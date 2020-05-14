開心出遊小心敗興而歸又傷荷包 出國必看不買清單

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還記得非洲豬瘟疫情去年在亞洲肆虐嗎？幸好在政府強力圍堵，國人的配合與支持下，台灣成功守住，為了心愛的滷肉飯、雞肉飯，還有寶島好多美食和自然生態，「行政院農業委員會動植物防疫檢疫局」提醒您，需國際商務以及待這波武漢肺炎疫情結束後出國旅遊的朋友，出國必看「不買」清單上線了，歡迎分享給親朋好友，大家一起守護美麗家園。

喜歡到處玩的小編有一年到日本玩，愛上了當地的美食，在商店採買時，欣喜看到牛肉乾想帶回台，幸好經友人提點，這是肉製品耶，為了防止非洲豬瘟，只要是含肉的商品就不能隨意帶回國，「喔！還好，差點就觸法了呢！」您是否也有發生類似情形，有時會感到疑惑，到底什麼東西不能帶回台灣呢？

所有禽畜肉類及加工製品全不能帶回台

不用擔心，「行政院農業委員會動植物防疫檢疫局」貼心整理，出國必看「不買」清單上線啦，掃描QR Code「入境旅客檢疫規定參考表」就有詳細完整說明，務必請大家遵守，才不會被罰錢敗興回家；而表中「無須申報動物檢疫者」和植物類「無須申請檢疫者」欄位，就是常見可以攜帶入境的種類。 圖片提供/行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

喜歡吃滷肉飯、雞肉飯、雞排等美食嗎？小心因您的一個舉動，引入外來疾病，危害動植物健康和農畜產業生計，切記只要是「農委會」公告的動物傳染病寄主都不能攜帶或網購回台灣，諸如豬、雞、鴨、鵝、牛、羊等禽畜肉類、內臟(鵝肝醬)、血液(血糕血腸)等加工製品(罐頭除外)通通都不能帶，其它動物產品像生蛋、鮮乳、未經加工的燕窩、鹿角牛角等也不能隨便帶回來。 圖片提供/行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 圖片提供/行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

另外，毛小孩吃的乾飼料、犬貓罐頭、牛皮骨等寵物食品皆含有肉類成分也是不行喔！雖然小魚乾、柴魚片等純海鮮製品可以攜帶，但許多海鮮口味的產品內仍有添加禽畜肉類成分，購買前務必仔細確認，若無法判定建議不要貿然選購。「防檢局」再舉例說明，像是真空包與調理包別傻傻分不清，真空包內只要是有含肉類成分都禁止帶回台灣，但註明高溫高壓殺菌過的調理包是不觸法的，可以無需檢疫放心帶回國內。 圖片提供/行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

禁止任意攜帶植物或生鮮或未經加工的植物產品入境

還記得秋行軍蟲嗎？雖然沒辦法阻止蟲蟲自己飛過來，但我們可以不要成為病蟲害的引路人。所有的國外的鮮果實，都是禁止旅客攜帶入境！而生鮮未經加工的植物產品，蔥、薑、蒜頭、人蔘、蓮藕、蔬菜、鮮花、果菜(如番茄、黃瓜)、生鮮菇類、有發芽能力香料種子、黃豆、藜麥、奇亞子、亞麻子等，即使是拿來吃的也一樣要檢疫，另外栽培介質、有機肥料、土壤、木材等及活體昆蟲，也是可能夾帶病蟲害的檢疫物，以上全部不符合檢疫規定的話，通通禁止帶回國內。 圖片提供/行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

如果您回國攜帶了動植物產品不確定是否符合規定，入境時可以主動到檢疫櫃檯申報檢疫，才不會被罰款喔。「防檢局」表示防疫成功的關鍵在於每個人的配合與支持，非常需要大家的鼎力相助！想要了解更多「不能帶回國」的產品資訊，歡迎至「動植物防疫檢疫局」官網查詢或是至「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」FB粉絲團留言，將會有線上專人回覆，請多加利用。 圖片提供/行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 圖片提供/行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

Web. www.baphiq.gov.tw

Fb. 動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵