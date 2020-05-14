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花正開 全台70條賞桐步道 透氣 夏雪 客家桐花祭

聯合新聞網 / Ciao潮旅
圖片提供/客家委員會
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【撰文/Aries Huang】

「四月桐五月雪」，每年此時最企盼，一個季節中，充滿了無限想像與美麗景色，歡迎出去透透氣，湊(邀)旅客有空來尞(玩)，相約到全台70條賞桐步道走走，規劃知性與趣味的賞花輕旅旅，也是一趟可以深呼吸的夏雪旅，猶如客家夢幻的白色盛會，感受綠林步道、客家歷史足跡與桐花之美，絕對有益身心健康。

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天氣漸暖，此時最適合到戶外踏青賞油桐花透透氣，保持好社交安全距離，賞花可以更盡興。春夏之際，全台油桐花陸續綻放與飄落，似白雪紛飛的山林景色形成夢幻國度。北部最有名的油桐花步道，推薦基隆市的暖暖東勢坑產業步道，產業道路兩側有漂亮桐花樹，沿途種滿山櫻樹及油桐樹，整個步道多屬坡地，很適合健行。新北市的賞桐地點選擇更多了，上天粗坑口步道煤窯遺址/四腳亭砲臺，土城桐花公園賞桐步道，深坑的萬福生態公園/阿柔里公館後步道，新店的二叭子植物園親子小徑，樹林客家藝文館步道，以及三芝的橫山里大坑賞桐步道，距離不遠，都是極佳的賞桐景點。

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桃竹苗賞桐步道 多了濃濃客家風情

桃園、新竹、苗栗一帶的客家庄，景色秀麗、饒富人文風情的台三線，到了這季節更是山林漸漸白了頭，形成台灣最美的風景。比較有名的為桃園龍潭的石門三坑自行車道(油桐花徑)，是最受歡迎的自行車道之一，邊騎車邊賞純白桐花隨風搖擺，好愜意，小粗坑古道賞桐之外，自然生態很豐富。新竹的寶山水庫環湖步道和峨眉湖步道，漫步於湖畔清幽小徑間，一覽湖光山色。苗栗縣腹地廣大，熱門賞桐去處不少，像是銅鑼的雪桐步道、天空步道，獅潭與頭屋交界處的鳴鳳古道，南庄的蓬萊溪護魚步道，各具特色，各擁風情。

中南部賞桐步道 景觀多饒富趣味

到了中彰投等縣市，油桐花依綻放著，台中市的小中嵙步道，位於東勢客家文物館附近，沿步道與溪流步行增添幾許詩意。彰化縣的挑水古道，位於八卦山山脈，地勢平緩，且有桐花美景，適合假日親子旅遊。南投縣的生態油桐花步道靠近蓮華池試驗研究中心，是一處天然的桐花步道，生態步道鋪設有木棧道，散步或慢行使人放鬆心情，車埕鐵路桐花步道，鐵道、老街、山谷、溪流是特色。雲林縣的古坑鄉荷苞桐花公園，4、5月是油桐花最美麗的時節，喝咖啡賞桐，感受落雪飄逸之美。嘉義市的圓林仔桐花步道，為社區居民在自家土地栽種，無私開放給遊客來賞桐。

圖片提供/客家委員會
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宜花東賞桐步道 空氣更無比清新

離台北不算遠的宜蘭，最有名的賞桐處就是礁溪五峰旗瀑布、林美桐花石磐步道，有瀑布、有溪流、自然生態豐富，桐花朵朵飄落在水面的景象更是美極了。好山好水的花蓮縣，富源環村自行車步道—興泉段、瓦拉米步道，極具客家文化的鳳林鎮桐花大道，皆能與純白桐花一起入鏡，美不勝收。擁有純淨好空氣的臺東縣，雖然路程有些遙遠，但在永安玉龍泉生態步道、武陵綠色隧道永安桐花公園，以及新興的賞桐步道-鹿野鄉環鄉自行車道，這些步道上所欣賞的桐花美景處處，絕對令人流連忘返。

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客家委員會

Web. tung.hakka.gov.tw/

Fb. 客家桐花祭-客委會

苗栗下雪了 夏雪地景藝術

「桐花，不僅是花，而是一個季節中的無限想像與美景。藝術家游文富以竹、土地等大自然元素，詮釋桐花落地浩瀚雪景，為客家、土地、生命力，作了最美的詮釋！桐花，不僅是花，而是一個季節中的無限想像與美景。」這是此次夏雪地景藝術的文宣說明。

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這位來自竹山鄉下的藝術家，游文富的作品以自然素材創作為主，「夏雪地景藝術」，他再度展現過人的毅力，在位於苗栗的「臺灣客家文化館」館外的戶外階梯，結合竹、土地大自然元素，採用漸層從粉到白被渲染的竹籤，再利用階梯的高低差，幾萬根的竹籤徒手一根一根插進土裡，完成「夏雪 桐花落地」為主題的新地景藝術，放眼望去，如桐花落地般的雪地景觀，當竹籤隨風搖曳也如同花朵片片飄落，如夢似幻又令人著迷，現正展出中，可別錯過了，走一趟苗栗，敬請把握機會留住那短暫的美麗和想像無限的世界。

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夏雪 地景藝術

Date. 2020.4/4(六)-2020.5/24(日)

Place. 臺灣客家文化館 戶外階梯廣場

Add. 苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號

Web. thcdc.hakka.gov.tw/wSite/mp?mp=1

Fb. 臺灣客家文化館

台灣客家等路大街 防疫專區提升保護力

此時油桐花正開，相關的商品賞心悅目，還想念客家茶的甘純韻味、傳統的客家米食，客家菜的鹹、香、油滋味，以及古風優雅的客家藍染衫、精緻手工藝品等，讓人想立刻擁有呢！現在不需跑太遠，不用出門，只要一指上線就可以隨時隨地滿足購物的樂趣！

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現今宅經濟當道，由「客家委員會」特別規劃的「台灣客家等路大街」數位商城維運計畫」以行銷客家特色產業，提升客家特色商品，打造優質客家等路為成立宗旨，推廣專屬於在地客家文化的產業，如客家美食、客家農產品、客家伴手禮、客家文創精品等來進行規劃整合，期望藉由網路無遠弗屆的特性，創造客家產業多元商機，提升客家特色商品能見度，最重要得以饗更多國人體驗多元精彩的客家生活美學，感受客家的種種美好。

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目前正值防疫期間，「台灣客家等路大街」網路平台特別推出防疫商品專區，包括客家茶、精油禮盒、洗沐手工香皂、水果果醋、酵素、清潔用品等近260多項的商品，在防疫的關鍵時刻，希冀提升您的保護力，敬請點進來逛逛，並申請「好客卡」，消費可取得積分及點數，之後能兌換積分或購買商品，活絡地方商圈經濟及網站經濟，當然客家商品自用好，送禮更受歡迎。

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台灣客家等路大街

Web. www.hakkamall.org.tw/

Fb. 台灣客家等路大街

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