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藝能界的重機同好 北投舒心療癒半日遊

聯合新聞網 / Ciao潮旅
明金成、陳為民、趙駿亞、威廉重機馳騁至北投少帥禪園。 攝影/莊智淵
明金成、陳為民、趙駿亞、威廉重機馳騁至北投少帥禪園。 攝影/莊智淵

【撰文/ Sabrina】

隨著全球疫情日趨嚴峻，打亂了所有人的假期與行程，甚至是生活。無形的壓力正漸漸地擊潰人們的內心，偶爾真的需要走出來到戶外散散心；台北近郊車程約30分鐘的少帥禪園，絕景獨立湯屋與大眾戶外足浴，搭配養生健康御膳以及春意盎然的療癒美景，讓我們彼此加油打氣，休息是為了走更長遠的路。

這一天，微風徐徐，暖陽帶著台灣難得怡人的溫度，照耀著北投少帥禪園的絕景露台。遠方的觀音山幽幽、北投的山坡小丘一片綠意盎然，眼前的春色帶著淡青的硫磺味撲鼻，在這個全民防疫的鬱悶時刻，聞起來格外地讓人安心療癒。

攝影/莊智淵
攝影/莊智淵
泡湯完後享用養生美饌。 攝影/莊智淵
泡湯完後享用養生美饌。 攝影/莊智淵

重機車友的溫泉熱點

隱隱約約，幾個不同層次、起伏的排氣管音浪從遠方傳來；接著聲浪的堆疊與組合越來越近，猶如把音響音量調大，聆聽馬勒或是布魯克納交響樂曲、充滿力量的銅管一般震撼、堅毅而溫柔。原來，是藝能界的重機同好：陳為民、趙駿亞、威廉、明金成，相約騎著愛車來到北投少帥禪園泡湯散心啖美食。四個大男孩一路從台北市乘著陽光、伴著微風、騎著重機上到了近郊北投的山頭，在這個全民防疫的時期，彼此保持著距離到戶外呼吸點帶著硫磺味的新鮮空氣。

攝影/莊智淵
攝影/莊智淵

走出戶外深呼吸

景觀絕佳的少帥禪園，居高臨下佔地近1,200坪，可以從緩坡上多種角度俯眺台北市與北投山區鬱鬱蔥蔥的青山綠水。雖然沒有提供過夜住宿，但是有15間冷/熱泉的個人獨立湯屋，可以邊享受優質的白磺溫泉，邊透過池邊的大片景觀窗一覽絕景：白天的綠意盎然、黃昏的優雅落日、以及晚間台北市醉人閃爍的夜景，讓身體、心理在這個全民防疫的緊繃時刻，都得到極佳的療癒與修養。

眺望絕景黃昏落日。 攝影/莊智淵
眺望絕景黃昏落日。 攝影/莊智淵

戶外的大眾足湯也是少帥禪園的人氣景點，特別是此時此刻即將進入迷人的花季，在北投山區開闊白磺的氣息中讓自己跟親友都能喘口氣、深呼吸。不用居家檢疫或隔離、或是檢疫期滿的朋友，輕鬆簡單到交通便利的北投少帥禪園，走到戶外來泡泡腳、泡泡湯，體驗北台灣這片得天獨厚的美麗景緻。

HENRY與好友們共享明媚風光。 攝影/莊智淵
HENRY與好友們共享明媚風光。 攝影/莊智淵

健康養生的季節食療

泡完湯還可以到一旁的小六茶鋪享用點小食飲品，繼續享受眼前的療癒美景；或是到餐廳品嘗由團隊精心研發的季節時令養生套餐。結合當地風土在地食材，健康溫和的烹煮，搭配安心無毒的海鮮，還有精心設計的蔬食菜單，適合各個年齡層的朋友，替泡完湯的身體再補充一點正面的能量。一口少帥禪園知名的煲湯，一口在地蔬食的營養，再佐上幾樣魚與蝦料理，帶著整體療癒的身心靈繼續對抗病毒與緊張的大環境。

攝影/莊智淵
攝影/莊智淵
山居好野味與伙房養生飯。 攝影/莊智淵
山居好野味與伙房養生飯。 攝影/莊智淵
健康養生的少帥私房套餐。 攝影/莊智淵
健康養生的少帥私房套餐。 攝影/莊智淵
泡湯完後享用養生美饌。 攝影/莊智淵
泡湯完後享用養生美饌。 攝影/莊智淵

少帥禪園 張學良幽禁舊居

Web. www.sgarden.com.tw

Fb. 少帥禪園-台北北投張學良幽禁舊居

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