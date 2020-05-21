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全台最熱鬧 和動物好友一起辦趴踢

聯合新聞網 / Ciao潮旅
動物派對開始囉。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
動物派對開始囉。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

【整輯/AH】

曾夢想站在非洲大草原，和長頸鹿、犀牛、環尾狐猴、狐獴等動物大明星見面嗎?想和非洲動物們成為好朋友，來一趟驚奇不斷的非洲歷險嗎？不用出國，就在「關西六福莊生態度假旅館」，可以近距離與非洲動物當鄰居，今年為慶祝「六福莊」10週年，更特別舉辦動物派對，快來參加吧！

位於新竹縣關西鎮，亞洲第一座動物生態度假旅館，「關西六福莊生態度假旅館」深受大小朋友的喜愛，擁有161間狩獵風格客房，在房內就能看見各種非洲動物，體會與非洲動物們同居同食的特別住宿感受；還有提供豐富動物生態互動體驗與期間限定動物派對精彩活動，亦附設主題餐廳、故事遊戲間、主題商店、生態森活館等設施，帶給賓客豐富完整的旅遊服務。

仿如置身非洲與動物相見歡。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
仿如置身非洲與動物相見歡。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
園區處處可見動物身影。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
園區處處可見動物身影。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

全台獨家 六福莊動物派對

今年「關西六福莊」10歲囉！為慶祝這特別的日子，飯店和動物好友們一起舉辦全台獨家、為期兩個月的動物派對等系列活動，內容有限定免費參加「動物頭冠彩繪DIY」、「動物狂歡晚會」以及付費動物主題活動，引領所有賓客在最自然的生態環境，認識非洲動物生態。

動物大遊行一起嗨翻天。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
動物大遊行一起嗨翻天。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

於2020年4月1日至5月31日入住「關西六福莊」，即贈送獨家「六福莊動物明星書籤」，可以免費參加動物派對，和心儀的動物大明星相見歡，還有各類付費動物互動體驗，不管是環尾狐猴、狐獴、羊駝的互動體驗或是草原歷險、犀望巴士、勇闖猛獸島等館外探險系列，這難得的機會，這年度最有趣、最High的動物盛會，邀請您闔家參與，美夢成真！

近距離觀察狐獴。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
近距離觀察狐獴。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
孩子可親自餵食可愛的羊駝。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
孩子可親自餵食可愛的羊駝。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
親子體驗與環尾狐猴互動。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
親子體驗與環尾狐猴互動。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

吃喝玩樂全體驗 動物派對住房專案

期間限定，「六福莊」推出動物派對住房專案，內含早餐、動物派對特色套餐、六福村兩日無限進出手環，還有狐猴、狐獴雙重體驗。希望所有賓客親近非洲動物生態，也能親身與環尾狐猴、狐獴動物明星親密互動，在寓教於樂的氛圍下，玩得滿足、吃的開心，同時得到最珍貴無價的旅遊回憶！

全台最熱鬧派對，「六福村」還精心設計期間限定「動物大遊行」、「超能快閃表演」、「非洲歷險冒險王集章活動」，3種觀賞動物絕佳路線、3款期間限定動物導覽，這趟驚奇的冒險之旅，除了可以近距離看到獅子、老虎等猛獸，還有可愛的長頸鹿、斑馬和犀牛等草食動物，一旁還有專業動物保育員，帶您了解動物明星小知識、小故事，不僅讓大人小孩看得開心，更希望透過深度導覽來趟精彩動物知識旅程，歡迎來和哈比哈妮一起進入非洲動物王國來趟非洲歷險。

同歡盡情大跳動物之舞。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
同歡盡情大跳動物之舞。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
學習來做有趣的動物面具。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
學習來做有趣的動物面具。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

闔家同樂非洲歷險 春遊好康第二波住房專案

不僅於此，「六福村」再推出春遊好康第二波，周年住房優惠專案，入住即贈早餐，還有羊駝體驗或六福村入園手環二選一，希望大家在寓教於樂的氛圍下，玩得滿足、吃的開心，同時得到最珍貴無價的旅遊回憶。大自然是最棒的維他命，闔家一起到戶外擁抱藍天白雲和青山，感受大自然的療癒力，跟動物好友一起同樂最開心！

搭乘非洲部落蒸氣火車遊園。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
搭乘非洲部落蒸氣火車遊園。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

關西六福莊生態度假旅館Leofoo Resort Guanshi

Web. www.leofooresort.com.tw

Fb. 關西六福莊Leofoo Resort Guanshi

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