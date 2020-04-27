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運動後掌握黃金30分鐘聰明吃 用氣炸鍋做運動料理快速上桌

聯合新聞網 / Ciao潮旅
型男主廚張詣Eason示範運動料理。 攝影/Ray
型男主廚張詣Eason示範運動料理。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

運動提高身體免疫力，可以增肌減脂，但運動後若吃錯了或超過時間再吃，效果就打折囉！擅長運動料理的張詣Eason主廚，來教大家做營養又簡單的地中海菜色，只要一台「Karalla健康氣炸鍋」，運動前花10分鐘備料，運動後按個按鍵，約10分鐘後立即就能享受可口料理。

原來我們都搞錯了，具有游泳教練和體適能指導員資格，「玩味。廚詣」的型男主廚張詣Eason強調，想要從運動達到增肌減脂之目的，運動後一定要補充足夠蛋白質和適量碳水化合物，若是不吃或是超過二小時以後再進食，反而達不到修復肌肉組織的效果，甚至肌肉養不出來。

尼斯烤鮭魚沙拉。 攝影/Ray
尼斯烤鮭魚沙拉。 攝影/Ray

一機搞定 煎炸烤樣樣精通 減少約83%油脂

運動後有所謂黃金時間，30分鐘內攝取蛋白質最優，所以想要增肌減脂，想要快速完成營養均衡料理，「Karalla健康氣炸鍋」是最好幫手，從日本熱銷，紅到台灣造成搶購熱潮，以旋風式高速熱對流設計，內鍋熱能透過葉片360度循環加熱至整個機身，食材完全均勻受熱。操作很方便，利用簡易溫度及時間設定，溫度鈕設定60至200度，根據不同食材調整溫度，創造各種美食，而內鍋洞口作用可讓油脂分離，可減少約83%的油脂，靜音機體、恆溫延長更省電、拉出內鍋自動斷電更安全。

「Karalla健康氣炸鍋」外型美觀，約3.8kg，市售最輕量、體積小不佔空間，內鍋卻能擁有2.5公升容量，把手一體成形，又具安全防落裝置，時間到響鈴提醒，內鍋可直接取出，底部旋渦狀好清洗，不會殘留及沾黏油垢。Eason主廚說他在使用時，有被它的便利性又能兼顧一定美味程度的特性給「驚豔」到；尤其是一機搞定的快速料理方式，還有不需用油或減油的優點，相信對於運動或減重者特別適合。

米蘭風味酥烤雞柳。 攝影/Ray
米蘭風味酥烤雞柳。 攝影/Ray

保留食物美味 營養不流失 健康更加分

運動後要怎麼吃呢？Eason主廚建議健康成年人(不分男女)，運動後蛋白質需求量(g)=體重(kg) x0.25(g)，運動後碳水化合物(g)=蛋白質需求量(g) x2∼4倍，依照運動目的及強度搭配餐點內容。這三道「奔放地中海」創意菜單，同時也是運動過後適合的健康料理，運用「Karalla健康氣炸鍋」，尼斯烤鮭魚沙拉、煙花女鮮蝦貝殼麵、米蘭風味酥烤雞柳，約10-12分鐘就快速完成。主廚更加碼一道以豆漿為基底的濃湯，松露牛肉豆乳濃湯也很適合運動過後補充蛋白質。特選在美國熱銷2,000萬組的國民鍋王「Copper Chef」鍋具來烹調，世界專利設計，通過國家安全無毒測試，只要小火烹調，食物導熱快速均勻，不僅可保持食材原味，還能節省能源。

示範煙花女鮮蝦貝殼麵。 攝影/Ray
示範煙花女鮮蝦貝殼麵。 攝影/Ray

Eason主廚在「玩味。廚詣」FB寫著鼓勵大家的話「啟動自己的運動人生永遠不嫌晚」。減重更不需要挨餓，有了「Karalla健康氣炸鍋」讓健康料理變得更輕鬆簡單，他在4、5月將為大家帶來結合〝傳統〞與〝氣炸〞雙做法的料理課程，敬請期待！

張詣主廚的「Karalla健康氣炸鍋」運動料理

(1)尼斯烤鮭魚沙拉

食材：鮭魚(鯖魚也可)、四季豆、甜椒、酸豆、黑橄欖、鯷魚、大蒜、橄欖油、海鹽、雞蛋、馬鈴薯、生菜。

示範尼斯烤鮭魚沙拉。 攝影/Ray
示範尼斯烤鮭魚沙拉。 攝影/Ray

作法：

1.先將四季豆、甜椒、酸豆、黑橄欖、鯷魚、大蒜、橄欖油拌勻，放入專用烘培圓鍋。

2.放上鮭魚(厚度約4cm)抹一點海鹽，置入「Karalla健康氣炸鍋」，設定200度、12分鍾。

3.盛盤把生菜鋪底，鮭魚等食材擺上去，再加一個水煮蛋和馬鈴薯。

攝影/Ray
攝影/Ray

(2).煙花女鮮蝦貝殼麵

食材：蝦仁(或帶殼的蝦)、番茄、櫛瓜、罐頭的番茄碎、酸豆、鯷魚、黑橄欖、大蒜、洋蔥、貝殼麵、巴西利、帕馬森起司，乾燥辣椒片。

示範煙花女鮮蝦貝殼麵。 攝影/Ray
示範煙花女鮮蝦貝殼麵。 攝影/Ray

作法：

1.先把蝦仁放入「Karalla健康氣炸鍋」內鍋底部。

2.將番茄、櫛瓜、罐頭的番茄碎、酸豆、鯷魚、黑橄欖、大蒜、洋蔥拌勻後鋪在蝦仁上。

3.接著將「Karalla健康氣炸鍋」設定200度、10分鍾。

4.最後盛盤把所有食材鋪在貝殼麵，灑一點巴西利、帕馬森起司，乾燥辣椒片即完成。

煙花女鮮蝦貝殼麵。 攝影/Ray
煙花女鮮蝦貝殼麵。 攝影/Ray

(3).米蘭風味酥烤雞柳

食材：雞柳條(雞胸肉也可)、鹽、黑胡椒、麵粉、帕馬森起司、蛋、麵包粉、番茄、芝麻葉、初榨橄欖油、巴薩米克醋。

攝影/Ray
攝影/Ray

作法：

1.先將雞柳條以鹽、黑胡椒調味、帕馬森起司增加風味，再撒上少許麵粉，淋上蛋液、麵包粉，可先用乾鍋煎(增添色澤及香味)。

2.雞柳條置入「Karalla健康氣炸鍋」，設定200度、8分鍾。

註：想要更酥脆的油炸口感，可在置入氣炸鍋前，噴灑一些油。

3.擺盤時，加上番茄、芝麻葉，淋上初榨橄欖油、巴薩米克醋。

(4)松露牛肉豆乳濃湯

食材：豆漿、花椰菜、鴻喜菇、蘑菇、板腱牛肉片、雞蛋豆腐(可選自己喜歡的食材)、松露醬、鹽。

作法：

1.先將板腱牛肉片炒過以增加香氣，不用炒也可以。

2.使用「Copper Chef鍋具」，待豆漿煮滾後，放入所有食材，小火煮約2-3分鐘，再加上松露醬、鹽調味即可。

松露牛肉豆乳濃湯+米蘭風味酥烤雞柳。 攝影/Ray
松露牛肉豆乳濃湯+米蘭風味酥烤雞柳。 攝影/Ray

Karalla氣炸鍋台灣總代理 KAYEE凱羿集團

Web. www.copperchef.com.tw

Fb. Karalla Taiwan

玩味。廚詣

Fb. 玩味。廚詣

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