花東農遊3天2夜 一路吃不停、買不停Day3

【撰文/Aries Huang】

看金針花海吃美味便當 富里鄉農會農特產品展售中心

富里鄉為花蓮縣最南端的鄉鎮，大多是種植稻作，充滿悠閒農家樂氛圍。每年富里鄉農會都會在農特產品展售中心外面的廣場打造花海景觀，去年底推出「稻草藝術節」，以稻草、草繩編織成巨大的銀背猩猩，還有山羊、紅面鴨等可愛動物，融合寬闊的田園風光，已成為遊客IG打卡熱點。

伴手禮特選富麗米 茶與咖啡

得天獨厚的風土條件，富里鄉生產的「富麗米」具獨特香Q口感，107年就獲得日本的「米，食味鑑定士協會」頒發「水田環境特A認定証」。所以來到農特產品展售中心，一定要品嘗著名的「富麗便當」，採用農會所生產、熱銷日本的高雄139號白米，米粒飽滿，搭配在地食材、配料豐富，講究營養均衡。 「富麗便當」採用農會所生產的高雄139號白米，米粒飽滿，口感Q彈，搭配在地食材、配料豐富。 攝影/Ray

當然「富麗米」系列更是伴手禮首選之一，「醜美人」就是高雄139號，有機轉型期白米，由於口感佳，但外觀上沒有其它品種晶瑩剔透，因而得此稱號。「牛奶皇后米」特別引進日本牛奶皇后(ミルキークイーン)品種，並選定羅山有機村進行試種，外觀偏乳白色，口感軟黏，放涼後不易變硬。 送禮送到心坎裡，伴手禮首選「富麗米」系列，醜美人與牛奶皇后米。 攝影/Ray

境內有著名的六十石山金針花海，金針花值得採買，同樣山上所生產的旦茶六十帶來好茶韻，還有來自花東縱谷的秘境，山點頭咖啡(里山微田)，是由農會與大自然攜手契作，友善環境農法，帶有熱帶水果韻味，其它如梅子、黃豆品質也不錯，走一趟農特產品展售中心，就怕買上癮停不住。 推薦產自六十石山的「旦茶六十」與農會生產的優質山點頭咖啡(里山微田)。 攝影/Ray

富里鄉農會農特產品展售中心

Add. 花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖6號

Tel. +886-3-8821-705

Web. www.fulifa.com.tw

www.fulifa.org.tw

Fb. 花蓮縣富里鄉農會

順遊景點 六十石山金針花

每年8月至9月為金針花季，六十石山是賞金針花海的好去處，盛開的金針花隨著山坡起伏形成耀眼金黃，還有金針花風味餐，體驗農村風光、夜晚觀星等，絕對不虛此行。 攝影/Ray

羅山有機村

為台灣第一個有機樂活村，吃得到無毒有機農特產品，還可體驗結合農業、生活、自然生態及在地的農村生活，而羅山瀑布、羅山大魚池、泥火山為境內著名的旅遊景點。 攝影/Ray

米食體驗DIY 品稻香滋味 池上鄉農會金色豐收館

池上米遠近馳名，可說是米的故鄉，「池上鄉農會」擁有全國最先進的碾米工廠，設有「金色豐收館」內含文物區、碾米加工製程、米食DIY、農事體驗教室，還提供免費的場區預約導覽，並結合「稻浪米專門店」和「田媽媽養生餐坊」，可以同時享有米食體驗活動、購物樂趣以及美食饗宴的觀光工廠。 可以同時享有米食體驗活動、購物樂趣及美食饗宴的觀光工廠。 攝影/Ray

椒鹽口味米餅刷嘴好吃好美味

由專業人員導覽解說，在文物區參觀古老的農事用具，展示牛嘴套、秧盆、點心籃、風穀機等，最有趣的是各種DIY體驗活動，像是傳統土礱碾米趣DIY，依照古法推土礱將稻殼脫殼，再利用風力與重力使粗糠與糙米分離，體驗早期傳統碾製糙米的過程，可以帶回用花布包成的600公克新鮮白米。稻草健康搥打棒DIY，稻草不只是稻子收割後的剩物，它可以是一支健康槌打棒，透過農村達人的巧手，讓參與者體驗稻草變身魔法棒的趣味，完成後還可以帶回家。其它還有爆米香、花海植物拓染、檜木筷、豐收鼓亭畚DIY等活動，過程有趣好玩，為旅程增添更多紀念與回味。 傳統土礱碾米趣DIY，體驗早期傳統碾製糙米過程。 攝影/Ray 透過農村達人的巧手，學習製作稻草搥打棒。 攝影/Ray 稻草變身健康搥打棒，完成後還可以帶回家。 攝影/Ray

「稻浪米專門店」販售各式各樣的池上米相關產品，以及在地農特產品，推薦椒鹽口味的米餅，嚴選池上好米酥脆香，會讓人忍不住一口接一口。深受大家喜愛「田媽媽養生餐坊」的「豐收飯」必嗑，所附的陶碗和花布包筷套組吃完可帶走，熱情款待。 嚴選池上好米，推薦椒鹽口味的米餅，池上糙米製成的杏仁餅，一口一口停不了。 攝影/Ray

池上鄉農會

Add. 臺東縣池上鄉新興村7鄰85-6號

Tel. +886-89-865-936

Web. www.csfa.org.tw

Fb. 池上鄉農會碾米工廠

順遊景點 池上穀倉藝術館

池上是許多藝術家的最愛，像蔣勳老師長年駐村，別忘了來這走走感受藝術氣息，台灣第一座由六十年歷史的老穀倉所改建之藝術館，由台灣好基金會經營管理，是藝術家們的交流平台及展示創作空間，也是池上鄉親們所擁有的回憶故事與新地標。 攝影/Aries

伯朗大道x金城武樹

沒有在伯朗大道上騎單車，沒有和金城武樹合影，等於沒來過池上。伯朗大道也被譽為「翠綠的天堂路」，不論是綠海波浪、金黃稻穗成熟時期或是收割後的田地，皆有其迷人之處，一邊騎著單車，一邊欣賞一望無際的稻田與連綿群山多麼地自在與逍遙。

一日茶農 採茶品茗做蛋捲 佳芳有機茶園

沿著山路往初鹿牧場方向，「佳芳有機茶園」位於花東縱谷的台地上，綿延山巒與茶園交織一幅濃綠的美麗畫面，視野延伸予人心情開闊。農場主人陳麗雪，也是建國百年女神農得主，以茶作為元素，推廣有機農業示範，發想創意，提供各式茶文化體驗與活動，要讓旅客了解茶文化進而愛上有機茶。 「佳芳有機茶園」位於花東縱谷的台地上，綿延的層層山巒與茶園交織，延伸視野豁然開朗。 圖片提供/佳芳有機茶園 「佳芳有機茶園」農場主人陳麗雪(右)。 攝影/Ray

紅烏龍底蘊醇厚 高山茶清香幽雅

所謂有機，不能使用化學肥料、殺草劑與農藥，用自然生態法種植茶，有了小綠葉蟬的加持以及茶改場的技術轉移，「佳芳有機茶園」的紅烏龍底蘊醇厚柔和，水色琥珀橙紅，帶有果香、蜜香的甜味。另一款採自南橫摩天嶺高山原始森林茶區的高山茶，以手工摘採一心二葉，茶湯滋味甘醇，香氣清香幽雅，堪稱茶中極品。這二款茶品，「佳芳」設計成禮盒包裝，送上祝福心意，是最好的伴手禮。 紅烏龍底蘊醇厚柔和，帶有果香甜味，來自南橫摩天嶺的高山茶，茶湯滋味甘醇好入喉。 攝影/Ray

請盡情放心享受採茶之樂與品茗之趣，穿著斗笠、袖套、揹著茶簍，體驗當採茶姑娘，而茶園日夜皆有不同的天色變化，各表風情。現打綠茶汁，選用現採綠茶葉調合梅醬汁、蜂蜜及水，帶來口感驚艷，好喝到令人難忘，炎熱天氣來杯冰涼綠茶汁、暑氣全消。

以綠茶葉做的茶蛋捲體驗也很受歡迎，做法很簡單，自己親手做的茶蛋捲更有成就感，一口蛋捲一口茶堪稱絕配，約二個多小時的DIY體驗，農場主人希望帶給大家幸福、快樂、養生，滿載回憶而歸！ 以綠茶葉DIY自製的茶蛋捲，做法很簡單、烤起來香醇酥脆又好吃，搭配有機茶飲更有味。 攝影/Ray

佳芳有機茶園

Add. 台東縣卑南鄉賓朗村賓朗路342-1號

Tel. +886-89-227-660、0932-767-907

Web. www.taiwan-tea.net

Fb. 佳芳有機茶園

順遊景點 初鹿牧場

視野遼闊，台東地區歷史最久的大型觀光牧場，位於海拔200至390公尺高的台地，看成群乳牛在如茵草原上漫步吃草，非常療癒，再來享用新鮮牛奶、優格和牛奶口味小饅頭更滿足。

台東原生應用植物園