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選對果汁機 才能真正吸收到維他命

聯合新聞網 / Ciao潮旅
圖片提供/慎達貿易
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【撰文/Aries Huang】

據研究一般調理機打果汁需加水影響原汁含量，而慢磨機用壓榨方式，大量纖維反而成了果渣實在可惜。來自瑞士工藝的「VitaJuicer完全維他果汁機」，革命性的創意，是為萃取更多果汁量及更多維他命而設計，不用加一滴水，就能喝進比慢磨果汁多出56%維他命B9含量，更能減少38%果肉浪費，這才叫真正的果汁機。

習慣於每天晨起喝一杯鮮果汁，啟動一天的活力，但您真得有吸收到蔬果的營養成分嗎？據研究一般調理機打果汁需加水影響原汁含量，而慢磨機用壓榨方式，大量纖維反而成了果渣實在可惜。來自瑞士工藝的「VitaJuicer完全維他果汁機」，革命性的創意，是為萃取更多果汁量及更多維他命而設計，不用加一滴水，就能喝進比慢磨果汁多出56%維他命B9含量，更能減少38%果肉浪費，這才叫真正的果汁機。

完美榨出冷榨純果菜汁。 圖片提供/慎達貿易
完美榨出冷榨純果菜汁。 圖片提供/慎達貿易

多種時尚機身配色可供選擇 。 圖片提供/慎達貿易
多種時尚機身配色可供選擇 。 圖片提供/慎達貿易

為了對抗外面無形病毒，您需要更強健的身體，最重要得是營養均衡的飲食，包括攝取足夠的纖維，但外面市售果汁加入太多糖水，因此每日自製現榨蔬果汁最安全最健康，但您選對工具了嗎？台灣人習慣把調理機當果汁機使用，不過只有三至七葉片的調理機，只能離心打爛纖維，不能離心萃汁，甚至要加水稀釋，且溫度升高不利維他命。還有前陣子流行的慢磨機，它是運用石磨慢速碾壓原理，可是因水果纖維大多是軟的，靠慢壓無法壓斷，一般壓出的只是水份與糖居多，纖維內的大量維他命便與果渣一起排掉，實在可惜。

圖片提供/慎達貿易
圖片提供/慎達貿易

一指聰明搞定 四種不同口感選擇

獲得德國紅點設計、歐洲PLUS X AWARD等多項國際設計大獎肯定，瑞士品牌Novis推出的「VitaJuicer完全維他果汁機」，是為萃取更多果汁量及更多維他命而設計。其完勝之處在於榨汁過程中，「VitaJuicer」打出100%不加一滴水的水果原汁，更經由瑞士維他命學院認證，維他命萃取量與慢磨機相比勝出高達56%，果汁量多12%，並有效減少38%果肉浪費。因為「VitaJuicer」採精密冷榨設計，萃取溫度能保持略等於室溫，所以不會破壞維他命。

一機兩種模式、一個按鈕輕鬆使用。 圖片提供/慎達貿易
一機兩種模式、一個按鈕輕鬆使用。 圖片提供/慎達貿易

「VitaJuicer」讓忙碌生活變得更有效率、更簡單，只有一個開關旋鈕，不用三分鐘即可自動調速打出口感綿細的純果汁。透過兩種組裝模式，一是柑橘擴壓器連接刀鉤離心盤加離心濾網，二是推筒離心盤連接果泥元件，就可享用四種萃取功能，進而提供不同口感與需求的蔬果汁。

圖片提供/慎達貿易
圖片提供/慎達貿易

綿細純正 304支精準刀鉤盤專利設計

想要飲用「含纖柑橘汁」，如檸檬、柳橙、葡萄柚等，可運用柑橘擴壓器慢速運轉（150rpm）輕鬆刮乾淨果肉，榨出含纖果汁。想要喝「綿密純柑橘汁」，利用VitaTec專利，多達320支刀鉤的連接刀鉤離心盤犀利及大面積接觸，2000rpm轉速快速榨汁，便可精準擊破果粒、切斷纖維，以離心濾網處理纖維，打出更綿細的純果汁，維他命可一同榨取出來不會被浪費或升溫破壞。

保留更多水果中的天然維他命。 圖片提供/慎達貿易
保留更多水果中的天然維他命。 圖片提供/慎達貿易

來一杯「冷榨純果菜汁」也沒問題，利用連接刀鉤離心盤+離心濾網裝置加上推筒，可將蘋果、紅蘿蔔、生薑、鳳梨等，在不靠加水、不必去皮及不去籽狀況下輕鬆榨出純果汁。想要喝更「濃稠果汁」或是幫寶寶做「果泥」附食品，只需使用推筒離心盤連接果泥元件，便可完美榨出莓果、奇異果（不去皮）、香蕉、酪梨（去核）及葡萄等口味的原汁果漿。

為寶寶做果泥附食品也很方便。 圖片提供/慎達貿易
為寶寶做果泥附食品也很方便。 圖片提供/慎達貿易

「VitaJuicer完全維他果汁機」有瑞士傳統的精密工業一條龍安全設計，機底座加裝防滑設計，內部元件好拆裝皆可用洗碗機清洗，亮麗時尚外型，金屬外殼烤漆，有櫻桃紅、象牙白、向日葵、天藍色等，讓廚房空間更增色彩，從今天開始，每日五蔬果就交給「VitaJuicer」，勝過五星級飯店的純蔬果汁，帶來滿滿元氣，散發蓬勃能量每一天。Web. victory.pse.is/Novis

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