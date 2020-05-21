無添加精品美食 最純粹的酸甜滋味

【撰文/Aries Huang】

如鏡面般的凝固質地，綿密細緻的柔滑口感，這一口吃下的溫柔滋味，同時也活化了體內腸道。台灣第一家頂級優格「Snow Factory」，純天然無添加，只用鮮奶與台灣唯一無塵室發酵菌種，延伸製成優格冰淇淋，加上手工果醬，無需多言產品好不好，身體自然告訴你。

大多與國際知名冰淇淋某品牌並列於百貨門市，「Snow Factory雪坊鮮果優格」常讓人以為是國外進口的頂級優格，不！它可是正宗的台灣之光，是第一個源自於台灣的精品優格品牌，成立於2007年，由一群來自台大商研所與政大法律系的同學所創立。 SNOW FACTORY門市外觀。 圖片提供/Snow Factory SNOW FACTORY門市外觀。 圖片提供/Snow Factory

含LSABC五大益生菌 完整照護腸道健康

其緣由是創辦人蘇立文總經理，大學時老是三餐在外，腸胃變得不好，「因為學習瑜珈的關係，所以知道優格對身體有益，但當時吃了市售優格卻不見改善，遂嘗試自己DIY優格，腸胃問題逐漸獲得解決，2007年我生日，我親手做了一道水果優格和朋友分享，用得是單純的鮮奶製作，搭配幾種簡單的水果，卻獲得大家一致的好評。」蘇總回憶創業契機。 原味雪坊優格搭配手工果醬更多層次的美味。 攝影/Ray

原來市售的優格大都以奶粉製作，加入太多糖份、香料、色素等化學添加物，破壞了食物原本應有的健康含意，當然對腸胃改善沒有幫助，於是我們決定要製作純淨無染的優格，捨棄任何無益於健康的人工與化學添加物質，堅持回歸自然的樣貌，「Snow Factory」以繁複的手工工法製作每一道獨一無二，期讓國人能享有這風味絕妙的美食精品，完全符合人體對於健康的需求。 北部門市所推出的鬆餅佐優格冰淇淋。 攝影/Ray

看似只有100%純天然鮮乳原物料一種，但雪坊優格製程卻一點也不簡單，為此，蘇總特別為喜愛乾淨環境的優格打造藥廠等級的無塵室，這是別家知名品牌，大廠也做不到的。蘇總說，因為在研發初期，發現優格非常愛乾淨，連空氣中的一點物質都會影響優格發酵的成功與否？環境越是乾淨，發酵後的優格越不酸，自然發酵凝固的優格，不僅形成宛若奶酪、布丁很漂亮的鏡面，攪拌均勻後又如慕斯般的細緻濃密，更完美保留鮮奶原本的天然乳香，擁有微酸溫和的自然優格風味，使得許多原本不敢食用優格的朋友，也開始喜歡上雪坊優格的味道。

製作「Snow Factory」的每一罐優格，絲毫不能馬虎，進入全台灣唯一的優格製作無塵室，每位工作人員需穿上無塵衣，在清潔作業區一定要高舉雙手轉三圈，務必讓身上一塵不染。從外來鮮乳至發酵製成裝罐，高度嚴格管控衛生環境；從菌種的比例、溫度還有發酵時間，每個關卡都要維持品質，打造出完美無瑕的頂級優格。 每位工作人員需穿上無塵衣。 圖片提供/Snow Factory 全台灣唯一的優格製作無塵室。 圖片提供/Snow Factory

頂級風味 法式手工果醬 雪坊優格冰淇淋

原味雪坊優格已令人讚不絕口，但貼心的「Snow Factory」又開發更多不同口味的法式手工果醬來搭配，選自本土或進口的當季天然水果，共有20幾種，水果含量最高達75％，其中採用北美野生藍莓的經典藍莓，有機玫瑰花辦及有機蘋果的玫瑰蘋果果醬，特選神農獎得主江伯伯的芭樂，台灣土芭樂結合珍珠芭樂製成的香蜜芭樂，都是最受歡迎熱銷果醬，同樣不含農藥、香料、色素及化學添加物，搭配原味雪坊優格一起吃，賦予更多果漾的滋味。 原味雪坊優格搭配手工果醬更多層次的美味。 攝影/Ray

另一項更受大人小孩喜愛的雪坊優格冰淇淋，採用百分百鮮乳優格作為基底，不加一滴水，不添加任何鮮奶油與蛋黃，混合來自世界各地與台灣各縣的頂級水果製成的手工果醬作為冰淇淋的頂級食材，頂級鮮果的原始風味強烈，有經典藍莓、綜合野莓、百香蘋果、頂級青森蘋果、無農藥桑椹、玫瑰蘋果等口味，清爽不油膩，馥郁細緻，令人驚艷！ 雪坊優格冰淇淋多樣水果口味清爽不油膩。 攝影/Ray 雪坊優格冰淇淋不加一滴水及任何鮮奶油與蛋黃。 攝影/Ray

從一天早餐的開始，「Snow Factory」堅持天然，自是好味，只專注在單純的酸甜滋味與溫度之間，今年預計再建二廠，「我們有責任，要給孩子一個食無虞的未來」。 優格禮盒綜合口味。 攝影/Ray 全系列優格禮盒自用送禮兩相宜。 攝影/Ray

SNOW FACTORY雪坊鮮果優格

Web. www.snowfactory.com.tw

Fb. SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格