精準刀工…熠熠生輝的蟹懷石料理秀

【文/Vivian Huang 攝影/莊智淵】

精準的刀工，有韻律感的節奏⋯⋯看福島隆史料理長處理活體鱈場蟹，就像在欣賞一場華麗且熠熠閃亮的蟹懷石料理秀，精采之餘，還引人垂涎。以明快手法處理好的「鱈場蟹刺身」，晶瑩剔透，兀自閃爍著奪目的光彩，教人不禁想在品嘗之前多欣賞兩眼。這是月夜岩活體鱈場蟹的第一吃，以刺身方式原汁原味呈現，品嘗的是活體鱈場蟹的鮮甜滋味和彈牙口感。

賓主盡歡 現場精湛廚藝演出

雖說是無需烹調的一道料理，但嚴格考驗著師傅的刀工和冰洗手法。不過，這可一點也難不倒月夜岩日籍料理長福島隆史。已有三十多年料理資歷的福島料理長廚藝精湛，來台一年多已累積了許多忠實粉絲。 福島隆史料理長。 攝影/莊智淵 鱈場蟹刺身，晶瑩剔透，光彩奪目。 攝影/莊智淵

低調隱身於台北市中山區雙城街巷弄內的月夜岩，開業才短短一年，即以獨樹一幟的蟹懷石專門店打下江山，並以好口碑在政商名流間相傳，宛如上流人士的私人招待所。 攝影/莊智淵

月夜岩成功在台展店，除了品牌定位鮮明之外，料理秀好看、料理好吃、燈光美、氣氛佳⋯⋯提供了賓主盡歡的享樂體驗，是吸引忠實熟客一再回訪的關鍵。 福島隆史料理長與女將彭捷。 攝影/莊智淵

福島料理長說，「把和在日本一樣高品質的好吃蟹懷石料理提供給台灣的饕客，是月夜岩始終如一的初心。」他強調，蟹懷石料理的重點就是螃蟹的鮮度。因此開業至今，月夜岩均維持一周兩次自日本空運活體鱈場蟹和季節蟹到台灣。在嚴格控制溫度與水質的水箱裡，鱈場蟹個個碩大肥美，毛蟹、松葉蟹（視季節而定）等也都是特極上選。

為了呈現活體鱈場蟹的究極美味，福島料理長精心設計一蟹六吃，而現場演出的精湛廚藝，更讓食客同時擁有多重感官享受。活體鱈場蟹刺身之後，第二吃是「炭火燒」，經由火烤，除了增添焦香氣，還可濃縮蟹的海味，讓香味更濃郁。第三吃是「汆燙」，以五分熟和全熟兩種熟度呈現兩種口感，五分熟吃海的甜味，全熟則吃蟹的口感；值得一提的是，汆燙蟹肉的高湯，很講究地以蟹殼、昆布、蔬果製成，足以引味的湯底是這道料理的重要靈魂。第四吃是「天婦羅」，特調的麵糊比例，火候的拿捏，是外脆內嫩又多汁的關鍵。第五吃是「甲羅燒」，蒸過的蟹身肉，加上蟹膏、海膽，並以高湯勾芡提味、柚子提香，盛放於甲羅（蟹殼）中，再置於炭火上烤，集美味大成於一甲羅上。第六吃是「蟹肉黑松露土鍋飯」，也可以選擇「和牛鍋物料理」。 蒸活體鱈場蟹甲羅燒，集蟹身肉、蟹膏、海膽的美味於一品。 攝影/莊智淵 蒸活體鱈場蟹甲羅燒，集蟹身肉、蟹膏、海膽的美味於一品。 攝影/莊智淵 和牛鍋物料理，油花分布均勻、紋理美麗，入口脂香動人。 攝影/莊智淵

最新料理外帶「蟹壽司便當」

除了鱈場蟹，月夜岩的季節蟹料理也是絕品。福島料理長以「松前蒸」料理冬季的毛蟹，同時品嘗毛蟹的甜美與細緻質地。松前蒸是北海道松前市的鄉土料理，將北海道產昆布與蟹同蒸，把昆布的精華蒸進蟹肉裡，提引蟹的鮮甜味。 毛蟹松前蒸，以北海道產昆布與蟹同蒸，兩相烘托，相得益彰。 攝影/莊智淵

月夜岩的最新料理是外帶「蟹壽司便當」(需預約)，滿滿的蟹肉鋪蓋在以黃金比例調製的醋飯上，每一口都吃得到最鮮美細嫩的蟹肉，佐以金黃閃耀的鮭魚卵，鹹香爆漿，滋味誘人。

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