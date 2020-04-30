內用安全安心 首推外帶輕奢侈

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在這有點悶的日子，犒賞自己或與親友相約「Hana錵鐵板燒」，尊寵您的味蕾，溫馨舒適的用餐氛圍，欣賞師傅的精湛廚藝表演，品味頂級食材，如法式料理的精緻擺盤，而防疫期間，餐廳更是做好萬全措施與準備，讓每位賓客吃得安心又盡興，還貼心的推出鐵板便當！ 讓Hana錵的鮮嫩牛肉滿足味蕾。 圖片提供/Hana錵鐵板燒

台北老字號、饕客必吃的頂級鐵板燒「Hana錵鐵板燒」，將鐵板料理昇華為藝術是餐廳最大特色，更擁有老店親切、重人情的優點，服務至上、總是為客人設想周到。 餐廳入口處提供75%酒精供賓客消毒使用。 圖片提供/Hana錵鐵板燒

為因應疫情考量支持全民防疫，副總經理張東碧說我們早已主動做好全面防護，嚴密加強防疫措施，首先是在餐廳入口處提供75%酒精以供所有賓客消毒使用，為所有賓客執行測量額溫。 圖片提供/Hana錵鐵板燒

獨立包廂寬敞舒適 加大用餐間隔好放心

「Hana錵」的整體空間寬敞舒適，另設有VIP獨立包廂可安心選擇，並加大每組客人用餐間隔，桌邊也都備有75%酒精提供來用餐的賓客使用。每日所有桌椅使用酒精消毒擦拭，全場域包含洗手間，更採用日本寺岡臭氧殺菌除臭設備產生臭氧水噴霧24小時全天候全場消毒。 設有VIP獨立包廂可安心用餐。 圖片提供/Hana錵鐵板燒

不僅如此，「Hana錵」環境施以新鮮空氣進氣及抽風排氣不斷循環的負壓空間。當然服務人員上線前均須測量體溫，全程皆配戴口罩服務，確保身體狀況良好安全無虞後才執勤，如此周嚴的措施和規格，要讓所有來賓安心品賞美食，同時兼顧防疫的安全。 師傅全程料理時配戴口罩，安全無虞。 圖片提供/Hana錵鐵板燒 新鮮進口鮑魚色香味俱全，因美食忘卻煩囂事。 圖片提供/Hana錵鐵板燒

若想在家、在辦公室享受Hana美食，「Hana錵」推出香煎雞腿、沙朗牛排、挪威鮭魚排等鐵板輕量或御膳便當以及套餐優惠，來店自取，套餐類第二套半價，餐盒類八折優惠；來電外送，外送範圍為五公里內，單筆訂單滿NT1000元以上享免費外送服務，別讓疫情影響您大啖美食的心情，居家防疫也可以擁有輕奢侈的選擇，吃得好才能保持元氣好體力。 首推外帶鐵板便當，在家也可享受美食。 圖片提供/Hana錵鐵板燒 首推外帶鐵板便當，在家也可享受美食。 圖片提供/Hana錵鐵板燒

Web. www.hana.net.tw

Fb. Hana錵鐵板燒