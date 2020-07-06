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香港電影之死？ 港片北上中國的「合拍片啟示錄」

功夫台菜 食髓知味

聯合新聞網 / Ciao潮旅
「古早味雙主菜餐盒」，一個餐盒，雙份滿足。 攝影/Ray
「古早味雙主菜餐盒」，一個餐盒，雙份滿足。 攝影/Ray

【撰文/Yiyi Tartare】

以台式「手路菜」聞名的十得私廚，近期於午餐時段推出了全新菜單，包括牛肉麵、烏魚子炒飯、雙主菜便當等，每一道菜的製作過程極為講究，造就了層次豐富而令人難以忘懷的美味口感。

嚴選頂級牛肉

牛肉麵可說是台灣最具特色，同時也是台灣人最喜愛的菜色之一。十得私廚近期推出的饕客限定頂級牛肉麵，由牛肉麵節評審主廚親製，採用Prime等級的美澳牛肉，依據美國農業部對牛肉的分級，極佳級（U.S. Prime）為最高等級的牛肉，肉質與脂肪分布最佳，且數量非常有限，約僅佔所有美國牛肉2.9%。該款牛肉麵選用的部位是牛肋條與腱子心，這兩個部位都是熬煮牛肉麵的首選，因為適合長時間燉熬並能保有彈性帶嚼勁的口感。

嚴選Prime等級的牛肋條與腱子心，饕客專屬的頂級牛肉麵。 攝影/Ray
嚴選Prime等級的牛肋條與腱子心，饕客專屬的頂級牛肉麵。 攝影/Ray

香甜濃郁的湯頭以純蔬果與牛肉細細熬煮，燉熬時間至少需要兩天以上，完全不添加任何人工香料，淺嚐一口便可感受到非常清甜而爽口的自然風味。麵條選擇了有點寬度的手打麵，新鮮而具彈性，與主角牛肉同樣帶有份量感。

嚴選Prime等級的牛肋條與腱子心，饕客專屬的頂級牛肉麵。 攝影/Ray
嚴選Prime等級的牛肋條與腱子心，饕客專屬的頂級牛肉麵。 攝影/Ray

烏魚子排骨炒飯

烏魚子炒飯原為店內的特色招牌之一，稍加調整後也於中午限定推出。烏魚子來自屏東的野生烏魚子，先炙燒後再進行翻炒，最後切成大塊丁狀，鋪躺在炒飯頂端。米飯選用台農四號米，飯裡還佐有臘腸、肝腸，增加更多的層次與風味。烏魚子炒飯搭配金黃色的炸里肌排，里肌肉要先進行鬆弛與醃製，約需時兩天，沾以薄粉後油炸，將濃郁的肉質香氣封存於麵衣之中。

來自屏東的野生烏魚子，炙燒後拌炒，香氣四溢。 攝影/Ray
來自屏東的野生烏魚子，炙燒後拌炒，香氣四溢。 攝影/Ray

十足誠意．雙份滿足

除上述兩項特色餐點之外，中午亦推出全新企劃的「古早味雙主菜餐盒」，顧名思義一個餐盒內有兩項主菜，全都是很費時間的功夫菜，更是店內原本的招牌料理，透過餐盒的訂購，不需要等多人聚餐到餐廳單點，即使一個人也能大啖美食，一個餐盒便能享受兩種滿足。「梅乾子排＋筍絲鮑球」，來自苗栗客家的傳統福菜加上軟骨子排，以老滷汁醃製，並加上養生的紅趜，減輕膽固醇負擔，滷後以清蒸料理。

客家風味的「梅乾子排」，特別添加紅趜，養生而健康。 攝影/Ray
客家風味的「梅乾子排」，特別添加紅趜，養生而健康。 攝影/Ray
「筍絲鮑球」耗工費時，薄片鮑魚包裹著手打蝦丸。 攝影/Ray
「筍絲鮑球」耗工費時，薄片鮑魚包裹著手打蝦丸。 攝影/Ray

鮑魚切成薄片，再把手打蝦丸包裹在內，同樣以清蒸方式料理，底部墊有店內醃製的筍絲。「深澳小卷＋手路醉鴨」，小卷來自深澳的野生小卷，因此比一般常見的小卷體型更大，口感也更具彈性。醉鴨的醃製極需經驗，時間不夠會導致入味不足，時間過長會導致肉質乾柴，把握絕佳的醃製口感，吃起來才能多汁軟嫩而醬汁濃郁。

來自深澳的野生小卷，新鮮碩大，肥美具嚼勁。 攝影/Ray
來自深澳的野生小卷，新鮮碩大，肥美具嚼勁。 攝影/Ray

「嫩煎小排＋沙律蝦球」，醃製醬料是料理的一大靈魂，針對不同烹飪方式需要不同的醬料搭配，醃製過程能確保肉類入味，牛小排經過醃製後切片香煎處理。新鮮蝦仁處理後微炸成蝦球，搭配清爽沙拉，絲毫沒有厚重的油膩感。「麻油雞佛＋金沙大蝦」，這道餐盒需前一天預定，主要是確保雞佛的新鮮，喜愛吃雞佛的人肯定不容錯過這道麻油料理，而金沙大蝦則是選用藍鑽蝦，口感比普通蝦子更佳，裹以特殊炸粉油炸處理。

從十得私廚推出的午餐饗宴，不難感受到他們對於食材選擇的要求，以及各項費工費時的手路菜色，結合台灣各式料理的用心改良，讓舌尖上散發著精緻的台菜風味。

十得私廚

Web. www.10-de.com

FB. 十得私廚10-de restaurant

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