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台東101美譽 國際級度假全方位

聯合新聞網 / Ciao潮旅
漫吧Moon Bar空間陳設復古工業風。 攝影/Ray
漫吧Moon Bar空間陳設復古工業風。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

友情、熱情與純樸的台東，交織著後山淡雅的閒適生活，更擁有全台最清新的空氣，入住東台灣第一家國際級酒店，「台東桂田喜來登酒店」，建築室內空間設計皆美，餐飲有名、設施又豐富多元，在此消磨一整天以上也不膩。

既可體驗「桂田心、在地情」慢活的樂趣，又能享有萬豪國際集團的住宿品質與服務，矗立於台東市最熱鬧商街，為最高地標的「台東桂田喜來登酒店」是首選。一入寬敞挑高大廳，即顯見其不凡品味與氣質，獨具特色的大型藝術品很吸睛，整體陳設具成熟內斂風格，構築旅客休憩區閒適自在，更令人期待這每一步的感官之旅。

攝影/Ray
攝影/Ray

一鴨八吃招牌料理 特調飲品喝到台東味

電梯採半圓筒透明式設計，逐層往上至最高19樓層，一覽口字型白色建築主體，下看是桂田書屋的美麗樣貌，抬頭見天井映照，自然流瀉和煦天光，更增明亮開敞感。277間客房，延伸整體場域的溫潤優雅設計質感，木頭建材與金屬鐵件搭配，無框衣鏡將內和外空間連結帶有穿透感，浴室面盆結合書桌很特別，柔和燈光映印每個角落使人放鬆愉悅，擁絲柔羽絨寢具一覺好眠。更高樓層的行政套房設有客廳及主臥室雙空間，乾濕分離衛浴、美型浴缸，每間窗景可以遠眺翠綠都蘭山嵐與蔚藍太平洋海景，將台東的美盡收眼裡。

客房具溫潤優雅設計質感。 圖片提供/台東桂田喜來登酒店
客房具溫潤優雅設計質感。 圖片提供/台東桂田喜來登酒店
圖片提供/台東桂田喜來登酒店
圖片提供/台東桂田喜來登酒店
行政套房設有美型浴缸。 攝影/Ray
行政套房設有美型浴缸。 攝影/Ray

美饌佳餚更是不容錯過，三間餐廳各具特色，將在地食材入菜賦予新意。阿力海在原住民語為豐富、澎湃之意。一樓的「阿力海餐廳」採開放式廚房，嚴選食材、新鮮現做，結合中、西、日式料理，這一季的龍蝦湯、窯烤牛排、干貝及羊小排，加上具在地特色的阿拜、洛神紅藜麵包、握壽司等，帶來豐盛的味蕾饗宴。

一樓的「阿力海餐廳」。 攝影/Ray
一樓的「阿力海餐廳」。 攝影/Ray

「好也HOYEA粵式中餐廳」以「一鴨八吃」為人氣招牌，精選宜蘭櫻桃鴨，主廚以特調獨門醬料均勻塗抹於鴨身再燒烤，鴨身呈現金黃油亮、鴨皮酥脆、肉質鮮嫩；作成片皮鴨壽司，結合壽司米及起司，口感油而不膩。三星蔥鴨卷餅，餅皮包裹著炸過的三星蔥段，抹上獨門配方鴨麵醬一吃難忘。櫻桃鴨骨湯，濃郁夠味令人欲罷不能，還有健康清爽的蘋果炒鴨鬆，濃縮精華的生菜鴨絲粥，融合鮮甜蔬菜的七彩拌鴨絲、油嫩風味的薑蔥爆鴨骨、口齒留香的火鴨絲燜麵，八種吃法任選五種，實在難以抉擇。

精選宜蘭櫻桃鴨一鴨八吃。 攝影/Ray
精選宜蘭櫻桃鴨一鴨八吃。 攝影/Ray
金黃油亮的脆皮烤鴨。
金黃油亮的脆皮烤鴨。

想要在皓月或星空下享受微醺感，八樓的「漫吧Moon Bar」瀰漫浪漫氛圍。最受歡迎的特調飲品，〝阿美故娘〞帶有小米酒的甜、洛神花的酸。小米酒、台灣啤酒與鳳梨汁交織成〝台灣之戀〞，牛奶冰沙加釋迦酒的〝台東之寶〞很不一樣。彷如台東璀璨夜景的〝星星部落〞，喝得到小米酒、七喜、柑橘的多滋味。〝綠色隧道〞以台東特有紅烏龍融合伏特加、奇異果汁，微酸口感好奇妙，感受在地濃情意。

漫吧Moon Bar的戶外更增浪漫氛圍。 圖片提供/台東桂田喜來登酒店
漫吧Moon Bar的戶外更增浪漫氛圍。 圖片提供/台東桂田喜來登酒店
漫吧Moon Bar的戶外氛圍。 攝影/Ray
漫吧Moon Bar的戶外氛圍。 攝影/Ray
將在地食材融入的特調飲品。 攝影/Ray
將在地食材融入的特調飲品。 攝影/Ray

19樓行政貴賓廳 萬豪會員獨享尊榮禮遇

完善的休閒設施宜靜宜動，大人小孩都可以找到適合自己的遊憩方式。有戶外游泳池、兒童遊戲室、室內健身房、三溫暖，三樓的桂田書屋更是飯店一處驚豔所在，結合鋼琴、書香和輕食餐飲，於此悠然度過下午茶時光最愜意。此外，萬豪白金會員(及以上)貴賓更擁有19樓行政貴賓廳的獨享使用權，開放時段內happy hour及全天候茶點禮遇，專屬會議室及商務區，輕鬆品味慢活步調和尊榮享受。

戶外游泳池盡情享受戲水樂趣。 攝影/Ray
戶外游泳池盡情享受戲水樂趣。 攝影/Ray
色彩繽紛的兒童遊戲室。 攝影/Ray
色彩繽紛的兒童遊戲室。 攝影/Ray
桂田書屋巨大鳥巢為視覺主體。 攝影/Ray
桂田書屋巨大鳥巢為視覺主體。 攝影/Ray
令人驚豔的桂田書屋。 攝影/Ray
令人驚豔的桂田書屋。 攝影/Ray
行政貴賓廳為萬豪白金會員獨享。 攝影/Ray
行政貴賓廳為萬豪白金會員獨享。 攝影/Ray

「台東桂田喜來登酒店」用高標準進行賓客管理程序，總是想在客戶前面，給予旅客體驗最體貼細微的服務，並不定期推出各項住房或餐廳優惠專案，或是結合在地業者推出主題遊程，嚴選推廣台東優質的農特產品，希望讓大家看見台東，進而更會愛上台東。

Web. www.sheraton-taitung.com

Fb. Sheraton Taitung Hotel台東桂田喜來登酒店

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