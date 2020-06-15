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親山親水 親子共享樂 雙流國家森林遊樂區

聯合新聞網 / Ciao潮旅
Model/東哲欣母女。攝影/莊智淵
Model/東哲欣母女。攝影/莊智淵

【撰文/林郁姍】

蔥綠林蔭及微風帶來了夏日山間的清涼，漫步林間，大口深呼吸，以森林浴洗滌身心靈。雙流國家森林遊樂區，因楓港溪上游內文溪與雙流溪兩大支流匯聚穿越而得名。園區設有瀑布、沿山、白榕、帽子山4條步道，登高望遠、親水觀瀑各有特色，生態資源豐富，有蝴蝶天堂的美稱。園內特設涉水區，是親子家庭共遊的不二選擇。

瀑布步道 清涼消暑

從步道放眼望去，一片欣欣向榮，夏季南部的艷陽透過樹葉間隙穿過，印成一小片一小片光影，那不是熱燙的烙印，是溫煦的輕撫；漫步在林蔭下，一旁紅、黃、紫的野花將大片綠意點綴得更為活潑可愛，還有結實累累的珊瑚樹，更是紅艷地令人無法忽視。大夥兒沿途說說笑笑，一路平坦，從3歲幼兒到80歲長者，都能在安全的環境中享受森林浴，豐盈感官。

涉水區水淺緩和，可清楚觀察溪間生態。 攝影/莊智淵
涉水區水淺緩和，可清楚觀察溪間生態。 攝影/莊智淵

瀑布步道全長3,190公尺，單程步行時間約需60至120分鐘，長達兩公里的平緩步道，沿楓港溪岸而行，僅有接近瀑布前的1公里山林步道稍有上下坡，因而此條路線成了最受歡迎、也是老少咸宜的健康步道。自入口處算起，約行走500公尺後，陽光草坪豁然開展在眼前，在此可以來場日光浴、或野餐同樂。再往前進，約1,000公尺處是涉水區，水面倒映著青山綠樹，光看就令人心曠神怡！水深至小腿肚，不少人在此停留、踩水，沁涼消暑一下。終點來到雙流瀑布，是恆春半島最大的瀑布，也是南台灣少數冬天不枯水的瀑布，終年水流不斷，豐富的負離子有助於鎮定人體自律神經，放鬆身心，就算只是坐在這裡、靜靜看著瀑布奔流，也能徹底被療癒。

雙流瀑布終年不枯，水聲隆隆。 攝影/莊智淵
雙流瀑布終年不枯，水聲隆隆。 攝影/莊智淵
固床工，用於保護河的兩岸，防止河床被掏空。 攝影/莊智淵
固床工，用於保護河的兩岸，防止河床被掏空。 攝影/莊智淵

豐富生態環境 開啟五感上一堂大自然課

雙流國家森林遊樂區擁有豐富多元的自然生態環境，根據生態調查紀錄，園區內曾觀察到台灣獼猴、白鼻心、刺鼠、赤腹松鼠、山羌、棕簑貓、鼬獾，更有穿山甲及台灣灰鼩鼱等嬌客，客，自動攝影機曾幸運地拍攝到台灣藍鵲開心戲水的畫面，八色鳥、灰腹綠錦蛇及黃喉貂等珍貴野生動物均在此地留下芳蹤。

大片陽光草坪，野餐、日光浴，奔跑嬉戲無拘束。 攝影/莊智淵
大片陽光草坪，野餐、日光浴，奔跑嬉戲無拘束。 攝影/莊智淵
棕簑貓，保育類野生動物，諳水性。一般居住在水邊、濕地中，或靠海丘陵地帶。 攝影/莊智淵
棕簑貓，保育類野生動物，諳水性。一般居住在水邊、濕地中，或靠海丘陵地帶。 攝影/莊智淵

在售票口到遊客中心這段，就能見台灣藍鵲，以美麗的身影迎接旅人。雙流自然無汙染破壞的環境，成為蝴蝶生長、過境的最佳場域，故此地亦有「蝴蝶天堂」之稱，《雙流蝶影–雙流森林遊樂區賞蝶手冊》就記載了200種蝴蝶，以鳳蝶、斑蝶、與粉蝶科最多，常見於水流平靜的涉水區；蜻蜓點水、蝴蝶展翅、豆娘飛舞，能被如精靈般的小小昆蟲圍繞，幸福感油然而生。溪裡則常見馬口魚、石魚賓魚、鉛色水鶇、拉氏清溪蟹、太田樹蛙……等等。

每年的12月至梅雨來臨前的枯水期，涉水區因位處下游，水量減少，溪流變成一灘灘的水窪，可見南部特有的過山蝦和鱸鰻，爬越過陸地，至另一個水窪求生的奇妙景象。

白痣珈蟌，台灣特有的豆娘，有著全身豔綠跟深藍翅膀的美麗外表。 攝影/莊智淵
白痣珈蟌，台灣特有的豆娘，有著全身豔綠跟深藍翅膀的美麗外表。 攝影/莊智淵
密紋波眼蝶，生長在常綠闊葉林、海岸林、灌叢等較陰暗場所。 攝影/莊智淵
密紋波眼蝶，生長在常綠闊葉林、海岸林、灌叢等較陰暗場所。 攝影/莊智淵

除了前往雙流自由行，尋訪山間秘境，肩負「成為人與自然的媒介」使命的雙流自然教育中心亦針對不同對象及服務客群，結合溪流探索林業文化及園區資源特色，規劃設計精采多元自然體育體驗課程，包含戶外教學、主題活動、專業研習及特別企劃。例如今年春夏分梯舉辦的「蟲言蟲語」體驗營，以及夜觀活動「森夜食堂」，一窺森林的生態面貌，從微小昆蟲到保育類野生動物，在中心教師及導覽人員的帶領下，都有機會一睹身姿；除此之外，園區也會不定期舉辦夜間生態觀察、攀樹體驗及溪流探索等自然體驗活動。

雙流遊客中心暨自然教育中心，肩負戶外環境教育的使命，開設多元自然體驗課程。 攝影/莊智淵
雙流遊客中心暨自然教育中心，肩負戶外環境教育的使命，開設多元自然體驗課程。 攝影/莊智淵

另外若團體達20人以上，可至台灣山林悠遊網申請國家森林志工免費解說服務，讓每位對自然環境有興趣的民眾、單位，都可透過生動有趣的方式，更認識了解自然，也讓走入雙流園區的人們，開啟五感，盡情感受大自然的一切，滿載而歸。

沿山步道 隱於樹冠層的小徑

沿山步道，顧名思義，即沿著瀑布步道上方山坡而行，大致與瀑布步道平行，若遇溪水水位較高之時，無法穿越涉水區，沿山步道就成了親近瀑布的最佳替代道路。該步道全長2,160公尺，單程約60至90分鐘。

但如果把沿山步道只當成替代道路，那就太可惜了！在距離步道入口不遠的地方，有座沿山吊橋，被高高低低的綠樹簇擁著，漫步其中，宛如被熱情夾道歡迎。不僅景觀迷人，站在吊橋上更能觀察平常看不到的樹冠層結構，上層為光臘樹，中層佈滿原生植物，如印度栲、台灣栲、山黃梔、九芎……等等，下層則是九節木、地生蘭、各種蕨類。

沿山步道吊橋，穿梭樹冠層間，看見不同於溪谷的風光。 攝影/莊智淵
沿山步道吊橋，穿梭樹冠層間，看見不同於溪谷的風光。 攝影/莊智淵

這些植物與周遭居民生活息息相關，各有趣事。九芎別名「猴不爬」，樹幹光滑，但質地堅硬，過去原住民常用來做石板屋建材；山黃梔花有香氣，顏色澄黃飽和還可做食用染料，常被用來做粉粿；而原生的殼斗科植物，能用來種植椴木香菇。此外，沿山步道也是紫斑蝶過境度冬的路線，能一探紫斑蝶的神祕之美。

白榕步道 巨木威武

白榕步道沿途海拔落差約180公尺，沿路向上的坡道，隨著海拔變化，林相豐富多變，尤以桑科榕屬的植物最具特色。全長1,910公尺，單程30至60分鐘。約在1,000公尺處，有一白榕巨木，一木成林的景緻相當壯觀，緣起於白榕氣生根發達，接觸地面後就開始增粗，生長成有如樹幹一般的支柱根。以手觸摸、向上仰望，靜靜感受白榕巨木源源不絕的生命力。雖步道取名為「白榕步道」，但沿途兩側亦常見樹幹白色且光滑的正榕，同樣氣生根落地成林，易與白榕搞混。

白榕巨木，氣根曲折錯節，樣貌奇特壯觀。 攝影/莊智淵
白榕巨木，氣根曲折錯節，樣貌奇特壯觀。 攝影/莊智淵

白榕步道另一個看頭，是在入口處留有排灣族的矮牆遺跡，南排灣的石板屋極具特色，因傳統排灣族建屋所用的板岩在恆春半島取得不易，故以石塊堆疊成矮牆，並使用茅草覆蓋成龜甲型屋頂，因此又名龜甲屋。現地留下的矮牆遺跡，也引人遙想當年生活情景。

排灣族龜甲屋遺址，龜甲型茅草屋頂已腐化，僅存石板矮牆，供人遙想當年生活情景。 攝影/莊智淵
排灣族龜甲屋遺址，龜甲型茅草屋頂已腐化，僅存石板矮牆，供人遙想當年生活情景。 攝影/莊智淵

帽子山步道 挑戰極限

帽子山步道全長2,850公尺，單程約60至150分鐘，一路陡上，相較其他3條闔家適合的步道，為園區內挑戰型路線，探訪當日，耳聞林務局曾有一年舉辦內部比賽，第一名以來回40分鐘的成績拿下，大夥莫不露出驚訝欽佩之聲，但欲前往登高望遠的朋友們，務必考量自身體能狀態，安全至上為要。

若睜大眼睛觀察，該步道常見圓形的洞穴，其實是穿山甲的傑作，穿山甲是晝伏夜出的夜行性動物，一般而言要在白天見到並不容易，不過曾有一隻剛離開母親學習獨立、探索環境的小穿山甲出現在園區的售票口；亦有遊客曾在步道上驚喜的巧遇正在掘穴的穿山甲！在接近山頂最後100公尺處，為一整片原生林，在這裡有機會發現被稱為夢幻蛇種的樹棲蛇類―灰腹綠錦蛇。

穿山甲生長於中低海拔地區，因環境破壞及盜獵，此物種已列為保育類野生動物。 圖片提供/林務局
穿山甲生長於中低海拔地區，因環境破壞及盜獵，此物種已列為保育類野生動物。 圖片提供/林務局

山頂設有一涼亭，近年才剛修葺完成，此涼亭屋頂刻意設計成中空，是源於山頂的風太大，此結構可以降低風阻，減低屋頂受損率，但反而抬頭望去，圈出一個圓形的藍色天空，煞是可愛。向外眺望，若天氣佳、能見度高，則能望見隱於青山後的碧海―太平洋與台灣海峽。在雙流國家森林遊樂區，親山、親水，或散步、或健行、或攻頂，多元的選擇讓全家大小都能好好森呼吸，盡情享受山林之美。

帽子山觀景涼亭，園區最高峰，可遠眺台灣海峽與太平洋，視野開闊。 攝影/莊智淵
帽子山觀景涼亭，園區最高峰，可遠眺台灣海峽與太平洋，視野開闊。 攝影/莊智淵
大鳳蝶，雌蝶翅底色較淡，後翅有白斑以及若干橘色斑紋。 攝影/莊智淵
大鳳蝶，雌蝶翅底色較淡，後翅有白斑以及若干橘色斑紋。 攝影/莊智淵
旖斑蝶，又名淡雲蝶、琉球青斑蝶，是雙流常見的蝶影。 攝影/莊智淵
旖斑蝶，又名淡雲蝶、琉球青斑蝶，是雙流常見的蝶影。 攝影/莊智淵

雙流國家森林遊樂區

Add. 屏東縣獅子鄉丹路村丹路二巷23號

Time. 08:00~17:00

Web. recreation.forest.gov.tw

FB. facebook.com/shuangliou.forest

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