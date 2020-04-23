快訊

新莊挑水巷老屋遭拆 苦無文資銀行保存珍貴建材

騎吃到飽方案外送限期轉商用專案 違者5月10起直接罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挑動味蕾記憶 復刻極致台味功夫菜

聯合新聞網 / Ciao潮旅
每日限量的招牌菜脆皮雞，經過醃製、風乾、淋油等多道工序，成就皮脆肉嫩的驚艷口感。 攝影/莊智淵
每日限量的招牌菜脆皮雞，經過醃製、風乾、淋油等多道工序，成就皮脆肉嫩的驚艷口感。 攝影/莊智淵

【撰文/Katzchen】

食材豪華、精準火侯、做工耗時費力的酒家菜，精緻程度堪稱台菜米其林代表，十得私廚不僅重現台灣傳統珍肴美饌，更隱含著時代連結的飲食風貌，「料理除了精緻美味，還要打動人心。」讓我們搭著十得私廚這台時光機，來場延續美味記憶的饕餮盛宴。

攝影/莊智淵
攝影/莊智淵

當生活節奏越快，越想回頭找尋過去的美好記憶。酒家菜可以說是台菜界的米其林，象徵著台灣繁榮輝煌的歲月，食材精心挑選，料理工序繁複，擺盤精緻講究，正因如此，遂難逃逐漸失傳的命運。

老師傅重現古早味菜餚 勾勒珍貴情感記憶

「十得私廚」游岳璁總經理擔心代表一個世代的味蕾記憶隨著時間流逝，致力將老味道找回來，更加入創新元素與健康觀念，不僅年長客人可以重溫當年時光，更讓年輕人認識台味之美。酒家菜又稱官菜，在台式佳餚中自成一系，以前只有達官顯貴才能吃，位於南京東路上的十得私廚，找來老師傅復刻古早味菜餚，勾勒出最珍貴的情感記憶，來這裡可以用平民價錢，品嘗富豪料理。

「十得私廚」游岳璁總經理。 攝影/莊智淵
「十得私廚」游岳璁總經理。 攝影/莊智淵
攝影/Ray
攝影/Ray

具指標性的「番茄排骨鍋」是當年每桌必點的醒酒湯，不額外添加人工香料，搭配老母雞高湯與紅麴熬煮，顏色鮮紅誘人，同時讓番茄釋放清新酸甜滋味，湯頭喝起來每一口都自然回甘，挑選方便食用的軟骨排，先炸再滷，透嫩入味，完美詮釋健康與美味兼具的高級古早味料理，交織著回憶的暖心暖胃料理，也成為店裡招牌菜之一。

「雖然還原傳統老味道很重要，但吃得無負擔更是十得私廚的宗旨，怎麼樣才能做到，就是我們厲害的地方。」

番茄排骨鍋重現當年酒家菜澎湃療癒的經典美味。 攝影/莊智淵
番茄排骨鍋重現當年酒家菜澎湃療癒的經典美味。 攝影/莊智淵

游岳璁總經理說明早期酒家菜雖然食材高檔，但為配合下酒口味較重，如今運用烹調技術與替代食材妝點，像是色澤紅潤的「栗子燒豬尾」，運用天然紅麴讓料理顏色自然，增添醇厚風味之餘也將養生觀念融入老菜中，更創新將栗子、杏包菇與豬尾巴放入老滷中細火慢燉，豬尾肥而不膩，豐厚飽滿的膠原蛋白Q彈有嚼勁，鬆軟栗子則賦予了甘美滋味，杏包菇滷後竟然呈現鮑魚的高級感，而每頭豬僅有一條豬尾巴，物以稀為貴，也體現酒家菜獨特珍貴的特性。

栗子燒豬尾亮眼紅潤色澤令人食慾大增。 攝影/莊智淵
栗子燒豬尾亮眼紅潤色澤令人食慾大增。 攝影/莊智淵

延續傳統台味再創新 有故事的料理最美味

延續傳統台味卻不受框架束縛，「羊腩白菜」完美詮釋，嚴選羊腩及羊腿肉打造雙重口感，經由川燙、醃料、滷製等多道工序，腥羶味消失於無形，結合台灣大街小巷都吃得到的銅板菜色白菜滷，「燉到軟嫩卻又不能過頭，這是沒有SOP，完全靠師傅經驗累積。」出餐前兩者再結合蒸煮，運用原湯化原食概念，將自然釋放的湯汁調味後回淋出餐，成為啟動美味關鍵鑰匙，鹹香濃郁後盡是滿口甘甜。

羊腩白菜看似簡單，實則費工費時。 攝影/莊智淵
羊腩白菜看似簡單，實則費工費時。 攝影/莊智淵

如果說羊腩白菜讓白菜滷從街邊小食躍升成為五星料理，「鳳爪苦瓜」就是將苦瓜從家常媽媽味，華麗變身成頂級食材，嚴選無農藥的有機白玉苦瓜與腳掌肥厚的土雞雞腳，以老滷燒得透嫩，清心解熱揉合綿密膠質，互不搶戲，再添加小魚乾、破布子，勾勒出樸實醇美的台灣味，貌似家常卻展現味蕾奢華感，重新演繹傳統老菜，讓長輩邊吃邊追憶韶光年華，分享人生故事，游岳璁總經理感性的說「有故事的料理最美味」。

鳳爪苦瓜展現台灣酒家菜樸實奢華的精隨。 攝影/莊智淵
鳳爪苦瓜展現台灣酒家菜樸實奢華的精隨。 攝影/莊智淵

十得私廚

Web. www.10-de.com/

Fb. 十得私廚10-de restaurant

相關新聞

精準刀工…熠熠生輝的蟹懷石料理秀

精準的刀工，有韻律感的節奏⋯⋯看福島隆史料理長處理活體鱈場蟹，就像在欣賞一場華麗且熠熠閃亮的蟹懷石料理秀，精采之餘，還引人垂涎。

Wonderful Time美味饗宴 精彩食光

聚餐的場地與內容很重要，選對了，既可以提升朋友之間的情感交流，亦可快速拉近和新朋友的距離，美味餐飲更是忙碌了一天之後最大的慰藉。是否和好友久未連絡？來「凱達大飯店」吧！無論是相約三五好友喝一杯或是偷閒的午后時光吃美味佳餚，還是來場生日主題趴，絕對讓您賓主盡歡、意猶未盡。

療癒系主題樂園 神戶動物王國

到日本神戶遊玩景點最豐富，適合全家大小同樂的「神戶動物王國」冬暖夏涼，不怕日曬雨淋，還可以與動物們幾乎零距離接觸，親身體驗餵食樂趣，還有來自非洲瀕臨絕種的鯨頭鸛令人驚喜，今年春又迎來新朋友，兔猻和沙漠貓同樣呆萌可愛。

挑動味蕾記憶 復刻極致台味功夫菜

食材豪華、精準火侯、做工耗時費力的酒家菜，精緻程度堪稱台菜米其林代表，十得私廚不僅重現台灣傳統珍肴美饌，更隱含著時代連結的飲食風貌，「料理除了精緻美味，還要打動人心。」讓我們搭著十得私廚這台時光機，來場延續美味記憶的饕餮盛宴。

台東101美譽 國際級度假全方位

友情、熱情與純樸的台東，交織著後山淡雅的閒適生活，更擁有全台最清新的空氣，入住東台灣第一家國際級酒店，「台東桂田喜來登酒店」，建築室內空間設計皆美，餐飲有名、設施又豐富多元，在此消磨一整天以上也不膩。

愛旅遊的女人最美麗 專為女性設計

去年11月底新開幕，「嬉‧行旅Hotel Si」隱身在台中西區靜謐住宅巷弄內，鄰近勤美綠園道。純白建築物外觀像個纖細優雅的女人，「嬉」在古語，稱為窈窕美麗的女人，是一間專為女性設計的文青旅店，文字牆、透光天井、大面連續窗景、綠意陽台、白色梔子花，成為網美最愛旅店。

超夢幻國度 全台唯一獨角獸主題房

有台中最美飯店稱號，網美拍照最愛的「芭蕾城市渡假旅店」，最大特色為一房一主題的風格，將空間留給空氣、陽光、植物，提供旅客多元的選擇，有新推出的超繽紛獨角獸主題房，超乎想像的頂級Villa房以及CP值超高的經典房和商務房，引領城市渡假又彷如穿越異國的奇幻之旅。

友善養殖 台灣優質石斑魚每一口都是安心滋味

石斑魚皮含有豐富膠質，是天然的養顏美容聖品，「鱻活一號」以無汙染、純淨、生態養殖出，龍虎石斑膠質更豐厚、魚肉更肥美，以急凍保鮮鎖住新鮮，清蒸、香煎就能吃出魚的鮮甜味，鮮魚即食料理包更方便，肉質嫩度不打折，每一口都是安心滋味。

Morish！全台唯一澳洲葡萄酒體驗館

想一親澳洲葡萄酒的迷人魅力，現在有更便捷、輕鬆的管道，專營澳洲葡萄酒的「慕琳斯酒業（AMW，Australia Morish Wines）」在台北市開設了全新的體驗館，等著您來品飲澳洲葡萄酒的熱情與美好。

深受大小朋友喜愛 高雄有全台唯一駕駛主題樂園

生活中多點刺激與冒險，從小培養孩子們勇於挑戰的運動精神很重要。位於高雄大魯閣草衙道的「鈴鹿賽道樂園」，是日本鈴鹿賽車場SUZUKA CIRCUIT唯一海外授權，園區內各項遊樂設施，以各式各樣交通工具的樣貌呈現，一次滿足大小朋友的玩樂需求，尖叫與歡笑聲連連不間斷！

細細品味Mu Viet 越法融合的時尚美景與美饌

河粉、咖哩、生春捲、法國麵包……，您喜歡的越南料理可不只有這些！餐飲王國王品集團旗下品牌「沐越Mu Viet越式料理」，帶來越式新風潮，將道地越南美食精緻化與創新，打造浪漫的法越風情與氛圍，尊寵您的味覺享受，大啖超越傳統的越式饗宴，C'est La Viet！

藝術 食尚 高雄在地遊程五感新體驗

座落於高雄最繁華的亞洲新灣區，由御盟集團與晶華酒店集團攜手合作的「晶英國際行館Silks Club」，透過建築設計、藝術精品及頂級餐飲為賓客呈現高端飯店的極致享受，除引進曾連續七年榮獲米其林一星肯定的Ukai-tei 鐵板燒，更推出在地遊程，讓賓客充分悸動港灣風情。

熱門新聞

挑動味蕾記憶 復刻極致台味功夫菜

精準刀工…熠熠生輝的蟹懷石料理秀

Wonderful Time美味饗宴 精彩食光

台東101美譽 國際級度假全方位

療癒系主題樂園 神戶動物王國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。