火車，於其他時間，則可步行或選搭阿里山電動遊園車。沿著祝山林道步行而下，途中的樹林在晨光的映照下美不勝收。這趟下山路途，途經祝山線上的對高岳車站，簡易木造月台的對高岳車站寬闊延展，毫不遜於祝山車站，鄰近的對高岳步道，來回約1.5小時，是條輕鬆健行的登山路線。 阿里山小火車穿梭於蒼勁林間，見證了台灣林業發展的更迭。

7月之後，鮮橘色的射干菖蒲開滿車站和鐵道周圍，夏季凌晨無光害的星空月台，近年成為攝影愛好者的新景點；秋冬之際，車站木棧道旁的台灣紅榨槭由黃轉紅、清晨薄霜勻鋪於棧道鐵軌上，景緻特殊。如此繽紛的林道風景，被當地的國家森林志工奉為祕密小徑，不論何時都適合前往欣賞。

鐵道沿線的森林漫步

阿里山國家森林遊樂區內擁有許多適合散步的林間小徑。過去因林業集材所需，日本人於山上搭建多條林業鐵道支線，鐵道轉型為觀光遊憩運具後，部分非火車路線之鐵道修整成為適合散步、賞林的歷史之路，其中，水山線就是一個能夠同時享受鐵道散步與觀賞巨木的別緻路線。

水山線的出入口位於警光山莊附近，全長約1.6公里，來回僅需1個小時。水山線過去是為了運送木材搭建的支線鐵路，沿路可以看到大量的檜木和柳杉，以及仿照古法搭建的桁架橋；午後的雲霧在樹林中伴隨旅人行走，暑意全消，更是充滿山林意境。步道的終點便是水山巨木，是目前阿里山年紀最大的紅檜，擁有超過2,700歲的生命史。旅人可以坐在周圍的觀景台上歇歇腳，仰望古木參天的雄偉氣勢。 逾2,700歲水山巨木，氣勢宏偉。

豐富與珍稀的生態故事

除了良辰美景之外，阿里山國家森林遊樂區具有豐富的動植物生態。小笠原觀景台旁的高山植物園，完全不怕生的帝雉，在日光乍現後開始活動，運氣好的話，人們甚至可以近距離觀賞到長鬃山羊、山羌等野生動物。 在阿里山偶遇美麗的帝雉，驚喜一瞬間。

對於生態有興趣的話，可前往位於沼平公園附近的故事館，了解「台灣一葉蘭」和「阿里山山椒魚」的故事。台灣一葉蘭是台灣高山的原生蘭花之一，紫紅篷大的假球莖為其特色，開花時與一片葉子並存，故名一葉蘭，主要分布在海拔1,500公尺至2,500公尺處。自1992年起嘉義林區管理處劃定台灣一葉蘭自然保留區，每年4、5月期間，可在園區和山中小路上觀賞它們粉紅色的姿態。此外，園區中的「臺灣一葉蘭生態故事館」設有豐富的介紹及擬真棲地模型，不論那個季節來都能體驗一葉蘭盛開的景緻。 台灣一葉蘭盛開的美麗是期間限定。錯過了花期，不必扼腕，一葉蘭生態故事館也很好參觀。

「臺灣一葉蘭生態故事館」的對面就是「阿里山山椒魚故事館」，館內介紹了阿里山山椒魚的相關知識。山椒魚是冰河時期的孑遺生物，而台灣正好是山椒魚在全世界分布的最南端，具有重要的歷史意義和生態價值。直到今天，許多野生動物研究人員仍會來阿里山尋找山椒魚的蹤影，顯見阿里山在生態教育和自然保育方面的重要與珍貴之處。 保育類野生動物阿里山山椒魚，又名阿里山小鯢。

品茗山林 人文與味蕾的雙重饗宴

來到阿里山不僅能暢覽美景，也千萬不能錯過當地深具歷史的飲茶文化。早在18世紀初葉，當時的漢人就開始在台灣中部的丘陵地區栽種茶葉。其中，阿里山因為位處雲霧帶、溫差大，栽植出來的高山烏龍茶香氣淡雅，風韻溫潤甘醇，深受消費者愛戴。近20年來，阿里山周邊的茶產業致力推動在地品牌化；茶農與茶藝、茶道專家合作，讓人可以在阿里山美景的環抱之下，感受深厚的人文底蘊。

位於小笠原山觀景台附近的「茶田35號」，正是一處體驗阿里山茶文化的人文景點。茶田35號選用來自特富野的茶葉，並設計了各式各樣的茶席，讓人能夠透過精緻的陶瓷茶器，享受深厚的台灣茶文化。茶田35號不僅有精緻的茶飲，飲食方面亦相當用心。最受歡迎的早午餐，選用原住民手工饅頭和當季水果，讓早起觀日出的遊客可以在下山之後飽餐一頓，搭配現沖的精緻熱茶，早晨的疲憊馬上隨著味蕾的滿足一掃而空。 茶田35號，位於小笠原觀景台附近，是一處體驗阿里山茶文化的人文景點。

喜歡茶文化的人，也能在茶田35號1樓的空間欣賞店家規劃的展覽。透過藝術家的巧手和店家策展，欣賞台灣名工藝家以阿里山為主題的創作。值得一提的，茶田35號與藝術家林盤聳合作，以阿里山為元素創造了各式各樣的茶葉包裝，榮獲德國紅點設計獎的肯定，是前往阿里山旅遊時不容錯過的特色伴手禮，對於想要感受阿里山茶文化的旅人，茶田35號是小笠原山上必遊的人文景點。 茶田35號，位於小笠原觀景台附近，是一處體驗阿里山茶文化的人文景點。

與詩詞文學漫步雲端

阿里山絕美的景緻常成為台灣文學家的靈感泉源，百年來孕育了許多詩詞創作。沼平公園的側邊，架設在空中的「櫻之道」是知名的賞花步道，近年來，園區將與阿里山相關的詩詞加以整理，於「櫻之道」下方的詩詞步道上呈現出來，旅人們在欣賞森林和雲海交互舞動的同時，帶入詩詞的意境，從文學的角度品味眼前的群山和霞光。

以阿里山為元素的眾多創作者中，高一生（鄒語：Uyongu Yata'uyungana，音譯：吾雍‧雅達烏猶卡那）可說是書寫阿里山最具代表性的詩人。生於鄒族傳統部落中，高一生是阿里山鄉的第一任鄉長，也是當地舉足輕重的教育家和詩人，在阿里山生長的他，留下了無數與阿里山相關的詩詞，像是《塔山之歌》、《登山列車》，都是以阿里山的風景為主題的文學創作。走進詩詞步道，5月盛開的毛地黃彷彿詩詞的書冊紙，襯著高一生活潑又生動的文字，讓人不自覺地沈浸其中，久久不能自已。 有著淒美傳說的姐妹潭為阿里山的山色增添湖光之美。

阿里山國家森林遊樂區兼具的理性和感性，是夏日山旅的上乘之選。從自然風景到人文書寫，相信任何人都能在這裡留下雋永又深刻的回憶。山林從不拒絕人們，小火車的汽笛已經鳴響，一起來到阿里山國家森林遊樂區尋找自己的專屬風景吧！ 阿里山蒸汽小火車隆隆而過，彷彿回到當初林業興盛的時代。

阿里山國家森林遊樂區

Add. 嘉義縣阿里山鄉中正村59號

Time. 24小時開放

Web. recreation.forest.gov.tw

Fb. 阿里山國家森林遊樂區

阿里山林業鐵路

Web. afrch.forest.gov.tw