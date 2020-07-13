花東農遊樂山旅 3天2夜吃喝玩樂大解放Day1

【撰文/Aries Huang】

花東有秀麗壯闊的山海景致，更孕育豐富的農漁產，趁著夏日假期，安心旅遊補助加上振興三倍券，來趟3 天2 夜的農旅行，知性又趣味，沿著台九線從花蓮自駕到台東，一路吃不停、買不停，農遊樂大滿足！

學當漁夫摸魚趣 花蓮迴遊吧Fish Bar

美麗的七星潭是造訪花蓮必去的景點，觀海觀浪聽潮外，不妨去參加最潮又有趣的摸魚體驗活動。由在地年輕人黃紋綺與一群志同道合的親友們共同創立的「洄遊吧Fish Bar」，以首創食魚教育及永續海洋為核心，提供「洄遊鮮撈」、「洄遊平台」和「洄遊潮體驗」三個面向的服務。 定置漁法是運用迴游方式讓魚兒往漁網游進去，屬於相對友善、永續的捕 魚作業。 攝影/Ray

從大海到餐桌 認識定置漁業

位於七星潭風景區的「洄遊吧」，藍白設計空間很有大海的味道，二樓視野伸延可欣賞定置漁場的場域。黃紋綺的外公就是在花蓮七星潭經營定置漁場，所以熟知這歷史最悠久、古老的捕魚方式，她說「洄遊吧」就是想讓大家了解從大海到餐桌，一條魚是怎麼來的？ 攝影/Ray

除了透過網路的平台，分享漁業及海洋相關的知識與文化外，可以實際體驗「七星潭摸魚趣」活動，二小時的行程，教大家完整認識台灣東部當季洄遊魚種，一條魚的正確命名、品種與長相，並親自觸摸，瞭解定置漁業，親自感受漁人生活，並自己動手做美味方便的料理，整個過程充實又有意義。七星潭海灣上為何有那麼多浮球？「勇闖海上大迷宮」引領搭船到海上，來一趟漁業與賞鯨，生活與休閒兼具的潮體驗。「年度特別企劃」則是跟著達人的腳步，一起聽聽花蓮沿海岸的故事，尋找此地寶藏，一起享用來自大海無私給予的餐點，另有針對團體需求安排專屬的客製潮體驗。 七星潭摸魚趣體驗活動，認識台灣東部的魚種並可實際觸摸。 攝影/Ray 涼夏蔬果魚片料理DIY體驗，新鮮鰹魚稍微煎一下，加上生菜蘋果片就很美味。 攝影/Ray 藉由迷你定置漁網的模型說明，讓學員瞭解定置漁業的捕魚方式。 攝影/Ray

愛上這裡的海洋鮮魚滋味了嗎？「洄遊吧」更供應來自太平洋新鮮的魚產品，可選購回家或宅配，吃得健康又安心，同時也對永續海洋生態盡份心力，這個夏天到七星潭就從認識鰹魚開始吧！

洄遊吧FISH BAR

Add. 花蓮縣新城鄉七星街32號

Tel. 0910-443-888

Time. 週一至週日09:00-18:00、每週二、三公休

Web. www.fishbar.com.tw

Fb. 洄遊吧 Fish Bar

順遊景點 七星潭風景區

廣闊藍色大海、波波浪花，美麗的月牙海灣，來到七星潭豁然開朗，漫步於賞景步道、海邊亭臺、觀日月樓、賞星廣場，看日出、看星星、走礫石海灘或騎車兜風，日與夜都撩人。 攝影/Ray

有機香草迷宮花園 君達休閒農場

渴望享受自在深呼吸的放鬆與舒壓，位於吉安鄉的「君達休閒農場」的空氣最清新迷人，深耕有機香草34年，園區最大的特色是獨有一座芳香療癒香草能量圓形迷宮，以薰衣草、萬壽菊、迷迭香等香草植物組成，在迷宮內漫步，配合呼吸吐納、手摸香草，感覺好舒服，身心靈立即獲得舒暢感。 農場園區獨創設計有一座芳香療癒香草能量圓形迷宮。 圖片提供/君達休閒農場

圖片提供/君達休閒農場

七感體驗 嗅覺慶典 尋香之旅

香草不僅展示而已，農場提供多樣化的香草知識，香草相關的天然保養、彩妝、日常用品、紓壓精油以及香草廚藝教室和植物拓印DIY等活動，另有機小農新鮮直送食材。今夏更推出令人耳目一新的有機香草七感體驗，「嗅覺慶典，尋香之旅」系列為主題，規劃拓印、芳療深度體驗等特色，取材大自然，發揮創意，手作拓印個人的手巾，打造自己專屬的有機香草芳療精油、七感療癒防護項鍊，品味西方香藥草融合東方五行有機香草茶，從花卉芳香創意中了解生態環境重要性，帶給遊客滿滿的香氣之旅。

君達休閒農場 有機芳香植物拓印，為自己量身訂製吸睛、有魅力的芳香植物花園。 圖片提供/君達休閒農場 有機芳香植物拓印，為自己量身訂製吸睛、有魅力的芳香植物花園。 圖片提供/君達休閒農場

Add. 花蓮縣吉安鄉干城村干城二街95-1號

Tel. +886-3-8525-225

Web. www.yinsherb.com.tw

Fb. 君達香草吃喝玩樂趣/君達休閒農場/君達集團

順遊景點 慶修院