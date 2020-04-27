WiNE-derful 北市佳餚美酒 微醺好去處

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聯合新聞網 / Ciao潮旅
Wine-derful寬敞多樣的空間運用，符合各式葡萄酒聚會活動的需求。 攝影/周兆志
Wine-derful寬敞多樣的空間運用，符合各式葡萄酒聚會活動的需求。 攝影/周兆志

【撰文/Sabrina　攝影/周兆志】

酒窖有租了嗎？租在哪裡？似乎成了葡萄酒愛好者的日常對話。位於台北市民生東路上、建國北路附近的Wine-derful 葡萄酒餐廳，除了主打24小時可取酒的便利服務之外，更有附設的餐廳空間，讓酒友與一般消費者有另一個享用美酒佳餚的新選擇。

近兩年來，相信大家很難不去注意到葡萄酒文化的蓬勃發展。社群網站隨手一滑，各式餐酒會、私人團體品酒會；各種葡萄酒周邊商品、相關課程的選擇也是玲瑯滿目；小巧精品的微型葡萄酒專賣店如雨後春筍般地出現在台北街頭。而Wine-derful葡萄酒餐廳寬敞多樣的空間運用，除了符合各式葡萄酒聚會活動的需求，更提供客製化美饌佳餚，也成了許多重視生活美學的團體聚餐、商務會談的首選。近期更與紐約頂尖的葡萄酒拍賣公司Acker Merrall & Condit合作，邀請台灣私人藏家共襄盛舉、話題成就了Acker在台第一場的拍賣餐酒會。

Wine-derful 經營者Henry，熱愛品酒，對餐點也很講究。 攝影/周兆志
Wine-derful 經營者Henry，熱愛品酒，對餐點也很講究。 攝影/周兆志

當葡萄酒成為生活的一部分

以前聚會大家相約，可能喝喝咖啡或是下午茶，宵夜吃飯也是搭配啤酒、高粱甚至威士忌；現在變成：一起去喝一杯葡萄酒，並且是不鬧事理性和平的品飲。當葡萄酒已經成為台灣生活品味愛好者的日常生活飲品，需要的正是像Wine-derful葡萄酒餐廳這樣的獨立空間，有恆溫恆濕、24小時皆可進出的出租酒窖服務之外，一旁更有寬敞的空間，並且提供專業侍酒、與經典的餐食服務。

嫩煎龍虎石斑，肉質鮮嫩、膠質滿滿，適當地煎烤，搭配季節野菜。 攝影/周兆志
嫩煎龍虎石斑，肉質鮮嫩、膠質滿滿，適當地煎烤，搭配季節野菜。 攝影/周兆志

Wine-derful葡萄酒餐廳嚴選的單杯酒單，讓消費者可以盡情地享受餐酒搭配的樂趣。一杯氣泡或是白酒、再搭配一杯紅酒，即使是多人聚餐也可以選擇自己想喝的酒；或是大家一起從酒單中挑幾瓶酒共享，輕鬆清楚的價格讓大家開心無負擔同歡。另外當然也有價格較高的進階甚至頂級酒款可提供，Wine-derful葡萄酒餐廳從場地、菜單、酒單面面俱到，並且免收開瓶費僅酌收杯子清潔費，滿足各個品飲葡萄酒族群的需求。

嫩煎鴨胸嚴選豪野鴨胸嫩煎烹調後，搭配酸甜的莓果醬汁，經典的法式傳統菜餚。 攝影/周兆志
嫩煎鴨胸嚴選豪野鴨胸嫩煎烹調後，搭配酸甜的莓果醬汁，經典的法式傳統菜餚。 攝影/周兆志

嚴選食材的純粹美味

除了提供多款氣泡、白酒、紅酒的單杯之外，更有經營者與團隊嚴選的食材、料理供消費者選擇。對料理和酒都一樣講究的Henry說，Wine-derful葡萄酒餐廳想要呈現給消費者是優質食材的純粹風味；適當的烹調、搭配相輔的醬汁與配料，讓賓客們吃得到、也感受得到食材的美味與物有所值。

干貝鮮蝦南瓜燉飯，金黃色的米飯吸附滿滿南瓜湯汁，風味溫醇。 攝影/周兆志
干貝鮮蝦南瓜燉飯，金黃色的米飯吸附滿滿南瓜湯汁，風味溫醇。 攝影/周兆志

菜單上除了有下酒的小食，還有湯品跟沙拉，各式肉/魚類主餐跟麵飯類可供選擇，難怪成為餐酒會及愛酒人士之間的人氣之選！簡單的食物搭配純粹的葡萄酒，合理的消費和專業的酒杯與酒窖會員優惠，Wine-derful葡萄酒餐廳默默穩穩地在台北打下一片基礎。

以夏多內白酒醃漬過的台灣葛瑪蘭帶骨豬排，均勻分布的油脂與細緻的口感，早就是饕客間口耳相傳的鮮嫩美味。鴨胸料理是法國西南部波爾多地區一帶的傳統經典，本身就是搭配紅酒的首選佳餚，而Wine-derful葡萄酒餐廳採用的是台灣本地的豪野鴨胸，肉質較具口感適合小小口搭配濃郁的紅酒慢慢享用。另外不愛食肉的朋友也有嫩煎龍虎石斑魚、挪威鮭魚菲力與栗子南瓜干貝鮮蝦燉飯可供選擇。

夏多內帶骨豬排以夏多內白酒與多種香料醃漬，表皮焦香且脆、鮮甜柔嫩。 攝影/周兆志
夏多內帶骨豬排以夏多內白酒與多種香料醃漬，表皮焦香且脆、鮮甜柔嫩。 攝影/周兆志

Web. www.wine-derful.com

Fb. WINE-derful葡萄酒餐廳

<喝酒不開車 開車不喝酒>

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