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墾丁風和日麗 與大海無距離

聯合新聞網 / Ciao潮旅
置身「日和灣居」坐擁最尊寵的美景體驗。 圖片提供/日和灣居
置身「日和灣居」坐擁最尊寵的美景體驗。 圖片提供/日和灣居

【撰文/Aries Huang】

蔚藍青空，輕盈風吹，春夏之際，好一個墾丁陽光假期，隨著海闊天空的遐想，邂逅南國的光采與美麗。全新的「日和灣居」熱情邀約，迎來嶄新雀躍好心情，晨起眼前映入湛藍南灣寬廣海景，視野無限延伸，暮色日落漸入海面，視覺定格最美的晚霞餘暉，夜晚燈光如熾，再點綴滿天繁星和時而高掛的明月，在「日和灣居」簡約純粹的居所裡，與您一同自在呼吸，分享擁有這愉悅舒心動人，每刻光景的悠閒與適意。

遠處就可見旅店的醒目招牌。 攝影/Ray
遠處就可見旅店的醒目招牌。 攝影/Ray

日光常伴左右，坐擁南灣全景，於今年二月初新開幕的「日和灣居 Sunshine Liv.」，地理位置極佳，距離南灣海灘僅50公尺，往恆春鎮約7分鐘車程，南下至墾丁大街約5分鐘車程。旅宿主人陳先生將民宿取名「日和灣居」，〝日和〞意謂風和日麗，恆春半島日照長，是個四季如春的地方，〝灣居〞，二字連結地利之便，依傍著南灣海灘而居，遠處就可見醒目招牌，五棟純白建物排成ㄇ型，居高臨下視野遼闊，可一覽南灣與沙灘的無敵美景。

居高臨下視野遼闊，一覽南灣與沙灘美景。 攝影/Ray
居高臨下視野遼闊，一覽南灣與沙灘美景。 攝影/Ray
夜色中的「日和灣居」別有一番韻味。 攝影/Ray
夜色中的「日和灣居」別有一番韻味。 攝影/Ray
從客房陽台中就可延伸視野。 攝影/Ray
從客房陽台中就可延伸視野。 攝影/Ray

空間陳設執著舒適生活與追求質感細節

置身「日和灣居」坐擁大自然最奢華尊寵的體驗，幾乎所有房間均為落地大面開窗，享有一望無際的面海景觀和又大又圓的橘色夕陽，並附有專屬陽台。客房類型規劃有一大床雙人房、四人房二大床及六人房。值得推薦，頂級漂浮花園雙人房和頂級臨海庭園四人房，半戶外的空間設計，躺在吊椅上或泡在浴缸就能欣賞南灣，經典臨海雙人房，床直接面對海，一早醒來張開眼就看到整片海景彷彿近在眼前，超棒的！

頂級漂浮花園雙人房擁有花園露台。 攝影/Ray
頂級漂浮花園雙人房擁有花園露台。 攝影/Ray
經典臨海雙人房，床直接面對大海。 攝影/Ray
經典臨海雙人房，床直接面對大海。 攝影/Ray
灣居臨海雙人房泡在浴缸就能欣賞南灣景致。 攝影/Ray
灣居臨海雙人房泡在浴缸就能欣賞南灣景致。 攝影/Ray

訴求「簡單、放鬆、清新」，有別於當地多屬地中海式風情，「日和灣居」以現代簡約風格為主，又融合工業、日式、北歐等元素卻不失和諧，重視空間質地與氛圍，舖設木質地板，不主動提供室內拖鞋，給予赤足溫潤自然觸感。再飾以燈光、家具、質感小物妝點，看得出民宿主人的用心和執著於細節處，像是經典復古轉盤電話、Just Home大理石紋陶瓷馬克杯，舒適柔軟的羽絲絨寢具、特別訂製的床墊等，而乾溼分離的淋浴間與免治馬桶，日本原裝Naoe負離子吹風機，完全貼近人性化設計為客人著想。

日和露臺雙人房訴求簡單、放鬆、清新風格。 攝影/Ray
日和露臺雙人房訴求簡單、放鬆、清新風格。 攝影/Ray
赤橙海景四人房的湛藍色牆面展現清新貌。 攝影/Aries
赤橙海景四人房的湛藍色牆面展現清新貌。 攝影/Aries
寄葉日式四人房呈現日式簡約無印風。 攝影/Ray
寄葉日式四人房呈現日式簡約無印風。 攝影/Ray

洗沐備品精挑特選Miller Harris與C.O.Bigelow品牌

主人精挑細選，洗沐備品同樣講究，頂級客房提供英國倫敦的Miller Harris香氛品牌、Tea Tonique午後伯爵系列，充滿清新茶味的芬芳，在墾丁炎熱天氣下，帶來清爽氣息。一般客房提供紐約著名的C.O.Bigelow品牌，為全美最古老的百年藥妝店，恬淡適宜的脫俗香味，優雅細緻的瓶身設計，很符合「日和灣居」的品味與質感要求。此外，有小孩的主人更歡迎親子入住，貼心的為寶貝準備嬰兒床、兒童澡盆（附帶小凳子）、兒童餐椅、兒童餐具（含圍兜）、紫外線奶瓶消毒瓶，每棟附設飲水機方便爸媽現沖牛奶，讓大人們放心無虞。

洗沐備品精挑特選Miller Harris與C.O.Bigelow品牌。 攝影/Ray
洗沐備品精挑特選Miller Harris與C.O.Bigelow品牌。 攝影/Ray

美好早晨就從「日和灣居」的精緻西式早餐開始，於園區餐廳用餐可邊吃邊欣賞景色。民宿女主人花了很多心思料理，選用當季在地食材，當天現做「起士軟法佐鮪魚馬鈴薯沙拉」搭配香煎培根、水煮蛋灑上些許義大利香料粉，續住二日，主食為「貝果佐火腿起司炒蛋、蒸香腸」和口感濃郁的黑芝麻奶酪。再續住三天，送上「焗烤洋蔥鮪魚厚片吐司、德式香腸」，套餐皆附有橄欖油清炒磨菇、農場直送有機生菜沙拉佐胡麻醬，以及新鮮水果、自製奶酪，飲品有現煮咖啡、紅茶、鮮奶茶、鮮豆奶任選續杯，營養均衡，低脂清爽無負擔，為旅客開啟活力滿滿每一天。

園區餐廳用餐可邊吃邊欣賞海潮景色。 攝影/Ray
園區餐廳用餐可邊吃邊欣賞海潮景色。 攝影/Ray
當天現做起士軟法佐鮪魚馬鈴薯沙拉早餐。 攝影/Ray
當天現做起士軟法佐鮪魚馬鈴薯沙拉早餐。 攝影/Ray
續住二日，主食為貝果佐火腿起司炒蛋。 攝影/Ray
續住二日，主食為貝果佐火腿起司炒蛋。 攝影/Ray
焗烤洋蔥鮪魚厚片吐司為續住三日的熱情款待。 攝影/Ray
焗烤洋蔥鮪魚厚片吐司為續住三日的熱情款待。 攝影/Ray

投入大量熱情與時間的民宿主人希望「日和灣居」為墾丁注入一股新氣象，期帶給每位旅客忘卻城市的凡俗喧擾，五感體驗旅行的美好，在這裡可以盡情享受陽光，放心去呼吸，甚至是您心靈的駐所，留住最難忘的畫面，深植記憶。

每天欣賞好美的日落西下。 攝影/Ray
每天欣賞好美的日落西下。 攝影/Ray
圖片提供/日和灣居
圖片提供/日和灣居

Web. booking.owlting.com/ktsunshineliving

Fb. 日和灣居Sunshine Liv.

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