春光明媚 北投美饌養生溫泉旅

【撰文/Lin 攝影/王銘偉】

春光無限好，在這個欣欣向榮、萬物復甦的時節，正是調養好時機。在遠離都市、具有歷史意義的百年老屋裡，以美景佐美食，體驗養生之道。前往台北市郊北投區，順著山路蜿蜒而上，古樸典雅的門面映入眼簾，兩塊木匾上分別寫著少帥禪園、與張學良少帥舊居；悄悄往內探望，錯落的林木有翠綠有橘黃，簇擁著木造步道，延伸到一片世外桃源。這裡不僅有幽靜的環境、溫暖的溫泉能療癒身心，更有以張學良養生之道為基礎設計的菜單，照顧脾胃。

古情古意 靜好時光

偌大的日式建築園區，曾是東北少帥張學良、與夫人趙四小姐的故居，在Henry接手後，保留歷史特色，並以溫泉美饌來接待每一位旅人饕客。其中一棟命名為漢卿美饌，餐飲特色結合中式飲食與懷石料理，曾連續三年入選法國外交部主導的美食排行榜「La Liste」，為全球最佳1000家餐廳之一；近期也甫獲2020年中國《黑珍珠餐廳指南》的一鑽，台北共有6家餐廳入選。Henry表示，廚房團隊10年來，不斷精進研究，配合季節食材，分別推出適合春、夏、秋、冬品嘗的料理，依照時節來食用的養生之道，是深獲多方肯定的原因。 漢卿美饌餐廳。 攝影/王銘偉 少帥禪園今年甫獲《黑珍珠餐廳指南》推薦，Henry認為是廚房團隊10年來不斷精進的成果。 攝影/王銘偉 少帥禪園總經理Henry。 攝影/王銘偉

依時而食 春日美饌

時序進入春天，大地染上粉嫩色調，漢卿美饌也推出新菜色，「趙四獨門蔬食」，玉蜀黍和小紅蘿蔔以薄鹽煎烤，用簡單的烹調方式，來襯托時蔬原始的鮮甜；最上頭以一根青翠彎曲的龍鬚菜，帶出有如發芽般的意象，傳達春日氣息。 時蔬配色相當春天，簡單以薄鹽煎烤，帶出時蔬原始的鮮甜。 攝影/王銘偉

「霸王豪宴蝦」，展現大帥宴客的氣勢，將鳳梨烤出焦糖甜味後襯底，主角是艷紅的波士頓龍蝦，口感紮實Q彈，Henry建議先品嘗龍蝦原味，再蘸上以鳳梨、奶油和薑製成的醬汁，酸甜味碰撞，清爽滋味迷人。 霸王豪宴蝦展現大帥宴客的氣勢。 攝影/王銘偉

「隱食第一鮮」選用來自屏東鱻活一號養殖的龍虎石斑，鋪上海膽，用乾煎的方式，煎得外脆內嫩，鎖住魚肉的鮮嫩，海膽與石斑的鮮與鹹互相加強，並搭配一片紫蘇葉，以獨有的芳香提升海味的鮮，也呼應花草芬芳的春日時光。 龍膽石斑與海膽一起乾煎，相互提升鹹與鮮的海味。 攝影/王銘偉

「大帥府傳香煎牛」美國牛經適當舒肥後，柔軟了牛肉的口感，煎至恰當的五分熟，呈現紅嫩的色澤， 一旁搭配荷葉飯、南投的無花果、時蔬菇類和漬番茄等等，藉由不同的配菜來變化口味，豐富味蕾饗宴。 美國牛搭配不同配菜，豐富味覺饗宴。 攝影/王銘偉

少帥禪園的建築今年適逢百年，漢卿美饌餐飲也邁入10年，完滿甚好。在此用餐，窗外就是廣闊的景色，可將地熱谷、觀音山、淡水河、八里區等地景風貌盡收眼底。春日蟲鳴鳥叫，更有綻放的山櫻花，嬌嫩欲滴。拋開都市嚷嚷塵囂，在少帥禪園來場視、聽、味覺多重饗宴，徹底紓壓。

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Fb. 少帥禪園-台北北投張學良幽禁舊居