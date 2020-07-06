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香港電影之死？ 港片北上中國的「合拍片啟示錄」

虹夕諾雅 富士HOSHINOYA Fuji 尊寵感官視野 富士山美景近在眼前

聯合新聞網 / Ciao潮旅
於樹林間的吊床享慵懶時光。 圖片提供/星野集團
於樹林間的吊床享慵懶時光。 圖片提供/星野集團

隈著篝火取暖，很有野營Fu。 圖片提供/星野集團
隈著篝火取暖，很有野營Fu。 圖片提供/星野集團

【撰文/Aries Huang】

星野集團旗下的「虹夕諾雅 富士HOSHINOYA Fuji」建於富士山孕育出的雄偉大自然中，不僅可以近距離地觀賞富士山，更將富士五湖中最大湖河口湖的美麗風光盡收眼底，最特別的是設計概念結合了「glamorous」（充滿魅力）與「camping」（露營）的「Glamping」，為日本首座頂級豪華露營度假村，不論四季造訪皆能深深感受其獨有的迷人魅力與饒富玩味。

圖片提供/星野集團
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以露營為主題概念延伸，從Check in開始就很特別，先到山下的接待中心辦理，一進門就會注意主牆上掛滿各式顏色的登山包，可選出你喜歡的露營背包，裡面有望遠鏡、輕羽絨衣、大頭燈、充氣坐墊，其中隨身瓶和餅乾口糧可帶回家作紀念，這星野富士登山包將伴隨旅客於住宿期間使用，確認訂房後，便安排接駁上山的吉普車前往渡假村。

圖片提供/星野集團
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接待中心牆上掛滿登山包。 圖片提供/星野集團
接待中心牆上掛滿登山包。 圖片提供/星野集團

「虹夕諾雅 富士」營造出奢華野營的生活品味風格，所以不必辛苦自己搭帳篷，40間客房(Cabin)以方格狀的「居住艙」設計，層層相疊隱身於山野綠林中，室內以白色為基調、清新明亮；最奢侈的莫過於每間房都面朝富士山，大面落地窗景就好像框住了大山的絕美景致，成為一幕幕四季流轉的自然畫作，而開放式的陽台，夏天擺放沙發與抱枕，冬天為日式暖桌，在此閒坐一整天，永遠都看不膩河口湖與富士山相映照的讚嘆畫面。更貼心的備有B&O藍芽隨身音箱可隨時聽音樂，還有提供超輕暖大衣，便於戶外活動的保暖呵護。

方格狀艙房設計隱身於山野。 圖片提供/星野集團
方格狀艙房設計隱身於山野。 圖片提供/星野集團
房間內就可欣賞富士山。 圖片提供/星野集團
房間內就可欣賞富士山。 圖片提供/星野集團
開放式陽台坐看四季山景。 圖片提供/星野集團
開放式陽台坐看四季山景。 圖片提供/星野集團

與自然融合 充滿野趣的美食與體驗活動>b>

整座旅宿依著山勢而建，沿著赤松山丘漫步或逗留，做起伸展運動，深呼吸芬多精的新鮮空氣，在森林裡的雲露台上放鬆，於Library Cafe外的Cloud Terrace營火區享用下午茶小憩時光，依季節不同供應飲品，像是冬季時，可依個人喜好加入白蘭地或威士忌調和熱可可，晚上隈著篝火取暖，一邊看螢火燃燒一邊烤棉花糖吃，或是欣賞種演奏會，還是裹著毛毯看場星空電影院，這戶外與大地融合一體的感覺真是太美妙了！

圖片提供/星野集團
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戶外欣賞星空電影院。 圖片提供/星野集團
戶外欣賞星空電影院。 圖片提供/星野集團

餐廳美饌也是充滿野趣的各式料理，提供既奢華又能觸動冒險精神的露營時光，像是野營達人挑選當季食材，精心烹製專屬的荷蘭鍋料理，主廚特製的豪邁美味燒肉等，或是在森林裡享用咖啡及熱三明治伴隨悅耳鳥鳴的早餐，當然，房間內也可享輕鬆悠閒的用餐時光，佐富士山景品味早餐寶盒，In-room Dining 24小時提供客房餐點，有野營咖哩、烏龍麵、牛肉丼飯等。其它還有煙燻食品體驗，挑選喜愛的食材及木塊親手烹製煙燻小食，在營火邊與威士忌一同品嘗，這滋味更是難忘，絕對值得今生一定要來造訪。

眺望富士山饗早餐寶盒。 圖片提供/星野集團
眺望富士山饗早餐寶盒。 圖片提供/星野集團
圖片提供/星野集團
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美景、美食、美好的住宿享受外，「虹夕諾雅 富士」另推出各種體驗活動，有朝晨乘坐漂浮在河口湖上的小舟和富士山更靠近，與馬兒一同漫步孕育豐富自然生態的富士山林中，抑或參加親手製作窯烤披薩，十分有趣，就連學習劈柴工作也很舒壓，當然您也可以什麼都不做，帶本喜愛的書，躺在樹林間的吊床上享受難得的舒適寧靜片刻，這就是所謂的幸福了。

圖片提供/星野集團
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虹夕諾雅 富士HOSHINOYA Fuji

Web. www.hoshinoresorts.com/brand/hoshinoya/

Fb. 星のや富士 - Hoshinoya Fuji

※除了森林小憩時光及部分活動外，大部分餐點及主題活動都需要額外收費，請注意官網標示，提前預約。

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