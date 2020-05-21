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甜蜜夢幻 美好憧憬 每一口感覺戀愛了

聯合新聞網 / Ciao潮旅
招牌瑪麗安東尼特經典舒芙蕾。 攝影/Ray
招牌瑪麗安東尼特經典舒芙蕾。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

一份魔力溫柔滋味，改變及深烙對一個城市的印象，從此念念不忘。台北至員林雖有點距離，但很值得午後時光消磨在「法蕾熊．手工經典舒芙蕾」，品嘗享用法式風味甜點，舌尖滿是驚艷！幸好，另一關係品牌「Cookie886」曲奇餅專賣店開在台北，可就近享有酥鬆綿密感，療癒味蕾也撫慰了身心。

好幸福喔！來到員林，空氣中彷彿瀰漫著麵包香與法式甜點的甜蜜香氣，於2007年創立的「小熊菓子bearbakery」麵包店，創辦人黃琮祐烘焙師傅，本著「手作自然無添加麵包」的品牌理念，揉製出樸實無華的麵包，深獲在地人喜愛，目前員林就有三家店，儼然已融入員林人早餐、下午茶日常休閒生活的一部分，以及節慶時訂購蛋糕的首選。

法蕾熊一樓呈現繽紛多彩的甜點。 攝影/Ray
法蕾熊一樓呈現繽紛多彩的甜點。 攝影/Ray

極致享受 必點經典舒芙蕾 皇家千層派

在製作甜點過程中，黃師傅追求更精緻化的法式甜點，想要讓更多人品嘗世界頂級的食材，於2015年創立「Falesouffle法蕾熊 手工經典舒芙蕾」，「法」意謂是一間法式甜點專賣店，「蕾」代表蕾絲、象徵禮物上的蕾絲緞帶，期能夠帶給對方幸福的甜點禮盒，「熊」字起源於創始的「小熊菓子」，延續品牌精神，嚴選來自法國、日本等地的天然原料，講究新鮮、美學與藝術創作。

每一種類的糕點都值得品嘗。 攝影/Ray
每一種類的糕點都值得品嘗。 攝影/Ray
必點春櫻花漾和愛麗絲兩款法式點心。 攝影/Ray
必點春櫻花漾和愛麗絲兩款法式點心。 攝影/Ray

「法蕾熊」的歐風建築外觀很吸睛，湛藍主色系延伸場域，店內琳瑯滿目、繽紛多彩、各式風味絕佳的甜點，有馬卡龍、巧克力、手工餅乾、圓形蛋糕等，叫人深陷選擇障礙，每款看來好誘人，加上有質感的外帶禮盒包裝，送給親朋好友，您一定大受歡迎。

攝影/Ray
攝影/Ray
巧克力與馬卡龍要來甜蜜您的心。 攝影/Ray
巧克力與馬卡龍要來甜蜜您的心。 攝影/Ray

二樓空間更加寬敞舒適、溫馨雅致，坐在窗邊位置，於陽光灑落中享受招牌的「瑪麗安東尼特經典舒芙蕾」，選用法國Lescure藍絲可奶油、新鮮土雞蛋和鮮奶製成的麵糊，加入添加白糖的蛋白，打發後採用隔水烘培。蛋白奶黃在金澄色銅杯上，隨著熱度蓬鬆隨即撒上糖粉，Falesouffle法語即為「吹氣、手作舒芙蕾」之意，需要以喜悅的心情趁熱品嚐，綿密細緻的柔軟滋味，蛋香味濃郁、入口即化，原味吃或是淋醬吃，再搭配爽口冰沙、太尊寵。

二樓用餐空間雅致舒適。 攝影/Ray
二樓用餐空間雅致舒適。 攝影/Ray
二樓用餐空間雅致舒適。 攝影/Ray
二樓用餐空間雅致舒適。 攝影/Ray
攝影/Ray
攝影/Ray

另一人氣商品「拿破崙皇家千層派」，以藍絲可奶油製作而成的千層酥皮，經過 平、放置，一次又一次重覆，烤出時撒上薄薄一層糖衣，呈現三層焦黃色的千層派，中間塗滿馥郁香甜的香草和土雞蛋，手打的獨家卡士達奶油，搭配當季新鮮水果，微酸與香濃卡士達於口中交織出複雜而平衡的多層次口感，香甜不膩。舒芙蕾與千層派皆為現點現做，需耐心等候約30分鐘，僅限店內供應不能外帶，這雙重幸福的滋味值得等待！

人氣商品拿破崙皇家千層派。 攝影/Ray
人氣商品拿破崙皇家千層派。 攝影/Ray

Cookie886曲奇餅乾 特選頂級紐西蘭金桶奶油

喜歡「法蕾熊」的甜點，那麼更要拜訪黃師傅於台北打造、去年開幕的「Cookie886」，位於捷運雙連站旁，一棟三層樓醒目的美麗建物，從外觀至室內承襲「法蕾熊」的品味設計，具北歐風現代感，現成為網美的新興打卡景點。店名886，因台灣的國碼是886，門市只販售原味和可可兩種口味的曲奇餅乾，特選頂級紐西蘭金桶奶油(golden churn butter)，來自天然牧場的新鮮草飼牛奶以傳統製法製成，低脂肪、香氣清爽，二樓還可以看到餅乾的製作過程。

Cookie886門市 圖片提供/Cookie886
Cookie886門市 圖片提供/Cookie886
Cookie886的原味和可可曲奇餅乾。 圖片提供/Cookie886
Cookie886的原味和可可曲奇餅乾。 圖片提供/Cookie886

「Cookie886」的每塊餅乾都是每日現做新鮮出爐，不含防腐劑、色素、香精等添加物，天然奶香，無過濃酥油味，咬一口綿密香酥，口中還能感受到糖粒口感的尾韻，可可風味更多了份苦甜成熟感，好吃不油膩，會讓人想要一塊接一塊，欲罷不能、耐人尋味。而精美的外盒包裝設計，黃藍配色顯眼，看起來賞心悅目，當作伴手禮餽贈，相信大人小孩都愛不釋手。Fb. Cookie886

每塊餅乾都是每日現做新鮮出爐。 圖片提供/Cookie886
每塊餅乾都是每日現做新鮮出爐。 圖片提供/Cookie886
Cookie886的原味和可可曲奇餅乾。 圖片提供/Cookie886
Cookie886的原味和可可曲奇餅乾。 圖片提供/Cookie886

Cookie886門市外觀。 圖片提供/Cookie886
Cookie886門市外觀。 圖片提供/Cookie886

Falesouffle法蕾熊．手工經典舒芙蕾

Web. www.falesouffle.com

Fb. 法蕾‧熊 手工經典舒芙蕾

攝影/Ray
攝影/Ray

小熊菓子bearbakery

Web. www.bearbakery.net

Fb. 小熊菓子

Cookie886

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