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中南部雨彈強襲！高屏降雨恐900毫米 春日鄉士文村明停班課

不只36人 磐石艦另有8人抗體陽性

達人帶路看見更多的虎尾 很想住下來

聯合新聞網 / Ciao潮旅
周子芸執行長歡迎大家一起來玩戲偶。 攝影/Ray
周子芸執行長歡迎大家一起來玩戲偶。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

對於雲林虎尾，您是不是常忽略路過它？在「虎尾春秋」任職的周子芸執行長，是在地的虎尾人，雖然年輕，卻對虎尾很瞭解，經由她引領發現更多樣性的純樸小鎮，有全台首座以掌中戲為主題的設計旅店，最強的地瓜糕點伴手禮，以沉香為主題的休閒館，充滿故事的歷史建物等，虎尾原來這麼好看好玩好拍。

全台首座以掌中戲為主題的設計旅店，「虎尾春秋」自開幕以來深受旅客的青睞，不僅成為虎尾地區的住宿首選，更吸引需多布袋戲迷前來朝聖。因為這裡是布袋戲大師黃俊雄先生1980年回到家鄉虎尾，所建造的虎尾第一棟電梯大樓「金夜大飯店」，「春秋」賦予新生，保留舊飯店復古的外觀結構，館內則是將布袋戲元素結合現今最流行的輕工業風設計，所以在大廳的文創展示區，可以看到由黃俊雄老師親手贈送，第一男主角「史艷文」及女主角「苦海女神龍」的人偶，成為「春秋」的鎮店之寶。

大廳吊燈與戲台為目光焦點。 攝影/Ray
大廳吊燈與戲台為目光焦點。 攝影/Ray

以「生旦淨末丑」布袋戲角色設計客房

一入門，由馬賽克瓷磚拼貼的Q版布袋戲人偶歡迎旅客到來，電梯內也有Q版人偶圖，到了二樓接待大廳，在一個個垂飾吊燈映照下，春秋戲台超搶眼，特別找上從黃海岱大師就開始配合的老師傅陳明山，用最傳統的方式製作戲台，一筆一畫親手繪製，細細彩繪歷時一個半月完成。分外吸睛的迷你版戲台，大小朋友可以實際把玩布袋戲玩偶並留影，也是館內最夯的打卡點，文創展示區還有陳列布袋戲各式經典人物，可以買回去作為收藏之用。

從三樓俯瞰大廳另有一番景象。 攝影/Ray
從三樓俯瞰大廳另有一番景象。 攝影/Ray

另外周執行長大力推薦，館內堅持提供在地產品予旅人使用，其中〈春秋好茶〉嚴選冬茶與春茶，使用整片茶的原葉，用三角立體茶包讓茶葉可以在熱水裡完整攤開釋放茶的香氣。〈古坑好咖啡〉是旅店與古坑小農配合契作咖啡豆，使用100% 古坑原生咖啡豆，不添加任何香料及防腐劑。腰果是用烘咖啡豆的機器來低溫烘焙，無油無鹽，訴求健康，都是最好的伴手禮。

伴手禮古坑好咖啡、春秋好茶和低溫烘焙的腰果。 攝影/Ray
伴手禮古坑好咖啡、春秋好茶和低溫烘焙的腰果。 攝影/Ray

延伸布袋戲的元素，每間客房各有獨特性與代表的意義，以「生旦淨末丑」布袋戲的角色設計房型，將布袋戲偶可愛化、生活化。生房型使用風格強烈的鐵件帶出男性風格，佐以雲朵形花磚帶出文生服裝刺繡感，文質彬彬的意象。旦房型以溫潤木色搭配復古花磚代表女性古服的柔美，再以金屬磚輕微點綴，如同胭脂點亮妝容般。淨房型以高聳隔柵代表武將威猛英勇，採細緻馬賽克呼應大花臉花面武將的角色。

生房型使用風格強烈的鐵件帶出男性風格。 攝影/Ray
生房型使用風格強烈的鐵件帶出男性風格。 攝影/Ray
旦房型以溫柔木色為主佐以復古花磚。 攝影/Ray
旦房型以溫柔木色為主佐以復古花磚。 攝影/Ray

末房型以大量暖黃色系來體現老年徐緩無爭之感。丑房型大量將戲偶運用在房間裝飾，運用灰黑色系花磚表現詼諧意象，並以交錯鏡面表現活潑的角色特性，雜房型依據其隔間特性，打造成獨一無二的精巧單人房，每種房型富鮮明個性的設計感，讓人都想體驗每間客房住看看，此外，洗沐備品也是特別選用在地的台灣品牌茶籽堂，是以珍貴的苦茶籽淬鍊出天然成分，藉以紓緩旅客的身心。

末房型以大量的暖黃色系呈現。 攝影/Ray
末房型以大量的暖黃色系呈現。 攝影/Ray
丑房型帶有復古工業風的質樸韻味。 攝影/Ray
丑房型帶有復古工業風的質樸韻味。 攝影/Ray

月廊天台酒吧 居高遙望虎尾的萬家燈火

想要徹底放鬆享受微醺的滋味，欣賞虎尾的夜景，很值得到飯店10樓的 Moon Lounge月廊天台酒吧坐坐，是雲林最有情調的酒吧，在大小圓形吊燈的顏色變化下洋溢浪漫氣息，提供啤酒、調酒和小點，以及店長限定的果汁特調。半露天的戶外空間最有氣氛，可以居高遙望虎尾的萬家燈火，夏天更是適合到此吹吹涼風，歡迎與朋友悠悠喝一杯，度過愉快夜晚，再入夢一覺好眠。

客房內處處可見人偶圖騰。 攝影/Ray
客房內處處可見人偶圖騰。 攝影/Ray

周執行長表示「虎尾春秋」透過創新與整合，延續並發揚台灣傳統布袋戲文化與雲林在地資源，將大眾對於掌中戲傳統老舊以及雲林偏僻農村的刻板印象，轉變為全新的文創意象，老建築、老文化融合新想法，期帶給旅客完全不同的新視覺、心體驗，有故事、有人文、有童玩，歡迎來虎尾，感受在地的熱誠服務。

台灣虎尾春秋 文創設計旅店

Web. www.huweihotel.com.tw

Fb. 虎尾春秋 布袋戲文創設計旅店

華麗童話風 SunnyQ陽光公主餐廳

想要就近用餐，周子芸執行長歡迎到位於「虎尾春秋」旅店一樓的「SunnyQ陽光公主餐廳」體驗，而且入住旅店即可享用免費早餐，一進門就有可愛的動物造型座椅迎接，整間餐廳洋溢著復古華麗的童話風格，是與國內知名插畫家It's Smart合作，超萌的貓咪、兔子圖像圍繞，彷彿走進愛麗絲夢遊仙境，夢幻浪漫的布景，大紅的復古長椅，也成為網美、網紅喜愛自拍的熱門餐廳。

餐廳洋溢華麗的童話風格。 攝影/Ray
餐廳洋溢華麗的童話風格。 攝影/Ray
周子芸執行長歡迎大家蒞臨。 攝影/Ray
周子芸執行長歡迎大家蒞臨。 攝影/Ray

翻開店內的菜單令人目不暇給，菜色種類多，從早午餐、中餐至晚餐供應排餐、義大利麵、義式燉飯、披薩、小點、火鍋及各式飲品等。早午餐有養生粥品、漢堡等可供選擇，其中以皇后的華麗雙層芝士雞肉堡最受歡迎，紮實的丹麥堡表層酥脆，加上酥脆雞排、芝士片、小黃瓜、番茄片、生菜，搭配炒蛋、馬鈴薯、新鮮蔬菜、濃湯等，營養豐富極具飽足感，啟動整日的能量。

皇后的華麗雙層芝士雞肉堡。 攝影/Ray
皇后的華麗雙層芝士雞肉堡。 攝影/Ray

周子芸執行長特別推薦店內最受歡迎的料理，像是以季節生菜融合水果醬的布斯托廣場沙拉，清爽口感無負擔，經典排餐滿足肉控者的喜愛，有慕尼黑德國豬腳、香煎櫻桃鴨胸、嫩煎無骨牛小排、蒙特里烤半雞，以及超大塊的炭燒究好戰斧豬排，特選雲林良作工場的豬肉，醃製入味一天以上，佐時蔬、紅酒醬，每天限量，肉質鮮嫩味美，大快朵頤直呼大呼過癮。新推出的海鮮總匯披薩也很受歡迎，新鮮備料滿滿看得見，也是人氣招牌的芥香板腱嫩牛義大利麵，Q彈板腱牛肉加特製芥子醬，多層次的風味，令人意猶未盡。在「SunnyQ陽光公主餐廳」從一天的開始到晚餐，盡情歡樂時光美食更享受。

店內最受歡迎的人氣餐點。 攝影/Ray
店內最受歡迎的人氣餐點。 攝影/Ray
大紅的復古長椅是熱門自拍區。 攝影/Ray
大紅的復古長椅是熱門自拍區。 攝影/Ray

SunnyQ陽光公主餐廳

Web. www.huweihotel.com.tw

Fb. Sunny Q 陽光公主

念念不忘 虎珍堂地瓜糕點專賣

來到虎尾，要吃特色美食，大推「虎珍堂」精緻地瓜糕點，老闆林進誠和夫人李淑屏皆是在地人，將全台最好吃、產自雲林水林鄉的地瓜發揚光大、發揮創意，憨吉濃濃乳酪、紫薯米蛋糕、虎丸御皇吉，蜜薯厚布蕾等大受歡迎且榮獲得獎肯定現已成為到虎尾必吃必買的雲林十大伴手禮，地瓜糕點界的LV。

老闆林進誠和夫人李淑屏。 攝影/Ray
老闆林進誠和夫人李淑屏。 攝影/Ray

選擇回到虎尾父親留給他的房子創業，因為林先生愛吃地瓜，遂將全台最好吃、產自雲林水林鄉的地瓜發揚光大、發揮創意，專賣地瓜創意甜點。位於自強街的首家店充滿日式氛圍，憨吉濃濃乳酪、紫薯米蛋糕、虎丸御皇吉，蜜薯厚布蕾等大受歡迎且榮獲得獎肯定，現已成為到虎尾必吃必買的雲林十大伴手禮，地瓜糕點界的LV。

每款地瓜創意甜點都好吃。 攝影/Ray
每款地瓜創意甜點都好吃。 攝影/Ray
新口味虎月燒加上文青風紙袋。 攝影/Ray
新口味虎月燒加上文青風紙袋。 攝影/Ray

新的第二家店菓寮門市，開在昔日稱為虎尾第一街的中山路，鄰近糖廠和虎尾鐵橋，主體建物是70年的老房子，由林太太一手打造，一樓專賣地瓜甜品，多了新口味虎月燒，以日式蜂蜜煎餅包夾著原味或抹茶的憨吉濃濃乳酪、綿密細緻的萬丹紅豆，趁熱吃最好，二樓開放分享給民眾，設定情境開箱老記憶，娓娓道來屬於這間老房子與中山路的風華故事，於享受美味的另一收穫。

虎珍堂地瓜糕點專賣菓寮門市。 攝影/Ray
虎珍堂地瓜糕點專賣菓寮門市。 攝影/Ray

虎珍堂地瓜糕點專賣

Web. www.huwu.com.tw

Fb. 虎珍堂地瓜糕點專賣。原名虎屋

台版兼六園 澄霖沉香味道森林館

周執行長推薦虎尾有全台第一座最大的沉香景觀園，「澄霖沉香味道森林館」，也是全世界第一個以沉香為主題的休閒生活館，她很喜歡來這裡放鬆身心。沉香自古即為皇室御用聖品，「澄霖公司」花費數十年，堅持用最天然的無毒農法，在台灣種植出最純淨的沉香原生種，把沉香融入生活中。主場館內散發淡淡的沉香，有國際級導覽和藝品介紹區，世界上最大的阿里山三千年檜木根榴以及高達2層樓的千年沉香木。另有販售沉香、檜木、牛樟芝相關產品，如沉香天然精油、洗沐、生活香氛、健康食品系列等，可以現場體驗試用及買回家。

主場館內設有展覽區及體驗販售區。 攝影/Ray
主場館內設有展覽區及體驗販售區。 攝影/Ray

戶外造景令人驚艷，佔地約5.8公頃，以日式禪風為主，有台版兼六園與雲林版水中央之美稱，擁有一大片景觀生態池，美麗的庭園中多達80多種樹種，愛心水池、落羽松森林、水中教堂為特色，置身其中慢慢散步，在池邊餵魚，與水中悠游的鴨群打招呼，適合打卡留影，更讓人徹底放鬆。

落羽松林、水中教堂為特色。 攝影/Ray
落羽松林、水中教堂為特色。 攝影/Ray
日式庭園造景風雅富有禪意。 攝影/Ray
日式庭園造景風雅富有禪意。 攝影/Ray

澄霖沉香味道森林館

Web. www.agarwood-tw.com

Fb. 澄霖沉香味道森林館

雲林布袋戲館建於西元1931年，前身是日據時代的虎尾郡役所，當時虎尾地區最具氣勢的官方建築，現為雲林縣歷史建築。Web. sites.google.com/view/yunlinpuppet Fb. 雲林布袋戲館

誠品書店&STARBUCKS COFFEE統一星巴克虎尾門市建於1939年虎尾合同廳舍(日治時期的警察局和消防局)，為四層樓高的瞭望塔式閣樓，曾是虎尾最高的建築地標。Add. 雲林縣虎尾鎮林森路一段491號一、二樓

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