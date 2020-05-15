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愉悅至極的活蟹料理饗宴

聯合新聞網 / Ciao潮旅
活體鱈場蟹甲羅燒，搭配日本馬糞海膽佐柚香醬汁，口感奢華。 攝影/周兆志
活體鱈場蟹甲羅燒，搭配日本馬糞海膽佐柚香醬汁，口感奢華。 攝影/周兆志

【撰文/Sabrina】

夜幕低垂，轉進市中心的巷內，映入眼簾的是暗夜裡隱約亮著的幾盞暈黃；連續幾間低調奢華的高級料理店，散發著猶如東京神樂坂般神秘的大人風情。當中，很難不去注意到這個日式風情滿溢的精緻庭院，玄關引戶前的一道池水，映著隨風飄逸垂吊的白色暖簾，月夜岩，台北市第一家日式活螃蟹懷石料理。

活體鱈場蟹甲羅燒。 攝影/周兆志
活體鱈場蟹甲羅燒。 攝影/周兆志

活蟹料理，是高級日本料理的代表之一；北海道的鱈場蟹、毛蟹到日本海海域各種逸品的松葉蟹，這類以活蟹為主的料理自古便深受日本貴族與名人饕客喜愛。去年由友好台灣的日系公司在台北市中山區開設了全台第一家日本極品活蟹料理，讓台灣的愛蟹饕客，不用飛到日本也能解饞、一飽口福。

福島隆史料理長是月夜岩的首席。 攝影/周兆志
福島隆史料理長是月夜岩的首席。 攝影/周兆志
活體鱈場蟹懷石套餐菜單會依當日食材調整。 攝影/周兆志
活體鱈場蟹懷石套餐菜單會依當日食材調整。 攝影/周兆志

究極活蟹料理

月夜岩主打的是每日限量兩大名蟹：活體鱈場蟹與松葉蟹的套餐料理。除此之外也有提供季節性的當令螃蟹料理和客製化非螃蟹料理，讓不能食蟹的賓客也可以與親友於舒適愜意的月夜岩同樂。

麵衣輕脆的鱈場蟹天婦羅搭配季節時蔬。 攝影/周兆志
麵衣輕脆的鱈場蟹天婦羅搭配季節時蔬。 攝影/周兆志
鮮甜的川燙活鱈場蟹腿最為饕客所愛。 攝影/周兆志
鮮甜的川燙活鱈場蟹腿最為饕客所愛。 攝影/周兆志

螃蟹管理學問大

料理，最重要的就是衛生清潔；除了人員、店內環境與廚房管理之外，月夜岩花了很多心力在螃蟹們的池子裡。在餐廳一樓玻璃水缸可以看見這些非養殖的天然螃蟹活繃亂跳，到貨時間、水質與溫度之外，更要定期監控池水的PH質，才能呈現生食無慮、最佳狀態與風味的螃蟹料理給賓客。在這些外人看來微不足道的小細節中，即可以讓人感受到純日商經營的用心、嚴謹，與對品質的不妥協。

攝影/周兆志
攝影/周兆志

鱈場蟹六吃

品嘗完套餐的幾道前菜，日籍福島料理長捧進一隻光澤秀逸而巨型的活鱈場蟹，在包廂內處理活體並且桌邊料理：生食的鱈場蟹長腳刺身、絕頂的鮮度、晶透鮮甜而彈牙；接著捧進來的木炭火爐，火正旺，螯與部份腳肉帶殼從烤網上傳來炭火遠紅外線的香氣四溢、令人食指大動，由於是生食等級的鱈場蟹，最佳的品嘗熟度即為外表微焦而內生。接著是蟹腳的輕涮，以單純的昆布高湯帶出活體鱈場蟹的清甜與鮮美，叫人欲罷不能。

活鱈場蟹腿刺身晶透Q彈，一口咬下，大呼過癮。 攝影/周兆志
活鱈場蟹腿刺身晶透Q彈，一口咬下，大呼過癮。 攝影/周兆志
香氣誘人、肉質彈牙緊實的鱈場蟹炭火燒。 攝影/周兆志
香氣誘人、肉質彈牙緊實的鱈場蟹炭火燒。 攝影/周兆志
香氣誘人、肉質彈牙緊實的鱈場蟹炭火燒。 攝影/周兆志
香氣誘人、肉質彈牙緊實的鱈場蟹炭火燒。 攝影/周兆志

接著還有蟹腳與蔬食天婦羅，以及用鱈場蟹殼當作容器、將蟹身肉取下料理的甲羅燒，搭配海膽或是魚子醬，又是另一個層次的奢華口感。最後收尾的壓軸，是結合鱈場蟹肉與現刨黑松露、鮭魚卵的土鍋炊飯；鍋蓋一掀開又掀起另一波嗅覺的饗宴，現刨黑松露的香氣與鱈場蟹迷人的鮮甜，搭配日本米飯飽滿的甘醇，已經成為饕客們口耳相傳的人氣炊飯。

攝影/周兆志
攝影/周兆志

沈穩洗鍊的包廂空間

一樓雖然設有寬敞的吧檯座位區，但月夜岩主打的是兩層樓總共12間、多種大小類型的包廂服務。精心規劃的現代和風包廂空間，儒雅而沈著，賓客們可以輕鬆無慮地在包廂內享用由專業料理職人桌邊服務的日式活蟹套餐；搭配細膩親切的日式服務，無論商務接待、親友聚餐，都是極佳的選擇。5月1日起，除了原本的晚餐時段之外，也開放中午時段的午餐服務，讓喜歡活蟹料理的朋友有更多用餐時間的彈性。Fb. 月夜岩 蟹懷石

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