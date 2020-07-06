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香港電影之死？ 港片北上中國的「合拍片啟示錄」

台東池上藝文朝聖之旅《漂鳥197-2020縱谷大地藝術季》

聯合新聞網 / Ciao潮旅
阿美族藝術家拉飛．邵馬(Lafin Sawmah)的作品以「火」為主題。 圖片提供/力譔堂整合行銷
阿美族藝術家拉飛．邵馬(Lafin Sawmah)的作品以「火」為主題。 圖片提供/力譔堂整合行銷

圖片提供/力譔堂整合行銷
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【整輯/Aries】

不能出國就到有台版越後妻有美譽的漂鳥197-縱谷大地藝術季，看國內外藝術家創作，屬於他們與臺東縱谷之間的情感發酵，同時結合印度詩聖泰戈爾最動人的「漂鳥集」，化作一件件雋永的藝術作品，也將成為池上鄉全新拍照打卡必遊景點。

行政院農委會水土保持局臺東分局主辦的「萬物糧倉大地慶典」計畫中，最受矚目的縱谷大地藝術季去年首度開展即獲得熱烈好評，2020年克服疫情問題，將臺東的自然與風土人情透過更多不同的藝術家之眼，今年在開展前完成作品，分別分布在池上農會舊穀倉及大坡池周邊，可以實際看到藝術家的創作過程，感受作品的生命力。

攝影/Aries
攝影/Aries

水土保持局臺東分局柯燦堂分局長表示:「縱谷大地藝術季讓池上除了伯朗大道之外，又多了一個旅人們追尋的拍照路線-漂鳥197，透過分布在197延線的藝術作品，我們成功的將旅客導入沿線村莊，一路從池上延伸到關山，一點一滴構築縱谷的風土人文，動人故事，讓在縱谷的時刻特別的感動，也特別的有滋味。」

圖片提供/力譔堂整合行銷
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疫情穩定，想要出遊，就安排來台東展開一趟大自然的藝文朝聖之旅，騎著單車徜徉在197公路上，讓泰戈爾與在地柔情的人文情感，為你的仲夏小旅行寫下迷人的詩。更多活動資訊請搜尋”萬物糧倉大地慶典”官方網站或粉絲團。

圖片提供/力譔堂整合行銷
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《2020年邀請的藝術家作品介紹》

年輕壁畫藝術家紀人豪

2020年邀請的藝術家中，特別要介紹的是年僅28歲，擁有純熟街頭彩繪壁畫技法的台灣壁畫藝術家-紀人豪，在今年四月完成與愛馬仕合作在松菸的創作之後，來到臺東池上，駐村一個月感受池上的生命力。不同於之前的作品，池上的作品除了壁畫技法之外，更出現少見的水墨風格，為池上帶來充滿生命力的壁畫作品，除了讓觀者透過藝術家之眼看見不一樣的池上，勢必將成為網美下一波追逐的焦點。

臺灣年輕壁畫藝術家紀人豪的作品《供給與需求》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
臺灣年輕壁畫藝術家紀人豪的作品《供給與需求》。 圖片提供/力譔堂整合行銷

台灣女婿貝馬丁眼中的池上

來自英國的藝術家貝馬丁Martyn Barratt ，2004年隨妻回台定居，作品曾於三義木雕博物館和新竹玻璃工藝博物館及鶯歌陶瓷博物館展覽和獲獎數次，收藏家遍及歐、美洲、 日本、中國和東南亞等國。這這次在縱谷大地藝術季帶來《生命的反思 》，這件作品希望能引起人們對於大坡池跟周邊環境的關注，希望人們能夠看到自己和其他觀者的反映，並反思自己在自然中的角色。

英國藝術家貝馬丁的作品《 生命的反思 》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
英國藝術家貝馬丁的作品《 生命的反思 》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
英國藝術家貝馬丁的作品《 生命的反思 》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
英國藝術家貝馬丁的作品《 生命的反思 》。 圖片提供/力譔堂整合行銷

加拿大游牧藝術家葉海地的原鄉創作

加拿大籍的葉海地（Heidi Yip），畢業於多倫多安省藝術與設計學院，這次的作品《溯土Revert to Earth》以阿美族傳統製陶的方法，經過多重工序燒製七百片的陶片，陶片互相敲擊有清脆的聲響，以苧麻線懸掛在舊穀倉內，形成一幅衝擊視覺與聽覺的立體雕塑作品。

加拿大游牧藝術家葉海地（Heidi Yip）的創作《 溯土Revert to Earth 》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
加拿大游牧藝術家葉海地（Heidi Yip）的創作《 溯土Revert to Earth 》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
加拿大游牧藝術家葉海地（Heidi Yip）的創作《 溯土Revert to Earth 》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
加拿大游牧藝術家葉海地（Heidi Yip）的創作《 溯土Revert to Earth 》。 圖片提供/力譔堂整合行銷

阿美族三位藝術家的傑出創作-我要有個家、何時、拾火

《我要有個家》是噶瑪蘭族與阿美族藝術家陳正瑞為2020漂鳥197創作的作品，以竹編技法，從主體的視覺，看到後面連綿不絕的小鳥窩，有著看似被包圍的安全與歸屬感，這個創作安置在賞鳥屋旁的草地，希望讓大坡池的鳥類有棲息之地，也藉由鳥的停留與離開，使作品跟遊客有更多互動。

噶瑪蘭族與阿美族藝術家陳正瑞《我要有個家》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
噶瑪蘭族與阿美族藝術家陳正瑞《我要有個家》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
噶瑪蘭族與阿美族藝術家陳正瑞《我要有個家》。 攝影/Aries
噶瑪蘭族與阿美族藝術家陳正瑞《我要有個家》。 攝影/Aries

Talaluki范志明-阿美族藝術家，現居於臺東都蘭部落。他的作品向來以大型公共藝術為主，最擅長鐵塑，也常運用漂流木當作複合媒材，本次帶來的作品《何時》，以漂流木為基礎，打造一位擁有歲月及智慧、坐在池邊垂釣的老人，也邀請來客陪他坐坐。

范志明的作品《何時》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
范志明的作品《何時》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
范志明的作品《何時》。 圖片提供/力譔堂整合行銷
范志明的作品《何時》。 圖片提供/力譔堂整合行銷

阿美族青年拉飛．邵馬(Lafin Sawmah)，從未受學院訓練的他，作品卻屢屢受到國外展覽肯定。本次創作《拾火Kalo’orip》，Kalo’orip是阿美族語，意指生活的依靠。以「火」為主題，創作出火之意象的巨大木頭雕塑，來呼應生命的起源。人們仰賴著「火」生活，也向「火」學習智慧。在原住民的傳統祭典裡，人們牽起彼此的手圍繞著「火」一起吟唱、一起舞蹈，我們也一起感謝大自然，感謝祖靈。

阿美族藝術家拉飛．邵馬(Lafin Sawmah)的作品以「火」為主題。 圖片提供/力譔堂整合行銷
阿美族藝術家拉飛．邵馬(Lafin Sawmah)的作品以「火」為主題。 圖片提供/力譔堂整合行銷

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