到台中大安濱海樂園看大風車療癒 聽著海聲入睡

【撰文/Aries Huang】

喜歡豪華露營、野奢莊園的旅遊方式嗎？位於台中大安濱海樂園，超令人期待的「向海那漾Nayang Beach」將於7月1日新開幕，將帶來獨特不一樣的海洋風情。順著台61線西濱快速公路一路南行，沿途濕地、漁港、風車、海平面交織成美麗景致，來到有「北福隆、中大安、南墾丁」的台中大安濱海樂園，心情更為之舒暢，湛藍海水、寬闊沙灘、柔細沙質成為大家休閒時最熱門的海水浴場，尤其是沙雕、衝浪及風箏衝浪活動將大安濱海樂園妝點得熱鬧滾滾、精彩繽紛。 圖片提供/向海那漾 攝影/Ray

結合「生態旅遊」、「環境教育」、「親水體驗」及「露營活動」的新型態渡假勝地 「向海那漾Nayang Beach」就坐落於台中大安濱海樂園，由擅長奢華露營、野奢莊園設計的專業團隊一手擘劃，打造38座生態旅遊Glamping豪華露營帳篷，是全台首座合法的海邊豪華露營區，園區內規劃了豪華露營區，生態教學與展覽空間、DIY體驗活動、戶外戲水池及便利商店與海景餐廳等複合式空間，將帶來不同凡響的住宿體驗。 新開幕的向海那漾帶來不一樣的住宿體驗。 攝影/Ray

融入海濱園區特色，露營豪華帳篷嶄新搭建，帳篷分有二人、三人、四人床型滿足各旅群需求，除了汕海、禾風、風野三款不同風格造型的帳蓬，還有海景第一排視野極佳的海上屋納海木屋帳，略帶異國情調。使用法國進口頂級帳篷帆布縫製，材質防火降噪抗紫外線，帳內寬敞舒適，帳篷內都設有沙發、床墊與寢具，電風扇及冷氣機，戶外鞦韆椅等，另備有私人浴衛，附有馬桶、淋浴盥洗的獨立衛浴設備，所以只要攜帶輕便的行李即可輕鬆入住。 攝影/Ray 視野極佳的海上屋納海木屋帳。 攝影/Ray 帳篷分有二人、三人、四人床型滿足旅客需求。 攝影/Ray

全包式豪華露營一泊三食 自然生態處處有驚喜

躺在床上或是坐在帳棚外的鞦韆就能體驗親近大自然之美妙，偌大園區綠樹成蔭，抬頭就可見高聳巨大的白色風車轉呀轉，陣陣海風吹來，讓人感到格外舒壓及療癒，到了傍晚，當帳篷燈光亮起，暮色中的露營帳篷更顯風情，假日還會升起熊熊營火，享受置身野外的露營樂趣，每晚則是伴隨著海水聲甜蜜入夢鄉，陶醉於專屬「向海那漾」的特色魅力。 攝影/Ray 帳篷內設有舒適床墊與寢具。 攝影/Ray

園區還設有觀海餐廳及輕食咖啡吧，附有早晚餐及精緻下午茶，園方熱情大氣款待，嚴選台灣農產當季新鮮食材和特色小吃，如大甲芋頭、客家米粉，以及深受饕客讚賞的漢方秘製藥膳鴛鴦火鍋，海陸配料豐盛的烤肉套餐任選，在台中也能大啖盡情享受囉！最好玩的是，推出彩繪風箏、在地植物手作DIY、河口生態探索、大安港老街巡禮等行程，讓露營行程增添幾許回憶滿滿。 精緻下午茶。 攝影/李文欽 海陸配料豐盛的烤肉套餐。 攝影/李文欽

此外，台中大安濱海樂園周邊，大甲、清水等地更有多樣的自然生態值得探索，龜殼公園、中部唯一的水筆仔林「紅樹林生態園區」、水蓑衣生態教育園區，有夢幻夕景與天空之鏡的「高美濕地」等。這最迷人的露營天堂，「向海那漾」將於7月1日正式對外開放，結合台中夏季年度盛事大安沙雕音樂季，相信將成為中部海線旅遊的新亮點。 期待年度盛事大安沙雕音樂季。 圖片提供/向海那漾

向海那漾Nayang Beach

Web. www.nayangbeach.com.tw

Fb. 向海那漾 Nayang Beach