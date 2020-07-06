礁溪耍廢發呆放空 奢華露營太愜意

【撰文/Aries Huang】

拋開都市喧囂，不用跑太遠，距離台北一個多小時車程，往礁溪二結村路上，沿途視野開闊，來到海拔約200公尺，隱身綠林山谷間、大礁溪畔的「那一村」，如入桃花源境；陽光柔和、風兒徐徐、熱氣全消、沁涼心底，大片草地、湖泊、戲水池與成排落羽松林構築清新畫面，而隨著天氣變化，晴時青山綠水，雨時雲霧繚繞，更添唯美景致，加上律動身影穿梭，各類蝴蝶、鳥兒飛舞，偶遇台灣獼猴、藍鵲、白鷺鷥等野生動物，蛙鳴外還能聽見山羌、貓頭鷹、啄木鳥的叫聲，日與夜體驗不同的豐富生態，身心徹底舒展開了。 位處三面環山一面河谷之間。 攝影/何忠誠 落羽松林現正綠得清新脫俗。 攝影/何忠誠

「那一村」專門為喜愛野外卻又希望住得舒適的旅人而設計，講究體驗豪華露營（Glamorous Camping）的時尚品味、優雅格調，不用把自己折騰得太累，不需辛苦搭帳篷，不必克難塞睡袋，不消大費周章升火準備食材，只要攜帶行李即可。這20座奢華帳篷採狩獵帳篷設計，頂級帳篷帆布縫製，材質防火、抗紫外線，帳內高挑寬敞、通風良好，皆設有吊燈、舒適床墊與寢具，分為一大床、二大床、四小床等房型，還貼心的提供休閒椅及電風扇、移動冷氣機(可設定暖氣)等，櫃台接待中心可免費無線上網，就像是住在星級飯店裡。 每頂帳篷皆設有舒適床墊。 圖片提供/那一村Nayi Villa 每頂帳篷皆設有舒適床墊。 攝影/李文欽

不同於其它露營區是設置公共衛浴，洗澡和上廁所需和別人共用，「那一村」帶來懶人露營的最高享受，首創全帳篷內附設抽水馬桶以及淋浴盥洗的獨立衛浴設備，且水量大、水溫夠熱，在帳棚裡洗澡的感覺真得很微妙，像是在野外沐浴但又能保有隱密性。沐浴後，慵懶得躺在床上或是閒坐帳棚外的鞦韆椅、搖籃吊椅，輕鬆愜意極了，沉浸於星空、山野、溪流間最盛情的款待。 攝影/李文欽

全包餐一泊三食 遊憩休閒活動豐富多樣

懶人露營耍廢又一極致，「那一村」連餐飲都為旅客準備好，嚴選宜蘭當季食材和特色小吃，入住即可享用免費自助中西式豐盛早餐和現煎荷包蛋、蘿蔔糕。全包餐優惠專案包含早餐、晚餐，精緻下午茶，晚餐為藥膳鴛鴦火鍋或烤肉套餐任選，藥膳火鍋為主廚研發，湯底選用十幾種漢方藥材和香料熬煮成，原味、麻辣雙口味，搭配海陸配料、多樣蔬菜盤、自助無限沙拉吧，還有現煮擔仔麵、現煎宜蘭三星蔥油餅等，吃到飽得熱情招待，成為野奢露營體驗另一想念的美味記憶。 精緻下午茶。 攝影/李文欽 晚餐為藥膳鴛鴦火鍋或烤肉套餐任選。 攝影/李文欽

另精心設計與安排許多遊憩活動，室內設有手足球檯，戶外可河邊戲水、划船、騎單車、玩泡泡足球、打羽毛球、攀岩、玩沙、射箭等，還有陶瓷彩繪、植物拓染等付費DIY活動，於每週六日在河岸野薑花道木棧上，引領大家舒展筋骨的瑜珈課程及假日營火等，讓露營內容更增精彩有趣；不論是親子、朋友、親密伴侶同遊，經過「那一村」的洗禮後，從此愛上奢華露營樂趣，親近自然、貼近大地原來可以如此輕鬆自在。 悠閒划船享受親子時光。 攝影/何忠誠 攝影/李文欽

那一村Nayi Villa

Web. www.nayivilla.com.tw

Fb. 那一村Nayi Villa

※豪華露營區每帳皆附有盥洗備品、大小浴巾、室內拖鞋、電茶壺、吹風機、插座等設備。