巨木參天的能量之地 太平山國家森林遊樂區

【撰文/Vivian Huang、石雅嵐】

如入仙境！大概就是如此吧！這處歲月靜好、天下太平的仙境，便在宜蘭縣境內。幅員遼闊的太平山國家森林遊樂區，面積廣達12,930公頃，海拔高低差達1,500公尺以上；孕育多樣的森林、生態資源，還有豐富的林相、群山、瀑布、雲海、湖泊、溫泉等景觀；四季景緻分明，一天之內也各有時段姿態；始於百年以前的林業開發史，以至今日的森林保育及永續經營，增添了人文況味於其間。 裡白，中海拔地區的強勢植被，Y字型的假分叉分支，好似天線，有如降落地球的綠色小小外星人。 攝影/周兆志

擁抱自然山水的煥活法

太平山國家森林遊樂區隱身在中央山脈的北端。時而蓊鬱的綠，襯著天的蔚藍、雲海的白淨；時而霧氣氤氳靉靆，山在虛無縹緲間， 仿若置身魔幻林間；幽靜之中，只聞鳥語蟲鳴和自己的心跳聲譜成了奏鳴曲……。關於翠峰湖的美，有人形容：「薄霧中的少女，美若天仙。」但，若從空中或高視角鳥瞰翠峰湖，在恰好水位時，會驚喜發現湖面宛如有著飄逸尾鰭的優雅金魚；在璀璨星夜裡， 她就如藍綠寶石般熠熠閃亮，天地爭輝。翠峰湖千姿百態的迷人倩影，是來到太平山不可錯過的絕世美景，翠峰湖景觀道路的入口位於太平山莊附近的分歧點，一路景緻壯麗，教人心曠神怡；愈接近翠峰湖，因為地形的關係，經常是雲霧繚繞，格外的「濕」情，更造就了迷濛的畫意。 如寶石般的翠峰湖與璀璨的星空交相輝映，構成如仙境般的美景。 攝影/周兆志

如果想飽覽翠峰湖的綽約丰姿，翠峰湖環山步道設有3處觀湖平台，可以分別從西側、北側和東側欣賞翠峰湖不同角度的美，近東口的觀湖平台，距離停車場僅需徒步300公尺，是最容易行走和親近的，也因此成為人氣拍照打卡點，若行程停留時間有限，這裡是一次拍盡山湖風光最佳地點。

可都來到了翠峰湖，卻只短暫佇足和翠峰湖合影，未免太可惜了。雖說走完翠峰湖環山步道需時2.5小時，但靜下心來緩步徐行，聆聽大自然細語呢喃，觀察山林裡的原始風貌，靈動的生命力，讓人有回歸自然懷抱、與天地共生的煥活感。

26分貝山徑的寂靜能量

2018年，全球第一條國家級的「寂靜山徑」沿著絕美的翠峰湖畔誕生了。寂靜山徑位於翠峰湖東側，從東口入，經過觀湖平台，轉進叉路，即進入這條靜謐步道。漫步於蔥綠高聳樹林間，要靜心，也要靜音，將五感全然放空，待身心靈完全沉靜下來，這時會發覺整個人好像重新開機般，偵測雷達也變得靈敏，再細微的鳥語蟲鳴，再微小的苔蘚萬象，甚至小水珠滴落的聲音……都能清晰接收到，沉靜的心為這些細小的純粹所感動，只敢微微地雀躍、悸動著，似乎深怕心跳聲驚擾了這一切的靜好，用自然賦予的純粹。 寂靜山徑裡，沉靜到可以聽見小水珠滴落的聲音。 攝影/周兆志

寂靜山徑中段處的「奧陶紀苔原」，最最教人驚奇。顧名思義，「奧陶紀」（Ordovician）

就是很久遠久遠以前的世紀，大約是4.4億年前至4.9億年前之間的古生代……沒錯，就是一種穿越時空回到古老世紀的概念。不過，整個苔原區森林的魔幻感，也有點兒置身電影「阿凡達」（Avatar）未來世界場景裡的錯覺。

厚厚的各類苔蘚布滿地面並附生於檜木樹幹上，苔蘚的吸音效果，已讓這個區段更顯靜謐，再加上被苔蘚附著而變形的樹影，使得場域氛圍有超乎自然的神祕和虛幻。苔原區的這段步道，濕滑、不太好行走，但絕對值得，也絕對永生難忘。切記，一定要走在步道上，千萬不要踩到苔蘚喔。 奧陶紀苔原有著神祕的魔力，仿若穿越時空回到古生代。 圖片提供/林務局

萬年孑遺物種的天然Spa浴

除了為人熟知的檜木森林，太平山國家森林遊樂區擁有大片台灣山毛櫸，這是從一萬年前冰河時期持續存活至今的物種，已被列為台灣5種珍貴稀有植物之一。台灣山毛櫸步道位於翠峰湖的東南側附近，前段步道沿舊時運材軌道而行，走來平順、輕鬆，沿途林相豐富，苔蘚、板岩岩壁、紅檜林、柳杉林、山櫻花林……各展風情，還有里程碑、工寮、轉轍器等人文遺跡。 金秋的台灣山毛櫸步道，褪去夏綠，換上秋季限定彩衣。 圖片提供/林務局

不想錯過大自然最奢華的獻禮，一定要堅持走到步道的終點，不過此步道較長，坡度起伏，若想一探美景，還得先鍛鍊好體力和腳力才行。步道末段，進入稜線， 上下起伏，稜脈北側迎風坡是台灣最大的山毛櫸純林，春季新綠、夏時青翠、秋天耀金、冬有覆雪枯枝，四季各有動人姿容，隨時適合前往，讓清新芬多精充斥胸腔，進行一場天然Spa的洗滌。

霧聚霧散的豁然療癒之途

見晴，晴時，景如其名，在觀景台即可遠眺大小霸尖山、雪山北峰、雪山主峰，壯麗的中央山脈聖稜線清晰可見，藍天、雲海盡收眼底；當山嵐起霧，雲霧飄飄時，讓人感覺到「雲深不知處」的仙境飄渺、浪漫非常，若能巧遇霧起霧散的情境轉化，陽光灑入的豁然開朗，彷彿將心中的煩憂也一併散化開來。

位於海拔1,890公尺的見晴懷古步道，由昔日太平山見晴線運材軌道的部分路段整建而成，開放為供人休憩健行的見晴懷古步道。園區規劃此步道時，放入修舊如舊的巧思，保有原來的自然與人文風貌，走在平坦、曲折的步道上，可見往日運材鐵軌、木馬、台車輪軸、鐵道轉轍器等遺跡，是一條可觀山、觀雲海、觀霧、觀瀑，舒暢探索大自然的懷古步道，更入選成為CNN全球最美28條小徑，躍身國際級經典自然景點。 見晴懷古步道，入選CNN全球最美28條小路之一，也是一條兼具鐵道、木馬、台車輪軸等歷史痕跡的自然步道。 攝影/周兆志

從初春到深秋的豔紅享受

太平山國家森林遊樂區最重要也最知名的建築，非太平山莊莫屬了！作為園區內主要的旅宿及餐飲、休憩據點及管理中心，太平山莊不單單只是「服務旅客」，更是自然與人的重要相接，2013年，山莊取得環保署服務業環保標章，成為全國第一間獲得「金級」認證肯定的環保旅館，此後接連獲獎，為目前台灣11家金級環保旅館之一，也是海拔最高的環保旅館。 昔日太平山林場的行政中心，如今變身為太平山莊，提供金級環保旅宿及餐飲服務。 圖片提供/林務局

除了餐飲、住宿等服務外，太平山莊得天獨厚的座落位置，吸引許多遊客在其觀景平台眺望遠山，而山莊最豔麗的景緻，就屬中央階梯兩側的紫葉槭。這裡的紫葉槭，在初春時萌芽的新葉即呈紫紅色，受到日照後會逐漸轉為猩紅色，隨著日照時間的增加，葉片顏色愈加火紅。所以，不必等到秋來，即使在盛夏，太平山莊這裡就有楓紅夾道的絢麗美景。496階的中央階梯，一年有跨越春、夏、秋3季的紅楓隧道，一邊登高、一邊拍照，長長階梯不知不覺就可走完，全然忘卻爬階的辛苦。 太平山莊中央階梯兩側的紫葉槭，有長達3季的火紅，不用等到秋天，就有紅葉可賞。 攝影/周兆志

蒼勁巨木森林癒

步經山莊長階頂端的鎮安宮，即可抵達檜木原始林步道的入口，若想親身感受身處原始壯麗森林，被自然緊緊擁抱的感覺，這段步道是絕佳的體驗之處，漫步精短卻林相壯麗的原始林步道，享受參天檜木釋放的芬多精，吸進飽滿的正能量。腳力若還足夠，不妨繼續挺進與檜木原始林步道相接的鐵杉林自然步道，一窺針葉巨木的聳高氣勢。 拾階而上，原始森林步道的入口牌坊豎立林間，頗有於此跨入古時之境的感受。 圖片提供/林務局

鐵杉林自然步道是園區內較具挑戰度的林道，穿過紅檜巨幹形成的天然入口拱門，信步隨徑而行，有著杉木與檜木混生的巨木林，而後台灣面積最廣的鐵杉純林沿步道兩側展開。鐵杉樹幹彎曲有形，拔地而起，蒼勁有力，樹冠層散開如傘狀，所在之處，總是蓊鬱蒼綠。鐵杉林自然步道的底端，是一片開闊的觀景台，此處望出，大霸尖山及壯闊聖稜線展於眼前，若天氣溼度恰好，雲海展擴，其景美得讓人屏息，難以忘懷。

台車上的移動風景畫

蹦蹦車是太平山國家森林遊樂區的另一獨特體驗行程。黃色的蹦蹦車原是舊時的運材車，原名是「山地運材軌道車」。百年以前就已有興盛林業的太平山，共鋪設16線運材軌道，總長超過100公里。其中，山地軌道橋樑最多的茂興線，是太平山最具運材軌道代表性的路段，從太平山出發，沿線有太平山站、萬石（現稱茂興）、曙、壽、吉野等5個車站，長度約20.9公里，營運期間從1937年至1979年。 搭上懷舊的蹦蹦車，沿昔日運材軌道而行，穿梭山林、越過鐵橋，愜意賞 景。 攝影/周兆志

茂興線太平山站至茂興段山地運材軌道，於1985年修復，長3公里，原運材車改裝為載客用的觀光台車，並以新名「蹦蹦車」重啟新生命。古老的柴油機關車，煙囪的煙蓋上下開合時，及行經軌條接縫處，都會發出蹦蹦聲，因而有蹦蹦車之名。搭上穿梭於林間的蹦蹦車，以另一種視角觀覽太平山，沿線景緻隨車速流動，宛如移動的風景畫，還有親切的列車長一路導覽，是非常有趣的體驗。

同場加映 鳩之澤溫泉

多望吊橋，連結鳩之澤溫泉區與自然步道、手作步道。 攝影/周兆志 溫泉煮蛋槽，特設的煮蛋槽，引入沸騰的溫泉水供烹煮體驗。 攝影/周兆志 泡湯浴場，溫泉大眾池及個人湯屋，同時享受森林浴及溫泉浴。 攝影/周兆志

太平山國家森林遊樂區

Add. 宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

Time. 例假日 4:00~20:00

非假日 6:00~20:00

Web. tps.forest.gov.tw

FB. facebook.com/tps100.forest