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師承米其林三星 香宮新主廚粵式到味

聯合新聞網 / Ciao潮旅
香辣蘆筍糖腰果牛柳粒豐富口感更顯層次。 攝影/Ray
香辣蘆筍糖腰果牛柳粒豐富口感更顯層次。 攝影/Ray

【整輯/AH 攝影/Ray】

連續兩年獲得台北米其林指南餐盤推薦的香格里拉台北遠東國際大飯店「香宮」粵式餐廳帶來新氣象，新任中餐行政主廚何競業掌杓，將以米其林中餐廳累積的精湛廚藝，精準細緻的食藝美學，加上創新思維，演繹精緻星級粵菜，全然滿足味蕾新體驗。

香格里拉台北遠東國際大飯店。 圖片提供/香格里拉台北遠東國際大飯店
香格里拉台北遠東國際大飯店。 圖片提供/香格里拉台北遠東國際大飯店

位於六樓的「香宮」粵式餐廳，融入雲紋和牡丹花中國吉祥圖騰，展現古典獨特品味、優雅奢華的情境氛圍，提供廣東道地精彩盛宴、經典粵菜、精緻港點等，傳統新意融揉的絕妙滋味，向來深獲海內外饕客的青睞與喜愛，一再重溫與回味。

香宮。 圖片提供/香格里拉台北遠東國際大飯店
香宮。 圖片提供/香格里拉台北遠東國際大飯店
「香宮」古典優雅的情境氛圍。 攝影/Ray
「香宮」古典優雅的情境氛圍。 攝影/Ray

秉持著色、香、味、鑊氣俱全的料理原則

為求摘星更高境界，「香宮」餐廳迎來港籍新任中餐行政主廚何競業，擁有超過三十多年紮實豐富的廚藝經驗，深諳專精粵式料理之道，曾任職於香港四季酒店，香港賽馬會，香港迪士尼的晶荷軒，以及全球首家榮獲米其林三星評級的中餐廳「龍景軒」，將把完美高標準帶入「香宮」，帶給您全新的粵式餐飲品賞。

新任中餐行政主廚何競業。 攝影/Ray
新任中餐行政主廚何競業。 攝影/Ray

何競業主廚表示「我堅持對食材充分了解，精選新鮮食材，用心做好每一道菜。秉持著色、香、味、鑊氣俱全的料理原則，並融貫中西的當代粵菜風格，將傳統老菜注入新的思維、創意和色彩，應地時宜選用當地當季食材，並勇於嘗試各種可能，期創造出令新舊賓客回味再三的完美佳餚。」

來到台灣，他對於在地多樣多元的優質食材充滿好奇與想像，比香港更為豐富，發揮料理的空間更大，2020年春，令人期待的全新菜單推出，何主廚帶來星級招牌菜餚，色彩繽紛且粵式風味十足，細膩呈現擅長的中西手法。其中推薦前菜美食三首碟，肥瘦比例剛剛好的叉燒、清爽的青瓜海蜇花、酥脆口感的柚子汁炸蝦丸。〈摩利菌竹笙龍蝦羹〉特選法國進口的摩利菌、珍稀菌味奇香，融合竹笙龍蝦做成羹湯，豐富內容、細緻滑嫩多滋味，喝一口就欲罷不能，深深撫慰了感官。

摩利菌竹笙龍蝦羹滑嫩多滋味。 攝影/Ray
摩利菌竹笙龍蝦羹滑嫩多滋味。 攝影/Ray

金獎美饌 主廚拿手香辣蘆筍糖腰果牛柳粒

何主廚曾於香港旅遊發展局舉辦的美食之最大賞中獲得牛肉組金獎，這道〈香辣蘆筍糖腰果牛柳粒〉正是比賽中獲獎的作品之一。牛肉在中餐的處理十分考驗掌握火候的功力，需火候控制得宜，鑊氣十足，精準呈現肉質外香內嫩，再搭配蘆筍、特製黑胡椒焦糖腰果，豐富口感更顯層次，是一道誘人、筷子一直想出手的驚艷美饌。經典粵式料理〈黑蒜大千蝦球〉，以黑蒜快炒蝦球，炒到表層微酥，保留大蒜原有的香甜氣味，味道香濃中帶有微辣，這肥美彈牙蝦球吃起來很過癮。

黑蒜大千蝦球味道香濃中帶有微辣。 攝影/Ray
黑蒜大千蝦球味道香濃中帶有微辣。 攝影/Ray

〈泰國蝦頭油蟹肉炒飯〉，何主廚發揮創意將一般用在泰式冬陰功湯中的蝦頭油創意運用在廣式炒飯中，經過大火翻炒後粒粒分明滿是鮮香，再搭配阿拉斯加蟹肉，濃郁海味隨著鑊氣撲鼻而來，這滋味太銷魂！主廚精心設計的〈甜品三重奏〉，三款手工精製的甜點外型吸睛誘人，風味各具特色；香橙燕窩燉奶綿密滑嫩、果香濃郁，酥香餅皮、核桃味濃郁的核桃酥，絲滑口感的抹茶椰汁鴛鴦糕，清新細膩雙享受，完美收尾。即日起飯店推出美食外帶服務，精選「香宮」推薦料理，餐點現點現做，讓您在家也可輕鬆享受五星級飯店的美饌佳餚。

泰國蝦頭油蟹肉炒飯粒粒分明滿是鮮香。 攝影/Ray
泰國蝦頭油蟹肉炒飯粒粒分明滿是鮮香。 攝影/Ray
美食三首碟與甜品三重奏。 攝影/Ray
美食三首碟與甜品三重奏。 攝影/Ray

Web. www.shangri-la.com/taipei

Fb. Shangri-La Taipei香格里拉台北遠東國際大飯店

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