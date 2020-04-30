綠林山泉環繞深呼吸 賞螢趣溪頭好閃耀

【撰文/Aries Huang】

除了勤洗手，多接觸大自然，沐浴在森林芬多精最能提升免疫力，座落於海拔1000多公尺以上的「溪頭米堤大飯店」，擁有得天獨厚的森林竹海、山泉瀑布，加上現正是螢火蟲發光的季節，又增旅遊樂趣。別擔心，飯店早就全面啟動防疫措施，還推出負離子健身操，讓您住得更安心。 綠色樹海圍繞的米堤大飯店。 圖片提供/溪頭米堤大飯店

想要徹底身心靈放鬆，又能增加抵抗力，鄰近溪頭森林遊樂區的「溪頭米堤大飯店」是首選，台灣唯一山岳型的豪華宮廷式飯店，更榮獲中台灣暨離島最美飯店之稱號，腹地大、空氣優，不怕人擠人，群山圍繞、原始林相、雲霧飄渺，使得此處擁有全國獨家上萬高單位負離子以及大量芬多精，這無形的健康能量，可以抑菌殺菌、提振精神、紓解壓力、活化細胞和提高免疫力。 石獅子印證愛情傳說。 攝影/李文欽 迎賓大廳尊貴奢華。 圖片提供/溪頭米堤大飯店

空氣的維他命 高密度負離子健身操舒暢身心

品牌理念訴求健康、休閒、藝術與精緻品味、貼心服務，「溪頭米堤」抗疫第一步，早在三個月前，李麗裕總經理於負離子含量擁有最高密度、百萬個單位的山泉瀑布泳池前平台及四周，每天上午與下午推出共二場的養生健身操，不僅是員工每天第一堂要務，更帶動遊客來參與，醫學研究負離子有空氣的維他命之譽，這陽光、空氣、水激盪出最可貴的大自然活力，歡迎大口深呼吸，全身通體舒暢。 每日推出養生健身操。 圖片提供/溪頭米堤大飯店

接著不妨從飯店慢慢散步至溪頭森林遊樂區，來趟綠林療癒健康行程，沿途視野景觀豐富，秀麗的山嵐，多樣化的亞熱帶林，伴隨鳥鳴清麗，巧遇珍貴的生態景觀，享受沁涼舒爽感與釋出的芬多精，感覺每一口空氣都好清新且充滿能量。

回到室內仍覺清爽宜人，這是因為飯店重金導入戶外新鮮空氣的空調系統，房間的負離子可達7,800以上個單位，遠高於溪頭園區的3,000至4,000。此外，可以在純淨的山泉水游泳池戲水，或沉浸於山泉水三溫暖浴池，還是到檜木打造的山泉水湯屋泡湯，每間客房也有山泉水的滋潤，皆能吸收大量負離子，值得在此度假慢活與修養身息。 純淨的山泉水游泳池。 圖片提供/溪頭米堤大飯店 純淨的山泉水游泳池。 圖片提供/溪頭米堤大飯店 純淨的山泉水游泳池。 攝影/李文欽 女子SPA舒緩身心。 攝影/李文欽

當然，基本的防疫工作做得徹底，飯店展開衛生消毒措施和全面進行健康管理。引進醫療級紫外線殺菌燈進行房間消毒，包括全館公共區域、電梯、把手和電話等，房內用品高規格清潔除菌，並定時加強消毒，接駁車輛每次執勤前後均會消毒座椅、門把；所有進出客人執行測量額溫及提供乾洗手服務(每個樓層皆有設置)，員工與廠商每天自主量測體溫並配戴口罩，重重的嚴格把關，全然可以安心入宿。 全館展開消毒殺菌措施。 圖片提供/溪頭米堤大飯店

依山傍水的純淨環境 孕育螢火蟲可近處觀賞

值得一提，243間雅致客房擁有美麗窗景，更講究舒適的休憩空間，獻上防過敏寢具、Pillow menu可供選擇、空氣清淨房以及最天然的純淨山泉「米堤好水」。今年更為滿足不同旅客的需求，享受不同的住宿樂趣，特別打造多樣的全新主題房，如童趣親子房，全家一起體驗星空下的露營樂趣，專為閨密設計的親密甜心仕女房，提供化粧品、浴袍、附微酒精飲品的下午茶等，替情侶或年輕夫妻巧思布置的甜蜜套房。還有體貼長者和身障不便者所精心規劃的友善環境，另針對旅客寵物入住提供專屬寵物間，大可放心帶毛小孩一起旅行。並提供特殊餐飲菜單，親子、樂齡低油低脂、健康養生等美味料理。 親子房體驗星空下露營樂趣。 圖片提供/溪頭米堤大飯店 天藍色牆面更顯清新風格。 圖片提供/溪頭米堤大飯店 親密甜心仕女房提供下午茶。 圖片提供/溪頭米堤大飯店 伴手禮養生地瓜。 攝影/李文欽

此時節，山林小旅行還迎來了閃亮之星，在飯店周邊就可以看到螢火蟲，繁盛的點點螢光於樹叢間閃爍著，因此「溪頭米堤」每年都會推出賞螢活動，今年從3月20日至5月20日推出二天一夜和三天二夜的住房優惠專案，帶領大小朋友與火金姑共舞的奇妙體驗，共同走入漫天飛舞、超夢幻的螢光世界，感受初夏夜晚的美麗畫面。 在飯店周邊就可以看到螢火蟲。 圖片提供/溪頭米堤大飯店

Web. www.lemidi-hotel.com.tw

Fb. 溪頭米堤大飯店