快訊

中南部雨彈強襲！高屏降雨恐900毫米 春日鄉士文村明停班課

不只36人 磐石艦另有8人抗體陽性

無添加精品美食 最純粹的酸甜滋味

聯合新聞網 / Ciao潮旅
原味雪坊優格百分百鮮乳製作。 攝影/Ray
原味雪坊優格百分百鮮乳製作。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

如鏡面般的凝固質地，綿密細緻的柔滑口感，這一口吃下的溫柔滋味，同時也活化了體內腸道。台灣第一家頂級優格「Snow Factory」，純天然無添加，只用鮮奶與台灣唯一無塵室發酵菌種，延伸製成優格冰淇淋，加上手工果醬，無需多言產品好不好，身體自然告訴你。

大多與國際知名冰淇淋某品牌並列於百貨門市，「Snow Factory雪坊鮮果優格」常讓人以為是國外進口的頂級優格，不！它可是正宗的台灣之光，是第一個源自於台灣的精品優格品牌，成立於2007年，由一群來自台大商研所與政大法律系的同學所創立。

SNOW FACTORY門市外觀。 圖片提供/Snow Factory
SNOW FACTORY門市外觀。 圖片提供/Snow Factory
SNOW FACTORY門市外觀。 圖片提供/Snow Factory
SNOW FACTORY門市外觀。 圖片提供/Snow Factory

含LSABC五大益生菌 完整照護腸道健康

其緣由是創辦人蘇立文總經理，大學時老是三餐在外，腸胃變得不好，「因為學習瑜珈的關係，所以知道優格對身體有益，但當時吃了市售優格卻不見改善，遂嘗試自己DIY優格，腸胃問題逐漸獲得解決，2007年我生日，我親手做了一道水果優格和朋友分享，用得是單純的鮮奶製作，搭配幾種簡單的水果，卻獲得大家一致的好評。」蘇總回憶創業契機。

原味雪坊優格搭配手工果醬更多層次的美味。 攝影/Ray
原味雪坊優格搭配手工果醬更多層次的美味。 攝影/Ray

原來市售的優格大都以奶粉製作，加入太多糖份、香料、色素等化學添加物，破壞了食物原本應有的健康含意，當然對腸胃改善沒有幫助，於是我們決定要製作純淨無染的優格，捨棄任何無益於健康的人工與化學添加物質，堅持回歸自然的樣貌，「Snow Factory」以繁複的手工工法製作每一道獨一無二，期讓國人能享有這風味絕妙的美食精品，完全符合人體對於健康的需求。

北部門市所推出的鬆餅佐優格冰淇淋。 攝影/Ray
北部門市所推出的鬆餅佐優格冰淇淋。 攝影/Ray

看似只有100%純天然鮮乳原物料一種，但雪坊優格製程卻一點也不簡單，為此，蘇總特別為喜愛乾淨環境的優格打造藥廠等級的無塵室，這是別家知名品牌，大廠也做不到的。蘇總說，因為在研發初期，發現優格非常愛乾淨，連空氣中的一點物質都會影響優格發酵的成功與否？環境越是乾淨，發酵後的優格越不酸，自然發酵凝固的優格，不僅形成宛若奶酪、布丁很漂亮的鏡面，攪拌均勻後又如慕斯般的細緻濃密，更完美保留鮮奶原本的天然乳香，擁有微酸溫和的自然優格風味，使得許多原本不敢食用優格的朋友，也開始喜歡上雪坊優格的味道。

製作「Snow Factory」的每一罐優格，絲毫不能馬虎，進入全台灣唯一的優格製作無塵室，每位工作人員需穿上無塵衣，在清潔作業區一定要高舉雙手轉三圈，務必讓身上一塵不染。從外來鮮乳至發酵製成裝罐，高度嚴格管控衛生環境；從菌種的比例、溫度還有發酵時間，每個關卡都要維持品質，打造出完美無瑕的頂級優格。

每位工作人員需穿上無塵衣。 圖片提供/Snow Factory
每位工作人員需穿上無塵衣。 圖片提供/Snow Factory
全台灣唯一的優格製作無塵室。 圖片提供/Snow Factory
全台灣唯一的優格製作無塵室。 圖片提供/Snow Factory

頂級風味 法式手工果醬 雪坊優格冰淇淋

原味雪坊優格已令人讚不絕口，但貼心的「Snow Factory」又開發更多不同口味的法式手工果醬來搭配，選自本土或進口的當季天然水果，共有20幾種，水果含量最高達75％，其中採用北美野生藍莓的經典藍莓，有機玫瑰花辦及有機蘋果的玫瑰蘋果果醬，特選神農獎得主江伯伯的芭樂，台灣土芭樂結合珍珠芭樂製成的香蜜芭樂，都是最受歡迎熱銷果醬，同樣不含農藥、香料、色素及化學添加物，搭配原味雪坊優格一起吃，賦予更多果漾的滋味。

原味雪坊優格搭配手工果醬更多層次的美味。 攝影/Ray
原味雪坊優格搭配手工果醬更多層次的美味。 攝影/Ray

另一項更受大人小孩喜愛的雪坊優格冰淇淋，採用百分百鮮乳優格作為基底，不加一滴水，不添加任何鮮奶油與蛋黃，混合來自世界各地與台灣各縣的頂級水果製成的手工果醬作為冰淇淋的頂級食材，頂級鮮果的原始風味強烈，有經典藍莓、綜合野莓、百香蘋果、頂級青森蘋果、無農藥桑椹、玫瑰蘋果等口味，清爽不油膩，馥郁細緻，令人驚艷！

雪坊優格冰淇淋多樣水果口味清爽不油膩。 攝影/Ray
雪坊優格冰淇淋多樣水果口味清爽不油膩。 攝影/Ray
雪坊優格冰淇淋不加一滴水及任何鮮奶油與蛋黃。 攝影/Ray
雪坊優格冰淇淋不加一滴水及任何鮮奶油與蛋黃。 攝影/Ray

從一天早餐的開始，「Snow Factory」堅持天然，自是好味，只專注在單純的酸甜滋味與溫度之間，今年預計再建二廠，「我們有責任，要給孩子一個食無虞的未來」。

優格禮盒綜合口味。 攝影/Ray
優格禮盒綜合口味。 攝影/Ray
全系列優格禮盒自用送禮兩相宜。 攝影/Ray
全系列優格禮盒自用送禮兩相宜。 攝影/Ray

SNOW FACTORY雪坊鮮果優格

Web. www.snowfactory.com.tw

Fb. SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格

相關新聞

達人帶路看見更多的虎尾 很想住下來

對於雲林虎尾，您是不是常忽略路過它？在「虎尾春秋」任職的周子芸執行長，是在地的虎尾人，雖然年輕，卻對虎尾很瞭解，經由她引領發現更多樣性的純樸小鎮，有全台首座以掌中戲為主題的設計旅店，最強的地瓜糕點伴手禮，以沉香為主題的休閒館，充滿故事的歷史建物等，虎尾原來這麼好看好玩好拍。

開心出遊小心敗興而歸又傷荷包 出國必看不買清單

還記得非洲豬瘟疫情去年在亞洲肆虐嗎？幸好在政府強力圍堵，國人的配合與支持下，台灣成功守住，為了心愛的滷肉飯、雞肉飯，還有寶島好多美食和自然生態，「行政院農業委員會動植物防疫檢疫局」提醒您，需國際商務以及待這波武漢肺炎疫情結束後出國旅遊的朋友，出國必看「不買」清單上線了，歡迎分享給親朋好友，大家一起守護美麗家園。

全台最熱鬧 和動物好友一起辦趴踢

曾夢想站在非洲大草原，和長頸鹿、犀牛、環尾狐猴、狐獴等動物大明星見面嗎?想和非洲動物們成為好朋友，來一趟驚奇不斷的非洲歷險嗎？不用出國，就在「關西六福莊生態度假旅館」，可以近距離與非洲動物當鄰居，今年為慶祝「六福莊」10週年，更特別舉辦動物派對，快來參加吧！

礁溪／置身大自然 每口呼吸都健康

怕人群多、怕密閉式空間，現在的休閒之道，露營最熱門，但又怕帶一堆東西好麻煩，豪華露營超輕鬆。位於礁溪的「那一村Nayi Villa」，此時落羽松綠葉正冒出，偶見遠處山嵐飄渺，現在處處可見螢火蟲飛舞，這豐富的自然景觀，這悅耳的蟲鳴鳥叫，躺在帳篷的床上就能奢華享受。

台人打造幸福旅宿 日本百大溫泉旅館坐漁莊

旅館，對於葉信村而言，是旅人在外地的「家」，不單只是旅途中睡一晚的棲身之所。根據這個定義，他一手打造ABBA 集團為「候鳥式國際渡假生活圈」，提供旅人在外地一個「幸福的家」，以ABBA 特有的誠心款待哲學接待每一位訪客。

無添加精品美食 最純粹的酸甜滋味

如鏡面般的凝固質地，綿密細緻的柔滑口感，這一口吃下的溫柔滋味，同時也活化了體內腸道。台灣第一家頂級優格「Snow Factory」，純天然無添加，只用鮮奶與台灣唯一無塵室發酵菌種，延伸製成優格冰淇淋，加上手工果醬，無需多言產品好不好，身體自然告訴你。

甜蜜夢幻 美好憧憬 每一口感覺戀愛了

一份魔力溫柔滋味，改變及深烙對一個城市的印象，從此念念不忘。台北至員林雖有點距離，但很值得午後時光消磨在「法蕾熊．手工經典舒芙蕾」，品嘗享用法式風味甜點，舌尖滿是驚艷！幸好，另一關係品牌「Cookie886」曲奇餅專賣店開在台北，可就近享有酥鬆綿密感，療癒味蕾也撫慰了身心。

選對果汁機 才能真正吸收到維他命

據研究一般調理機打果汁需加水影響原汁含量，而慢磨機用壓榨方式，大量纖維反而成了果渣實在可惜。來自瑞士工藝的「VitaJuicer完全維他果汁機」，革命性的創意，是為萃取更多果汁量及更多維他命而設計，不用加一滴水，就能喝進比慢磨果汁多出56%維他命B9含量，更能減少38%果肉浪費，這才叫真正的果汁機。

台南美食零距離 文化零時差

一個會黏人的城市，台南，一個讓人回味的古城，現在又有了新的旅宿據點，去年12月開幕的「Hotel A聖禾大飯店」位於小西門圓環，緊鄰小吃美食的保安路、國華街，近台南市美術館二館，地理位置相當優越，可以擁有更多時間深入探索府城之美。

藝能界的重機同好 北投舒心療癒半日遊

隨著全球疫情日趨嚴峻，打亂了所有人的假期與行程，甚至是生活。無形的壓力正漸漸地擊潰人們的內心，偶爾真的需要走出來到戶外散散心；台北近郊車程約30分鐘的少帥禪園，絕景獨立湯屋與大眾戶外足浴，搭配養生健康御膳以及春意盎然的療癒美景，讓我們彼此加油打氣，休息是為了走更長遠的路。

愉悅至極的活蟹料理饗宴

夜幕低垂，轉進市中心的巷內，映入眼簾的是暗夜裡隱約亮著的幾盞暈黃；連續幾間低調奢華的高級料理店，散發著猶如東京神樂坂般神秘的大人風情。當中，很難不去注意到這個日式風情滿溢的精緻庭院，玄關引戶前的一道池水，映著隨風飄逸垂吊的白色暖簾，月夜岩，台北市第一家日式活螃蟹懷石料理。

墾丁風和日麗 與大海無距離

全新的「日和灣居」熱情邀約，迎來嶄新雀躍好心情，晨起眼前映入湛藍南灣寬廣海景，視野無限延伸，暮色日落漸入海面，視覺定格最美的晚霞餘暉，在「日和灣居」簡約純粹的居所裡，與您一同自在呼吸，分享擁有這愉悅舒心動人，每刻光景的悠閒與適意。

熱門新聞

台南美食零距離 文化零時差

藝能界的重機同好 北投舒心療癒半日遊

達人帶路看見更多的虎尾 很想住下來

台人打造幸福旅宿 日本百大溫泉旅館坐漁莊

選對果汁機 才能真正吸收到維他命

無添加精品美食 最純粹的酸甜滋味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。