真材實料義法風情 台北市最大的葡萄酒主題餐廳

攝影/莊智淵

【撰文/Yiyi Tartare】

走入WINE-derful葡萄酒主題餐廳，宛如進入一個充滿童話想像的神祕國度，暗色調的空間營造出幽暗曖昧的酒窖氣氛，讓都會人的緊湊生活步伐，瞬間在此緩慢下來。這間台北市最大的葡萄酒主題餐廳，內部空間相當寬敞而舒暢，尤其適合朋友、家人聚餐，店內以義式料理為主，義大利麵、燉飯絲毫不馬虎，享受如此Wonderful的美食，就是生活中的最美好記憶。 WINE-derful一樓設有烘培坊以及進口食材販售。 攝影/莊智淵

WINE-derful開業以來，將葡萄酒做為餐廳主題，更推出專業的酒窖租賃服務，無疑滿足了許多愛酒人士的需求，餐酒文化如今也成為現代人的飲食習慣，濃郁佳餚搭配合適的酒款，讓味覺達到令人心曠神怡的平衡，用餐時刻便成為一大享受。店內餐點分為商業午餐、主廚套餐與單點部分，近期午餐菜單推出新品項，每道主菜都值得一試，不妨親身感受料理背後真材實料的用心講究。 豐盛的西班牙海鮮燉飯，濃郁的紅酒燉牛舌。 攝影/莊智淵

罕見的牛舌料理

紅酒燉牛肉是一道經典的法式家常料理，起源自法國紅酒產區勃根第，以紅酒熬燉牛肉，經過長時間細火慢燉後，醬汁愈發濃郁，牛肉、蔬菜也可達到入口即化的鬆軟。WINE-derful的商業午餐除了經典的紅酒牛肉燉飯之外，最值得嘗試的更是紅酒燉牛舌，牛舌的前置處理程序耗時而繁複，須先將舌苔刨除乾淨才能使用，比起軟嫩的紅酒燉肉，牛舌更保有一定厚度，口感上不免更為扎實與具嚼勁，醬汁極其濃郁並散發著蔬果的鮮甜，再搭配店內自製的手工麵包，最後盤子上幾乎是一滴不留，是你絕不會想浪費的絕佳美味。 濃郁的紅酒燉牛舌。 攝影/莊智淵

閃耀的黑色墨汁

有多久沒吃到真正的墨魚麵呢？坊間餐廳的墨魚麵大多使用現成墨汁處理，口感上遂少了一份新鮮的墨魚滋味。WINE-derful的蒜香墨魚麵，以新鮮透抽墨囊的墨汁製成，加上蕃茄、蒜頭、鮮奶油等秘制配料，經過八小時以上的熬煮，最後打碎而過濾出閃耀新鮮的墨魚醬汁。蒜頭在這道料理中亦扮演了味覺平衡的重要角色，蒜味過重容易讓人避而遠之，蒜味不及則襯托不出墨魚汁的鮮美，恰到好處的提味，往往是一道料理的重要關鍵。

濃郁到化不開的乳酪香氣

最新推出的藍乳酪鮭魚義大利麵，甫端上桌就飄散出熱騰騰的乳酪香氣，令人饞涎欲滴。一提及藍乳酪，許多人估計無法接受黑點斑斑的視覺，以及濃稠的乳酪味，單吃是一項挑戰，但如果做成醬汁便可以成為多數人能接受的美味，這道主餐比傳統奶油白醬更增添多重層次，鮭魚薄片的玫瑰花亦提升了視覺的精緻感。 最新推出的藍乳酪鮭魚義大利麵帶有濃郁香氣。 攝影/莊智淵

著重鮮味的西班牙燉飯

Paella是西班牙最知名的料理之一，甚至有「西班牙國寶飯」之稱，鍋內以米飯和海鮮組成，碩大鮮蝦的紅色與燉飯的金黃色，呈現出活力十足的西班牙風情。燉飯偏向西班牙的原味口味，米粒較為Q彈，每一口都吃得到滿滿的香醇醬汁，燉飯必須以海鮮湯頭緩慢煮熟才能如此入味。 豐盛的西班牙海鮮燉飯。 攝影/莊智淵

在WINE-derful的午餐，包括湯品、現烤麵包、主廚沙拉、主餐、甜點與飲料，整套完食十足過癮。另外值得一提，餐廳目前推出蒜香墨魚與紅酒牛舌料理包，再加一些配料就能在家煮出餐廳料理，健康美味也可以輕鬆獨享。 自製的手工麵包、主廚沙拉與甜點。 攝影/莊智淵 攝影/莊智淵

WINE-derful葡萄酒餐廳

Web. www.wine-derful.com

FB. WINE-derful葡萄酒餐廳

喝酒過量 有礙健康