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香港電影之死？ 港片北上中國的「合拍片啟示錄」

親子共度愜意的北投時光

聯合新聞網 / Ciao潮旅
少帥最愛蝦，以乾燒方式料理。 攝影/王銘偉
少帥最愛蝦，以乾燒方式料理。 攝影/王銘偉

少帥禪園適合親子共度美好時光。 攝影/王銘偉
少帥禪園適合親子共度美好時光。 攝影/王銘偉

【撰文/Yiyi Tartare】

沿著北投山路攀升，不久便可抵達少帥禪園。進入園區，一覽山下滿佈的綠意，遠方霧氣冉冉，白磺泉的熱氣緩速飄升，眼前的廣闊讓人不禁深呼吸，這份都市中難得的悠然寂靜，讓腳步駐留，讓心靈沉澱。提及位於北投的少帥禪園，這可是一處擁有豐厚歷史故事的場域，十年多來是旅客們必訪的景點，占地1300坪的園區內包含少帥紀念亭、小六茶鋪、漢卿美饌、足湯區以及雙喜湯屋，幾乎可以在此待上大半天。兩棟主建物的日式黑磚屋瓦，高矮交錯，隨著石階小徑的曲折，美妙的自然之景也隨視角而變化著，不禁讓人想起日本庭院的優雅和禪意，如因疫情而無法到日本遊歷，就來少帥禪園進行浮生半日遊吧！

黑磚屋瓦建築，散發日式幽靜氛圍。 攝影/王銘偉
黑磚屋瓦建築，散發日式幽靜氛圍。 攝影/王銘偉
園區內的小六茶舖，提供精緻用心的下午茶。 攝影/王銘偉
園區內的小六茶舖，提供精緻用心的下午茶。 攝影/王銘偉

魚蝦野味健康料理

少帥禪園在上世紀60年代曾經是張學良與趙四小姐被軟禁之處，張學良最終以101歲的高齡逝世，他的飲食習慣也成為研究其長壽原因的重要線索，少帥尤其喜愛海鮮，幾乎日日有魚蝦，來到台灣之後更容易取得海鮮，遂成為他在飲食上的重要習慣。少帥禪園內的漢卿美饌餐廳，規劃有少帥私房套餐、四小姐鱻食套餐、大帥府傳套餐、禪鮮素食套餐，以及小朋友專屬的小太子行軍餐，並依據季節變化，將菜色進行適合時令的調整，目前夏季菜單已經推出，讓我們一起品嚐少帥私房套餐的獨特美味。

隨著時令更改菜色，少帥私房套餐的夏季菜單。 攝影/王銘偉
隨著時令更改菜色，少帥私房套餐的夏季菜單。 攝影/王銘偉

從第一道開胃前菜的「長壽三寶」開始，可感受到主廚在顏色上的用心配置，淺紫色的山藥豆腐映襯出清爽色系，就此展開夏季套餐的序幕。上述提到，張學良愛吃海鮮，蝦與魚是他的最愛，清蒸料理的龍虎石斑，最能吃出魚肉的新鮮和肥嫩，來自南部無毒養殖的龍虎石斑，是龍膽石斑與虎斑的交配品種，肉質結合了兩種石斑的優點，口感鮮美且絲毫無負擔感，非常適合夏季食用。少帥最愛蝦，甚至連宵夜都要吃蝦，可見他對蝦肉的鍾情，該套餐的草蝦採用乾燒方式料理，醬汁入味卻不油膩。

來自南部無毒養殖的龍虎石斑，能吃出原味的鮮甜。 攝影/王銘偉
來自南部無毒養殖的龍虎石斑，能吃出原味的鮮甜。 攝影/王銘偉

張學良被幽禁於台灣期間，多半是居住在山間，時也會與原住民們有所交流，山林野味便成了他的喜好之一。套餐中的山居好野味這次推出松阪豬，肉片將玉米筍、剝皮辣椒捲入其中，另搭配金桔醬汁、醃漬蕃茄，酸甜又解膩。養生炊飯以櫻花蝦、鮭魚卵、松茸、巴西菇、花菇組成，符合張學良所謂「米與雜糧」的主食吃法。

松阪豬與桔醬、蕃茄組成的山林野味。 攝影/王銘偉
松阪豬與桔醬、蕃茄組成的山林野味。 攝影/王銘偉
養生炊飯符合張學良所謂「米與雜糧」的主食吃法。 攝影/王銘偉
養生炊飯符合張學良所謂「米與雜糧」的主食吃法。 攝影/王銘偉

養生膳食秘方

選用南投有機玫瑰與紅酒製成的玫瑰醋，在餐點之間刷新味蕾與幫助消化。玫瑰醋之後是湯品、蔬食、甜品與水果。張學良喝湯講究，尤其要求湯必須夠熱，少帥禪園使用的湯碗特別選自日本，兩層設計格外保溫，確保客人食用時湯品夠熱。主要以老母雞、娃娃菜、枸杞、牛蒡燉熬的養生湯品，無糖無鹽，原味養生。大魚大肉後，蔬菜是必須攝取的飲食，這季推出紅鳳菜，紅鳳菜又名補血菜，含水量高並富含花青素，並以超過十種以上食材烹飪而成，味道層次相當豐富。

保溫湯碗內盛老母雞熬煮、無糖無鹽的養生煲湯。 攝影/王銘偉
保溫湯碗內盛老母雞熬煮、無糖無鹽的養生煲湯。 攝影/王銘偉

夏季的好天氣特別適合全家出遊，兒童專享的「小太子行軍餐」也絲毫不馬虎，兼具營養均衡與兒童習慣的喜好，推出兩層各四格的精緻餐點。來一趟少帥禪園，大人、小孩皆能感受美食體驗，共度愜意的家庭時光。

精緻的「小太子行軍餐」，兼具美味與營養。 攝影/王銘偉
精緻的「小太子行軍餐」，兼具美味與營養。 攝影/王銘偉

少帥禪園 張學良幽禁舊居

Web. www.sgarden.com.tw

Fb. 少帥禪園-台北北投張學良幽禁舊居

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