礁溪／置身大自然 每口呼吸都健康

【撰文/Aries Huang】

怕人群多、怕密閉式空間，現在的休閒之道，露營最熱門，但又怕帶一堆東西好麻煩，豪華露營超輕鬆。位於礁溪的「那一村Nayi Villa」，此時落羽松綠葉正冒出，偶見遠處山嵐飄渺，現在處處可見螢火蟲飛舞，這豐富的自然景觀，這悅耳的蟲鳴鳥叫，躺在帳篷的床上就能奢華享受。 隱身在幽靜綠林山谷間。 攝影/李文欽

距離台北約一個多小時車程，隱身在幽靜綠林山谷間、大礁溪畔的「那一村Nayi Villa」，不僅是國內豪華露營（Glamorous Camping）的熱搜點，也是懶人露營的最愛，園區內擁有大片草地、湖泊、戲水池，這時節，陽光柔和、溫度合宜，成排落羽松樹枝嫩綠發芽，與湖中倒影相映唯美夢幻，隨風搖曳的粉紅、紅色波斯菊妝點，彷如進入桃花源秘境，真正遠離大自然，享有寬闊視野、清新空氣，身體更加舒暢無比。 奢華帳篷穿梭於落羽松林。 攝影/李文欽 園區處處可見波斯菊搖曳。 攝影/李文欽

全包餐優惠專案 在地化特色美食

18座奢華帳篷錯落其中，採狩獵帳篷設計，頂級帳篷帆布縫製，材質防火、抗紫外線，帳內高挑寬敞、通風良好，每頂帳篷內都設有吊燈、舒適床墊與寢具，分為一大床、二大床、四小床等房型可選擇，還有休閒椅以及電風扇、移動冷氣機(可設定暖氣)等，最棒得是有馬桶、淋浴盥洗的獨立衛浴設備，水量大、水溫夠熱，只要攜帶行李即可輕鬆入住，躺在床上或是坐在帳棚外的鞦韆椅、搖籃吊椅就能體驗親近大自然的美妙。 每頂帳篷設有舒適床墊。 攝影/李文欽 擁有獨立的衛浴設備。 攝影/李文欽

園區生態景觀極為豐富，常可見各類蝴蝶、鳥兒身影，偶遇台灣獼猴、台灣藍鵲、白鷺鷥等野生動物，聆聽大礁溪水潺潺與悅耳鳥鳴，到了晚上，點亮帳篷外燈光，夜色中的露營區分外迷人，螢火蟲也出來了，一閃一閃的飛舞，這景象美得讓人捨不得閉眼，假日還會升起熊熊營火，再伴隨著貓頭鷹、山羌、啄木鳥與青蛙叫聲甜蜜入夢。 攝影/李文欽

除了媲美飯店等級的規格與設備，「那一村Nayi Villa」提供的餐飲也很講究，嚴選台灣小農的作物，宜蘭當季新鮮食材和特色小吃，一般入住即可享用免費自助中西式豐盛早餐，包括現煎荷包蛋、蘿蔔糕，在地有名的鴨賞、魚丸湯等。還有全包餐優惠專案，包含早餐、晚餐，贈送精緻下午茶乙套，晚餐依每帳可選擇一套藥膳鴛鴦火鍋或烤肉套餐，藥膳火鍋為主廚獨特研發，湯底選用十幾種漢方藥材和香料熬煮而成，原味、麻辣雙口味。 全包餐優惠專案贈送下午茶。 攝影/李文欽

不論是漢方秘製鍋或是烤肉饗宴，搭配的海陸配料、多樣蔬菜盤好澎湃；另又可享用自助無限沙拉吧，沙拉、水果、開胃菜、炸物、甜點等以及現煮的擔仔麵，現煎宜蘭三星蔥油餅，香氣四逸、香脆口感，吃到飽的熱情款待，大大滿足味蕾與戶外用餐樂趣。 超澎湃的海陸配料。 攝影/李文欽 烤肉饗宴佐豐盛大餐。 攝影/李文欽

多樣化活動與遊憩設施 盡情舒展

在這裡盡情呼吸新鮮空氣外，園區也貼心設計與安排許多遊憩活動，室內設有手足球檯，戶外可以玩泡泡足球、打羽毛球、攀岩、玩沙、射箭、划船等，還有取材大自然，推出石頭彩繪、植物拓染等付費DIY活動，以及瑜珈課程引領大家舒展筋骨，此外，每周六、周日於晚餐時間有現場演唱，大家一起哼哼唱唱，好不快活。而附近的自然景點不少，可以到大礁溪玩水抓魚蝦，夏天更是涼爽，或是騎腳踏車穿梭農村田園小徑，出園區左轉約5分鐘車程可達國立宜蘭大學延文實驗林場，出園區往右再遠一點，是下一站幸福的拍攝地，望龍埤的美麗小湖，山光水色也值得令人駐足。 附近景點-望龍埤的湖光山色。 攝影/李文欽 附近景點-望龍埤的湖光山色。 攝影/李文欽

園區帳篷有限，提醒您需趁早於官網預定，不過好消息是，「那一村Nayi Villa」專業團隊於台中大安濱海樂園打造「向海那漾」豪華露營區，納入海景景致，預計將在6月初開幕，敬請期待！

那一村Nayi Villa

Web. www.nayivilla.com.tw

Fb. 那一村Nayi Villa