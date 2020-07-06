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夏季午宴 懷石御膳

聯合新聞網 / Ciao潮旅
醃製入味而濃郁的鱈場蟹與鮭魚，足以一次感受西京燒的雙重滋味。 攝影/Ray
醃製入味而濃郁的鱈場蟹與鮭魚，足以一次感受西京燒的雙重滋味。 攝影/Ray

蟹壽司醋飯加上晶瑩鮭魚卵，成為夏季最頂級美味的壽司便當。 攝影/Ray
蟹壽司醋飯加上晶瑩鮭魚卵，成為夏季最頂級美味的壽司便當。 攝影/Ray

【撰文/Yiyi Tartare】

氣溫逐漸攀升，日式料理的清爽午餐，可說是炎炎夏日的好選擇之一。頂級活蟹料理餐廳「月夜岩」於中午推出全新的御膳套餐，對於喜愛蟹料理的人來說真是好消息，滿足了饕客們午餐的需求，在靜謐空間中，品嚐一頓優雅而精緻，無負擔卻飽足感十足的懷石饗宴。

做為台北市第一家日式活蟹懷石料理，隱身在中山區的「月夜岩」，開立一年多以來，已建立起自身獨特的餐飲品牌，店內的活蟹料理更成為饕客們追求的新鮮美味，每日限量的兩種名蟹：鱈場蟹與松葉蟹，是晚餐套餐的主打星，如今不必等到晚餐，午餐時段也能輕鬆獨享。

攝影/Ray
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爽口鮮甜生蟹肉

目前中午新推出的御膳，是以蟹壽司做為發想所設計的套餐。全餐分五次上菜，共九道料理，首先是前菜部分，以生魚片、冷沙拉為主，四道料理包括蟹沙拉、鱈場蟹與當季魚類生魚片、甘鯛煮。肉質甘甜多汁的鱈場蟹生魚片，共有4至5片的豐盛份量，入口即化而產生清爽口感，幾乎無法在其他餐廳吃到如此料理，因為「月夜岩」內設有特製水槽，來自日本的深海天然活蟹每週直送「月夜岩」，並放置於PH質高度控管的水槽內保活，唯有最新鮮的活體鱈場蟹才能夠以生魚片方式處理。蟹沙拉同樣以清爽為主軸，多種生菜與蕃茄搭配鋪蓋在上方的散蟹肉，淡淡的酸甜醬汁相當開胃。

攝影/Ray
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唯有新鮮活體鱈場蟹才能製成生魚片，爽口而鮮甜，是月夜岩最具特色的明星料理。 攝影/Ray
唯有新鮮活體鱈場蟹才能製成生魚片，爽口而鮮甜，是月夜岩最具特色的明星料理。 攝影/Ray

西京燒的雙重滋味

接著的燒物與蒸物，分別為鱈場蟹、鮭魚西京燒以及蟹茶碗蒸。西京燒是日式料理一項著名菜色，以甜味噌做為醃製醬料，常見鮭魚或鱈魚西京燒，為了增加醬汁的入味，通常需要先醃製好幾天再烹調。在此的西京燒最特別之處，便是可以對比魚與蟹的兩種截然不同肉質結構，鮭魚肉較為扎實具彈性，鱈場蟹肉則是蓬鬆軟密，碩大的蟹腳不免讓人感到過癮。

燒物搭配軟嫩的茶碗蒸同樣是絕佳組合，以蟹為主的茶碗蒸調味適中，尤其西京燒須先醃製，口味自然偏向濃郁，以鮮而不鹹的茶碗蒸去調和，讓口感達到前後的味覺平衡。

溫熱酥脆的Q彈

炸物需趁熱享用，因此在燒物與蒸物用畢後單獨上菜。延續鱈場蟹大滿足的核心設計，鱈場蟹天婦羅讓人感受到鱈場蟹的另一種料理方式，外層的澱粉漿薄透一層，入口酥脆，而鱈場蟹肉則是Q彈厚實。

攝影/Ray
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蟹肉與鮭魚卵的共鳴

承裝在竹桶內的是蟹壽司飯，以蟹肉、鮭魚卵、冷醋飯為主，另附帶蟹腳的赤味增湯。考量到台灣人在口味上的習慣，特別改良日本傳統醋飯，降低其中過於濃烈的醋味。涼爽的蟹肉醋飯與味增湯，成為套餐中深具飽足感的主角。值得一提的是，除了上述精緻的清爽懷石料理外，「月夜岩」把主食的蟹壽司延伸推出便當，方形木便當內裝有蟹壽司醋飯，鋪上粒粒晶瑩的鮭魚卵，真可說是夏季最頂級美味的壽司便當。

蟹壽司以新鮮蟹肉、鮭魚卵、冷醋飯組成，無論視覺或口感都非常適合夏季。 攝影/Ray
蟹壽司以新鮮蟹肉、鮭魚卵、冷醋飯組成，無論視覺或口感都非常適合夏季。 攝影/Ray

月夜岩 蟹懷石

Web. https://tsukiyoiwa.com

Fb. 月夜岩 蟹懷石

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