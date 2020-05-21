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台南美食零距離 文化零時差

聯合新聞網 / Ciao潮旅
整體客房簡單簡約、明亮潔淨。 攝影/李文欽
整體客房簡單簡約、明亮潔淨。 攝影/李文欽

【撰文/Aries Huang】

一個會黏人的城市，台南，一個讓人回味的古城，現在又有了新的旅宿據點，去年12月開幕的「Hotel A聖禾大飯店」位於小西門圓環，緊鄰小吃美食的保安路、國華街，近台南市美術館二館，地理位置相當優越，可以擁有更多時間深入探索府城之美。

源起，從荷西、明鄭至清領早期，台南曾為台灣的首府，代表台灣的初始與發展，見證許多歷史的起起落落，新舊交織而成文化美感，「Hotel A」的「A」，即代表一切的開端，就跟這座古城一樣；「聖禾大飯店」主打「美食零距離、文化零時差」，敬邀旅人從舒適又方便，具在地熱忱服務的旅宿出發，帶著好奇心及準備大快朵頤的胃，於府城的巷弄之中，相信總會有新的發現！

Hotel A聖禾大飯店外觀。 圖片提供/Hotel A聖禾大飯店
Hotel A聖禾大飯店外觀。 圖片提供/Hotel A聖禾大飯店

結合台灣最好的本土品牌 訴求對環境友善

「Hotel A聖禾大飯店」門面外觀融入在地元素，參考台南古城門的設計，從接待大廳、客房以及公共設施，不做過度裝飾，簡單簡約、明亮潔淨。145間客房有9種不同房型，可以滿足不同的差旅需求，落實「Hotel A」的「A」，就是Quality，亦代表最好的品質。飯店最大特色，就是結合台灣最好的企業品牌，將其品牌理念落實在觸動人心的細微之處，如床墊使用德泰彈簧床，軟硬適中，賦予優質睡眠品質。

攝影/李文欽
攝影/李文欽
套房系列配置有沙發與茶几。 攝影/李文欽
套房系列配置有沙發與茶几。 攝影/李文欽
攝影/李文欽
攝影/李文欽

同時推廣對人體與環境都友善的理念，在洗沐備品選擇上，跳脫傳統講究奢華、香味或是進口品牌迷思，選擇與主張永續、純淨、科學保養，亞洲唯一連續四年蟬聯「對世界最好」大獎的B型企業「綠藤生機」合作，這是「綠藤生機」第一次與商務飯店合作，在「Hotel A」就可以享受「綠藤生機」沐浴乳和洗髮精所帶來的純淨旅程，自然清新。

「綠藤生機」沐浴備品。 圖片提供/綠藤生機
「綠藤生機」沐浴備品。 圖片提供/綠藤生機

還有在客房內也使用了「泰山」的環保瓶裝礦泉水以及「生態綠」公平貿易咖啡，讓旅行時的一杯咖啡，也可以喝得很有意義！有趣的是，注意看飯店所使用的備品外包裝，有一定的排列，原來是1752年台南的古城池地圖，包括大小、東西南北門，「Hotel A」的巧思就是希望每位來到府城遊玩的旅人，可以多多認識這個城市。

備品外包裝是台南古城池地圖。 攝影/李文欽
備品外包裝是台南古城池地圖。 攝影/李文欽

「Hotel A」一樓餐廳提供早餐服務，旅客可選擇含早餐或不含早餐的房價入住，早餐平日以多樣蛋料理、沙拉、濃湯的套餐為主，假日採自助式，講究健康美味不過分烹調。其它貼心設施，包括健身房、會議室，未來預計開放的頂樓露天酒吧，欣賞晚霞、星空和都市夜色，遠眺可看到安平港、興達港，視野全面延伸、令人期待。

餐廳可容納約80人座位。 攝影/李文欽
餐廳可容納約80人座位。 攝影/李文欽
早餐提供多元蛋料理。 攝影/李文欽
早餐提供多元蛋料理。 攝影/李文欽
頂樓的露天酒吧視野極佳。 攝影/李文欽
頂樓的露天酒吧視野極佳。 攝影/李文欽

飯店悠閒散策 中西區美食歷史古蹟近距離

「美食零距離」，從飯店步行不用1分鐘即可到達最富盛名的兩條美食老街國華街及保安路，正興街、水仙宮市場、永樂市場也相距不遠。另特別推薦就在海安路、友愛街與中正路間的〝沙卡里巴(康樂市場)〞裡，榮盛米糕、阿財點心(香腸熟肉)、還有平日限定的基明飯桌仔，只賣五、六、日的冠津海鮮粥，絕對值得您前去品嘗，而在神農街的尾端，藥王廟、金華路的這一頭，也有不少在地人才知道的好味道喔！

建於1912年的司法博物館。 攝影/Aries
建於1912年的司法博物館。 攝影/Aries

「文化零時差」，台南市美術館、孔廟、藍晒圖文創園區、林百貨、司法博物館、台灣文學館等著名名勝都在飯店步行範圍內。最新的景點「河樂廣場」，西起環河街、東至康樂街，是將中國城拆除之後改建而成台南市區最大的親水廣場，被譽為世界7大令人期待公園。距「Hotel A」漫步不用10分鐘的距離。「Hotel A聖禾大飯店」期待您的光臨，邀您一起發掘探索古城的各種新舊風采。

超好拍照的3D藍晒圖。 攝影/王銘偉
超好拍照的3D藍晒圖。 攝影/王銘偉
最新焦點河樂廣場新啟用。 攝影/ Lee
最新焦點河樂廣場新啟用。 攝影/ Lee

Hotel A聖禾大飯店

Web. www.hotela.com.tw

Fb. Hotel A．台南

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