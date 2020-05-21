台人打造幸福旅宿 日本百大溫泉旅館坐漁莊

【撰文/Vivian Huang】

旅館，對於葉信村而言，是旅人在外地的「家」，不單只是旅途中睡一晚的棲身之所。根據這個定義，他一手打造ABBA 集團為「候鳥式國際渡假生活圈」，提供旅人在外地一個「幸福的家」，以ABBA 特有的誠心款待哲學接待每一位訪客。 葉信村，ABBA集團總裁。 攝影/周兆志

葉信村，台中CVL集團創辦人，ABBA集團總裁，事業版圖含括了：金融、控股、水務、建築、資產開發與管理、旅館及旅遊文化、行銷整合等多元領域，從不到三十歲就躋身成功企業家至今，卻絲毫不染商賈之氣，而像是一位學富五車的學者，談起企業理念、經營之道也一派溫文爾雅。

義之心

飽讀詩書的葉信村，平日閱讀涉獵廣博。熟讀許多日本古籍及傳記文學的他，對於日本的文化與精神有特別精闢的體會與見解。「義之心」即是他從日本戰國時代名將上杉謙信和武田信玄之間的「贈敵以鹽」佳話中得到的啟示，並將「懷義之行，天必祐之」奉為信念。2014年，葉信村接手日本百大溫泉旅館「坐漁莊」時，亦是懷著「義之心」，以延續一間超越半世紀老店的精神，重整漸趨式微的溫泉旅館，並賦予老旅館全新生命，傳承給下一個世代。 日本國寶製刀大師天田昭次首度為外國人打造的刀。 圖片提供/ABBA集團

重新掛牌開幕的「ABBA坐漁莊」是ABBA集團的1號作品，5年來以精品高端旅宿之姿低調隱身於伊豆半島浮山溫泉區的幽靜綠意中，2016年即獲邀加入Small Luxury Hotels of the World，成為東日本第一家SLH成員（日本第11家SLH成員），2018、2019連續兩年入選日本專業媒體旅行新聞社「日本飯店旅館百選」與觀光經濟新聞社「日本最受歡迎250家人氣溫泉飯店」。 圖片提供/ABBA集團

「ABBA坐漁莊」的斐然成績，讓葉信村受到日本觀光及旅館界的注目，他曾登上日本《HOTERES》週刊封面人物，NHK也來專訪他；京都市長更主動引介京都市內的重要文化財標的物給他，希望由ABBA集團承接營運。讓日本人從抗拒到期望他在日本境內拓展旅館事業，很重要的一個轉折關鍵是：葉信村，一位台灣人，竟比日本人還更重視守護日本的自然與人文資產，並以與時俱進的方式有效率且永續地經營。 .ABBA集團特有的款待之心，從辦理入住時即誠心奉上的「山桃和菓子」起，吃一顆可延壽一年呢。 圖片提供/ABBA集團

不僅跟上時代，還要超前布局

「候鳥式國際渡假生活圈」是葉信村的旅館哲學。他理想中的旅館是可以自在地像是在家又兼具旅外氛圍的「long stay」（長住）之所。所以，坐漁莊提供的不是一般酒店的服務，而是一個能夠不受干擾地靜心沉思、樂活又養生的居住地。他舉例，曾經有一位國際知名企業的老闆帶了隨行人員，在坐漁莊包下5間房長住了兩個月；大企業老闆的每一個決策動輒影響許多人，他們都需要有這樣一處可以思考未來走向的旅居地。 「ABBA 坐漁莊」新建了16間獨棟別墅，每一間都各有特色與氛圍。 圖片提供/ABBA集團

關於旅館版圖，除了已成功打響ABBA集團名號的坐漁莊，葉信村的布局還包括：日本北海道洞爺湖、日本山梨縣富士山山中湖、台灣新北市白沙灣等，都是好山好水之地，也是他想守護給下一代的美好環境資產。

他堅定地說：「要為了開發和建造一個量體而把森林剷掉，或是為了創造企業利潤而破壞環境，很抱歉，我做不到。」以坐漁莊為例，門前有一棵百年老杉，原本奄奄一息到面臨被剷除的命運，是他決意搶救，而今這棵老樹生氣勃勃，還被員工尊稱為「總裁樹」。「百年老樹見證了坐漁莊幾代以來的繁華與衰落，怎麼能夠因為營養不良就被砍掉，那下一代不就沒有大樹可以蔽蔭了。」 「總裁樹」至今仍生氣勃勃地挺立在坐漁莊門前。 圖片提供/ABBA集團

幸福的創造者

在不危害環境的大前提之下，ABBA集團將依照各個地域不同的自然與人文特色進行雕塑，打造各具獨特智慧、魅力享受的ABBA渡假村，再更進一步結合醫療照護而延伸成養生村。葉信村強調，經營任何事業，除了要與時俱進，更要預見趨勢、超前布局，才有辦法跟上時代、擘劃未來。比如：他將在旅館事業這一塊結合全新國際金融商品STO（Security Token Offer），一種新型的虛擬通貨，有低風險、可交易的特性。投資人以逆抵押方式，將特定資產抵押給金融機構，可入住旅館式的優質養生村，幸福養老。除了是有價值的資產活化、有固定回報外，亦可隨時交易，是一種循環式的經濟，也是未來的趨勢。 圖片提供/ABBA集團 圖片提供/ABBA集團

葉信村認為，「文化，是旅行的靈魂；餐桌，是旅行的延伸；旅宿，是幸福的居所。」透過有規劃的旅行，無論是國內或國外，都可以得到圓滿身心靈的幸福感。

CVL集團

Web. www.civilgroupholdings.com

ABBA RESORTS IZU坐漁荘

Add. 日本静岡縣伊東市八幡野1741

Tel. +81-557-53-1170

Web. zagyosoh.com