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沿著台九線從花蓮到台東 花東農遊樂山旅Day2

聯合新聞網 / Ciao潮旅
一起同樂下水體驗摸蜆活動，還可以帶走。 攝影/Ray
一起同樂下水體驗摸蜆活動，還可以帶走。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

摸蛤仔兼洗褲 立川漁場休閒農場

來到壽豐鄉的「立川漁場休閒農場」，相信是大多數人至花蓮旅遊的印象之一，更馬上會聯想到「摸蛤仔兼洗褲」這句諺語。坐落於花東縱谷間、奇萊美地，具30多年歷史的「立川漁場」，因擁有天然湧泉活水，一直致力養殖味道鮮美的黃金蜆，以及研發製造蜆精原料，可說是全球最大蜆精原料製造商，也是黃金蜆的故鄉，更獲得特色農業旅遊場域認證。

攝影/Ray
攝影/Ray

立川三寶 黃金蜆、活力鯛、貴妃魚

偌大的「立川漁場」設立文化生態館、蜆之館、體驗池、餐廳等，非常適合全家大小一起來同樂，下水體驗摸蜆活動還可以帶走一斤黃金蜆，餵食魚群也很舒壓，還有蜆殼DIY活動，親子發揮想像與創作力，用黃金蜆與花布素材作出獨具特色的專屬紀念品。漁場精心養殖，「立川」有三寶，黃金蜆、活力鯛、貴妃魚，到「五餅二魚餐廳」吃飯，除了熱炒黃金蜆必點外，大推鹽烤活力鯛、清蒸貴妃魚，肉質細緻、新鮮味美無腥味，另「立川」亦積極種植推廣花蓮山苦瓜，喝奇萊山泉水長大，清脆爽口無苦味，也是餐桌上大受歡迎、去油解膩的料理。

五餅二魚餐廳的熱炒黃金蜆、鹽烤活力鯛、清蒸貴妃魚、炒花蓮山苦瓜為招牌料理。 攝影/Ray
五餅二魚餐廳的熱炒黃金蜆、鹽烤活力鯛、清蒸貴妃魚、炒花蓮山苦瓜為招牌料理。 攝影/Ray

「立川」產品種類項目多，主推健康養生，自用送禮皆實惠，綠川黃金蜆精、綠川黃金蜆錠具代表，還有嚴淬滴魚精，通過產銷履歷認證，淬煉過程嚴格控管，絕不添加任何一滴水，以及後山洄甘的山苦瓜茶、山苦瓜脆片等都是最具心意的伴手禮。

綠川黃金蜆精、綠川黃金蜆錠、嚴淬滴魚精，送健康、送真摯心意。 攝影/Ray
綠川黃金蜆精、綠川黃金蜆錠、嚴淬滴魚精，送健康、送真摯心意。 攝影/Ray
喝奇萊山泉水長大的山苦瓜製成山苦瓜茶、山苦瓜脆片，去油解膩、清爽無太重苦味。 攝影/Ray
喝奇萊山泉水長大的山苦瓜製成山苦瓜茶、山苦瓜脆片，去油解膩、清爽無太重苦味。 攝影/Ray

立川漁場休閒農場

Add. 花蓮縣壽豐鄉魚池45號

Tel. +886-3-8651-333、0800-007-111

Web. www.lichuan.tw

Fb. 立川漁場

順遊景點 豐田移民村

日據時期，日本人在東台灣建立數處頗具規模的移民村，豐田現為目前保存較為良好的一處。想要尋求日式建築，可造訪豐裡國小保留著原為劍道館的小禮堂，壽豐鄉文史館為舊日本警察廳舍改造。

攝影/Ray
攝影/Ray

碧蓮寺/豐田神社

豎立在中山路與民權路口的鳥居，完整保留下來唯一的一座，沿著參拜道來到碧蓮寺，早期稱做「豐田神社」，現為台灣傳統寺廟的模樣，附近可看到豐田村的開村記念碑、日式石燈等充滿日本風味。

友善生態 原始捕魚樂 馬太鞍休閒農業區/欣綠農園

馬太鞍，為阿美族人傳統生活區域，昔日這裡長滿樹豆，因此被稱為馬太鞍（vataan，阿美族語樹豆），天然馬錫山環繞下，清澈的芙登溪蜿蜒流過，孕育出這片天然沼澤濕地以及豐富的多樣化自然生態。而阿美族人運用生活智慧，發展出「Palakaw」獨特的巴拉告生態捕魚法，利用中空竹子、樹枝、雜草等製成三層結構物來捕撈魚蝦，堅守不竭澤而漁的原則，對漁類、環境皆友善。

馬錫山環繞，芙登溪蜿蜒，孕育馬太鞍天然濕地以及豐富的自然生態。 攝影/Ray
馬錫山環繞，芙登溪蜿蜒，孕育馬太鞍天然濕地以及豐富的自然生態。 攝影/Ray

檳榔葉自製餐具 鮮魚石頭火鍋

馬太鞍休閒農業區內約有7家店家各具特色，其中在「欣綠農園」即可體驗巴拉告生態捕魚法，享受芙登溪的自然洗禮。體驗活動還包括園區導覽及環保餐具DIY，利用大自然的素材檳榔葉製成簡單餐具和湯匙，接著將鮮魚加點薑絲，放進檳榔葉製成的餐具，再置入燒紅的石頭煮沸，搭配水芹菜與些許米酒，石頭火鍋就完成了，過程新鮮又有趣，味道更是鮮美，令人難忘。

體驗阿美族人獨創的巴拉告生態捕魚法，好玩又消暑。 攝影/Ray
體驗阿美族人獨創的巴拉告生態捕魚法，好玩又消暑。 攝影/Ray
取材大自然，檳榔葉製成簡單餐具，利用燒紅的石頭煮沸鮮魚，成就一道美味料理。 攝影/Ray
取材大自然，檳榔葉製成簡單餐具，利用燒紅的石頭煮沸鮮魚，成就一道美味料理。 攝影/Ray

因應炎夏，「欣綠農園」推出芙登流水席，採用在地食材製作輕食餐點，雙腳浸泡在一年四季都維持18度的涼爽溪水，同時品嘗天然風味的下午茶時光。還有一處紅米樂活館也值得看看，專門介紹在地紅糯米的故事與產地生長情形，它也是種子館，展示並介紹各種不同種子，還有種子DIY。此外，馬太鞍也以夏季景觀蓮花田聞名，賞蓮期限可至10月，不妨入住石頭屋民宿多待一天以上，盡情感受馬太鞍濕地風光與蓮花田美麗姿態。

新推出芙登流水席，雙腳浸泡在涼爽溪水，同時品嘗天然風味的下午茶。 攝影/Ray
新推出芙登流水席，雙腳浸泡在涼爽溪水，同時品嘗天然風味的下午茶。 攝影/Ray
石頭屋民宿。 攝影/Ray
石頭屋民宿。 攝影/Ray

INFO

馬太鞍休閒農業區/欣綠農園

Add. 花蓮縣光復鄉大全村大全街60號

Tel. +886-3-8701-861

Web. www.shin-liu.com.tw

Fb. 馬太鞍 欣綠農園

順遊景點 光復觀光糖廠

是到花蓮必造訪的觀光糖廠，尤其一定要品嘗各式各樣口味的冰棒、冰淇淋才算真正到此一遊。除了吃冰之外，還能體驗DIY手作課程、騎鐵馬遊園區，最棒得是可以入住日治時期，以檜木建造的日式員工宿舍，採傳統手工榻榻米地墊，具濃濃懷舊風情。

拉索埃湧泉生態園區

位於光復糖廠後方的秘境，保有原始自然，園區中共有6處湧泉，相傳阿美族神話，神鳥兜羅落下六滴眼淚幻化成湧泉，捨身解救拉索埃村民。湛藍清澈的泉水甚是美麗，曾被選為2016年最美秘境，並孕育出瀕臨絕種的原生水生植物-小花石龍尾。

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